“Ohri”, Rama: Të shpresojmë që djalli të mos fshihet në detaje

19:40 19/03/2023

Marrëveshja e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë është përshëndetur edhe nga Tirana zyrtare. Presidenti Bajram Begaj deklaron se ky dakordësim është një garanci më shumë për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e rajonit në BE.

Bajram Begaj: Besimplotë se garantët e këtij dakordësimi do ta bëjnë atë të detyrueshëm e të zbatueshëm nga palët”.

Ndërsa kryeministri Rama uroi që kjo marrëveshje të kthehet së shpejti në një realitet të ri për shqiptarët dhe serbët.

Edi Rama: Le të shpresojmë që djalli të mos fshihet në detaje dhe që marrëveshja e rënë dakord, por e pa nënshkruar të mos jetë një tjetër mashtrim ballkanik! Përndryshe kjo do të ishte një arritje historike që do të shpallte një pranverë të shumëpritur në marrëdhëniet mes dy kombeve më të mëdha të Ballkanit.

Për kreun e opozitës Sali Berisha, ishte Vuçiç ai që nuk firmosi edhe pse Albin Kurti bëri lëshime duke pranuar asociacionin.

Sali Berisha:Ky qëndrim i Vuçiç dëshmon se ai sa të jetë në pushtet nuk do firmosë ndonjëherë marrëveshje me Kosovën. Marrëveshja Kosovë-Serbi është e një rëndësie parësore jo vetëm per dy vendet, por dhe rajonin madje dhe Europën.

Berisha thotë se Vuçiç mbetet ende nën ombrellën e Rusisë dhe të Vladimit Putin.

