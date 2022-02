“Oficerë policie janë mashtruar nga letrat nigeriane”, flet Drejtori për Krimet Ekonomike

Shpërndaje







22:59 22/02/2022

Në emisionin “Opinion” mbrëmjen e sotme po diskutohet rreth tematikës së “Mashtruesve më të mëdhenj shqiptarë”, ku ndër të tjera Drejtori për Krimet Ekonomike, Lutfi Minxhozi ka treguar se shumë oficerë policie janë mashtruar nga letrat nigeriane, gjë që sipas tij ka pasur një kosto të lartë.

Lutfi Minxhozi: Ne kemi pasur shumë oficerë policie të liruar që janë mashtruar nga letrat nigeriane dhe kanë paguar deri në 15 mijë euro nëpërmjet korrespondencave, emaileve që vijnë.

Blendi Fevziu: Ka të shumta, mashtrimi më i madh ishte në Uganda me floririn që sa e blenë floririn në Uganda me çmim më të lirë, ishin gurë në vend të arkave me florinj. Mashtrim spektakolar.

Ferdinand Dervishi: Ky është “Messengeri” im me atë vajzën dhe ka dy detaje interesante dhe që thotë se ka qenë e martuar me një amerikan marins, i cili u vra në shërbim në vitin 2009. Pra, kjo iu shfaqet italianëve si një personazh. Pra, po t’i shohësh me kujdes, kjo që unë jamë e shoqja e një marinsi amerikan të vrarë dhe kam milionë dollarë në bankë dhe më janë hapur disa probleme dhe nuk i marr dot, pra këto strukturojnë tek vetja një njeri të jashtëzakonshëm./tvklan.al