Olsi Bylyku është gati për vitin 2023: Albumi po vjen

19:38 28/12/2022

Pas këngëve të suksesshme, Olsi Bylyku është gati të hedhë një hap të madh në muzikë. Aktori ka ndarë një postim në Instagram ku shkruan se në vitin 2023 do të sjellë një album të titulluar “Legacy”.

“E shumë herë truni nën ndikimin e besimit t’gënjen me vepru siç ti nuk do me vepru, se shpirti t’flen n’ajër tjetër”, shkruan aktori në atë çfarë duket të jetë pjesa hapëse e albumit.

“Albumi ‘Legacy’ po vjen. 2023 do të jetë një vit i mrekullueshëm. Mbajeni mend këtë”, përfundon Olsi./tvklan.al