Oliver Giroud ‘portier’ i ri i Milanit

20:25 09/10/2023

Klubi nxjerr në treg fanellën me emrin e tij, i gatshëm për portën në sezonin aktual

Karriera e Olivier Giroud duket se ka marrë një kthesë të papritur. Pas shumë vitesh si sulmues kryesor, tashmë francezin mund ta shikojnë edhe në një tjetër rol. Forma e mirë që tregoi në pak minuta si portier ka rritur dashurinë e tifozëve të Milanit për 37-vjeçarin. Madje mes sarkazmës, mediat italiane e rreshtuan sulmuesin si portieri më i mirë i javës në Serie A. Jehonë që po shfrytëzohet në maksimum dhe nga drejtuesit e klubit italian.



Tifozët do të mund të blejnë një fanellë portieri të Milan me emrin e Olivier Giroud të printuar në anën e pasme. Pavarësisht se një portier, fanella me emrin e francezit do të ketë numrin 9-të. Gjithashtu, klubi kuqezi e ka përfshirë ish-lojtarin e Çelsit në listën e portierëve në ekipin e parë në faqen e saj të internetit. Giroud u bë protagonist me një ndërhyrje shpëtimtare në fitoren ndaj Xhenoas, duke i hequr mundësinë rivalëve për të shënuar golin e barazimit. Francezi u pozicionua në portë pas ndëshkimit me karton të kuq të portierit, Majnaj.

Klan News