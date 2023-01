“Ofensivë” diplomatike për dialogun Kosovë-Serbi

23:20 20/01/2023

Takime në Prishtinë dhe Beograd për “planin europian”

Jo të lehtë e ka konsideruar takimin me kryeministrin Albin Kurti i dërguari i BE-së për dialogun Miroslav Lajcak. Në këtë takim ai ishte i shoqëruar edhe nga i dërguari i SHBA-së për dialogun Gabriel Escobar, si dhe këshilltarët e presidentit francez, kancelarit gjerman e kryeministres italiane. Lajçak pas takimit tha se propozimi evropian, që njihet edhe si plani franko-gjerman, ishte temë kryesore e bisedimeve.

“Qëllimi i takimit ishte të diskutojmë propozimin për normalizim që ia kemi paraqitur në shtator e më pas në dhjetor. Kemi më shumë se dy orë në takim që do të thotë se takimi nuk ishte i lehtë, ishte i gjatë, por shumë i hapur dhe i sinqertë. Është shumë herët të bëjmë ndonjë deklaratë dramatike sepse jemi në mes të misionit dhe do vazhdojmë në Beograd. Nuk mund të them shumë. Kemi pritur më shumë kuptim për mundësinë që ofron ky propozim. Shpresoj të arrijmë aty dhe të shfrytëzohet potenciali i plotë i këtij propozimi”.

Më pas delegacioni BE-SHBA ka mbërritur në Beograd ku është takuar me presidentin Vuçiç. Pas takimit, Lajçak u shpreh se edhe Vuçiç u shpreh i gatshëm për të punuar mbi planin e propozuar nga europianët. “Kemi pasur një diskutim intensiv, të vështirë, por edhe të hapur, dhe ndihemi të inkurajuar nga rezultati”, tha Lajçak. Vetë Vuçiç tha se ende kishte disa shqetësime që nuk mund t’i bënte publike, por kërkoi që të formohet urgjentisht Asociacioni i Komunave me shumicë serbe në Kosovë.

