Oferta e Corinthians për CR7

23:20 07/01/2023

Presidenti i Corinthians, Duilio Monteiro Alves pohoi se klubi brazilian u përpoq që të nënshkruante me Cristiano Ronaldon, por ata e patën të pamundur ndaj sauditëve të Al Nassr që bëri një ofertë 20 herë më të madhe. Ylli portugez ishte në kërkim të një skuadre të re, pasi ndërpreu kontratën me klubin e Manchester United.

Sipas klubit brazilian, pagesa që iu ofrua 37-vjeçarit është e njëjta me atë që merrte te “Djajtë e kuq”, raporton tabloidi “Daily Mail”

Por te Al Nassr, Cristiano Ronaldo do të paguhet rreth 200 mln euro në një sezon. Ndërkohë, ylli portugez ka nisur të përshtatet me jetën e re në Arabinë Saudite. Ai nuk ishte në fushë në takimin e parë që skuadra e tij pati kundër rivalëve të Al Tai. Al Nassr fitoi me rezultatin 2-0.

Por ai nuk do të jetë as në sfidën e radhës pasi u dënua nga federate angleze e futbollit për shkak se i rrëzoi një telefon nga dora një tifozi pas humbjes së Manchester United kundër Everton.

Portugezi gjithashtu ka nisur që të vizitojë vendet e veçanta të Arabisë Saudite.

Bashkë me ministrin e Sporteve të vendit, princin Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal ai vizitoi qytetin e Diriah, në periferi të Riadit. Ky qytet ka qenë qendra e dinastisë së parë Saudite.

