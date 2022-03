Oligarkët rusë fshehin jahtet dhe avionët

20:56 12/03/2022

Italia sekuestron superjahtin e miliarderit rus Andrey Igorevich Melnichenko

Policia italiane e financave ka sekuestruar një superjaht nga miliarderi rus Andrey Igorevich Melnichenko disa ditë pasi biznesmeni u vendos në një listë sanksionesh të BE-së pas pushtimit rus të Ukrainës. Sailing Yacht A, 143 metra i cili ka një çmim prej 530 milionë Euro, është sekuestruar në portin e qytetit verior të Triestes.

E projektuar nga Philippe Starck dhe e ndërtuar nga Nobiskrug në Gjermani, kjo anije konsiderohet si jahti më i madh me vela në botë. Melnichenko zotëron prodhuesin kryesor të plehrave EuroChem Group dhe kompaninë e qymyrit SUEK.

Javën e kaluar policia italiane sekuestroi vila dhe jahte me vlerë 143 milionë Euro nga pesë biznesmenë rusë të profilit të lartë, të cilët janë vendosur në listën e sanksioneve. Operacionet policore ishin pjesë e një përpjekjeje të koordinuar nga shtetet perëndimore për të penalizuar rusët e pasur të lidhur me Presidentin Vladimir Putin.

Ndërkaq, superjahti “Solaris”, në pronësi të oligarkut rus Roman Abramovich, ështe ankoruar ne portin e Tivatit pasi u zhvendos nga Barcelona. Anija Abramovich 140 metra e gjatë që peshon mbi 11,000 tonë bruto, u ankorua në Kepin e Seljanovos, pranë marinës Porto Montenegro. Abramovich u përfshi në listën e zyrtarëve dhe biznesmenëve rusë nën sanksionet e Bashkimit Evropian për shkak të agresionit rus ndaj Ukrainës.

Mbetet për t’u parë se si do të veprojnë autoritetet malazeze, nëse do ta ndjekin deri në fund politikën e jashtme të BE-së me sanksionet, në rastin e jahtit “Solaris” dhe pronarit të tij Abramovich. Ndërkaq, disa jahte në pronësi të miliarderëve rusë janë duke ankoruar në brigjet e Maldiveve në Oqeanin Indian.

