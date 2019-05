Ofendoi familjen mbretërore, pushohet nga puna gazetari i BBC

Krahasimi që një punonjës i BBC, i bëri bebes mbretërore me një majmun, është kritikuar ashpër. Danny Baker postoi në Twitter një foto të një shimpanzeje, me mbishkrimin “Foshnja mbretërore del nga spitali”. Nëna e Meghan Markle është me ngjyrë ndërsa babai i saj i bardhë. Përsa i përket bebes ai është i pari në familjen mbretërore që vjen nga dy prindër me raca të ndryshme. Fotoja e cila tashmë ka bërë xhiron në rrjetet sociale është konsideruar shumë ofenduese.

Prandaj drejtuesi i një nga programeve të BBC është pushuar nga puna menjëherë. Rrjeti më i madh mediatik është shprehur se gabimi i punonjësit të tyre është i pafalshëm dhe kundër vlerave që media duhet të transmetojë.

61- vjeçari në një prononcim për mediat para shtëpisë së tij, u shpreh se nuk ishte ky qëllimi i postimit të tij. “E gjitha ishte në sensin e shakasë. Mund të më thoni çdo gjë vetëm racist jo, kjo është një temë shumë delikate dhe prek shumë njerëz, por nuk kam dashur të ofendoj askënd”, -është shprehur Baker.

Klan Plus