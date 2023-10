OKB: Gaza në prag të humnerës

Shpërndaje







11:12 16/10/2023

Paralajmërimi vjen pasi spitaleve u mbarojnë rezervat e karburantit, uji, ilaçet si dhe ushqimi

Qyteti më i madh i Gazës jugore, Khan Younis është tani një shtëpi e përkohshme për qindra mijëra njerëz që u larguan nga qyteti i Gazës në ditët e fundit.

Pika e kalimit Rafah midis Gazës dhe Egjiptit është hapur përkohësisht duke lejuar të huajt, përfshirë rreth 600 qytetarë amerikanë, të kalojnë në Egjipt. Rafah është e vetmja rrugëdalje nga Gaza pasi Izraeli mbylli vendkalimet e tij. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se nuk dihet sesa do të qëndrojë e hapur kjo pikë kalimi.

Më shumë se 500,000 palestinezë janë strehuar në shkollat ​​dhe ndërtesat e administruara nga OKB në të gjithë Rripin e Gazës. OKB thotë se Lindja e Mesme është në prag të humnerës dhe i ka kërkuar Izraelit të lejojë ndihmat humanitare në Gaza.

Jeta e mijëra pacientëve do të jetë “në rrezik nëse rezervat e karburantit në të gjitha spitalet e Gazës mbarojnë në 24 orët e ardhshme. Kushtet për njerëzit në Gaza po përkeqësohen, pasi edhe uji, energjia, ushqimi dhe ilaçet janë drejt fundit. Mjekët shprehen se një katastrofë shëndetësore është shumë e afërt.

Nëse gjysma e makinerive do të fiken pacientët nuk do të mund të marrin trajtim, kjo do të thotë një katastrofë e vërtetë ne nuk do të jemi në gjendje të kryejmë dializë të veshkave për këta pacientë. Si rezultat, ne do të kufizojmë trajtimet e dializës.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres i bëri thirrje grupit islamik-militant Hamas që të lirojë menjëherë pengjet. Shefi i OKB-së tha gjithashtu se aksesi humanitar në Rripin e Gazës tanimë është më urgjent se kurrë.

“Pengjet duhet të lirohen menjëherë pa kushte. Izraelit, duhet t’i jepet akses i shpejtë dhe i papenguar për ndihmë humanitare për hir të civilëve në Gaza. Secili nga këto dy objektiva është i vlefshëm në vetvete. Ato nuk duhet të bëjnë pazare të fshehta,” tha Guterres në një deklaratë

Ndërkaq trupat izraelite vazhdojnë të grumbullohen pranë Gazës përpara një ofensive të pritshme tokësore që synon shkatërrimin e militantëve të Hamasit. Tensioni vazhdon në zonën kufitare midis Libanit dhe Izraelit.

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant paralajmëroi se Hezbollahu do të paguajë çmim të rëndë nëse zgjedh të luftojë me Izraelin. Izraeli ka bërë të ditur se do të fillojë evakuimin e banorëve në 28 fshatra nga kufiri i tij në veri me Libanin. Njoftimi vjen pasi shkëmbimi i zjarrit midis forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hezbollahut është intensifikuar që nga fillimi i konfliktit në Palestinë një javë më parë.

Më shumë se 2,670 njerëz janë vrarë deri më tani nga sulmet e Izraelit, një e katërta prej tyre fëmijë dhe rreth 10,000 të plagosur, ndërsa 1000 persona të tjerë u zhdukën dhe besohet se janë nën rrënoja.

Klan News