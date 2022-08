Ofertë latine për Botërorin 2030

23:05 03/08/2022

Uruguaj, Argjentina, Paraguaj e Kili gati propozimin për të pritur turneun madhor

Kandidatura e katër shteteve të Amerikës së Jugut për të pritur Kupën e Botës në 2030 ka marrë edhe formë zyrtare. Uruguaj, Argjentina, Paraguaj dhe Kili kanë pranuar iniciativën për të pritur turneun madhor në 100-vjetorin e saj. Lajmi u bë publik nga presidenti i konfederatës së Conmebol, Alehandro Dominguez.

Nën sloganin “Së bashku 2030”, katër shtetet amerikano-jugore janë gati për të realizuar ëndrrën e një kontinenti të tërë, me Dominguez që ka shtuar se ky nuk është një projekt qeveritar. Ideja u propozua për herë të parë nga Uruguaj dhe Argjentina në vitin 2017, por u deshën pesë vjet për të zyrtarizuar ofertën e tyre.

Detajet e draft-ofertës nuk janë zbuluar dhe do t’i paraqiten nëmaj 2023, me FIFA-n që sigurisht do të caktojë vendin ose shtetet pritëse në vitin 2024. Projekti do të strukturohet rreth 14 stadiumeve sepse duke filluar nga viti 2026, numri i kombëtareve pjesëmarrëse në Kupën e Botës do të rritet në 48 ekipe.

Në garë për të pritur Botërorin e vitit 2030 janë Spanja dhe Portugalia, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda e kanë braktisur projektin për t’u fokusuar në Europianin e vitit 2028. Ndërkaq, Maroku nuk e ka realizuar ende dëshirën e saj për t’u bërë vendi i dytë afrikan që pret një Kupë Bote pas Afrikës së Jugut në 2010.

