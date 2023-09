Oligarku ukrainas në burg për mashtrim

Shpërndaje







13:15 03/09/2023

Pastroi 14 mln USD, dikur mbështeti Zelensky-n

Një nga oligarkët më të fuqishëm të Ukrainës do të mbahet në paraburgim për dy muaj nën dyshimin për mashtrim dhe pastrim parash. Ihor Kolomoisky dyshohet se ka transferuar 14 milion Dollarë jashtë vendit gjatë shtatë viteve, duke përdorur bankat që ai kontrollonte.

Avokatët e tij thonë se ai nuk do të paguajnë për lirinë me kusht dhe as do të apelojë kundër urdhrit të gjykatës. Kjo shënon lëvizjen e fundit në përpjekjen kundër korrupsionit të Ukrainës, e cila ka shënjestruar disa figura të profilit të lartë.

Presidenti Zelenski e vlerësoi këtë vendim, duke theksuar se të gjithë ato që grabitën Ukrainën do të përballen me drejtësinë.

Biznesmeni, i cili ka qenë nën sanksionet e SHBA-së që nga viti 2021, shihet si një nga shtresat e oligarkëve që grumbulluan pasuri të mëdha industriale pas rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe kanë pasur ndikim të madh politik dhe ekonomik. Kanali i tij televiziv i dha Zelensky hapësirën me serialin komedi Shërbëtori i Popullit, përpara se ai të mbështeste ambiciet e ish-aktorit për presidencën.

Lëvizja kundër Kolomoiskit, një nga njerëzit më të pasur të Ukrainës, vjen ndërsa Kievi po përpiqet të sinjalizojë përparim gjatë në goditjen kundër korrupsionit gjatë kohës së luftës.

Tv Klan