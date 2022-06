Olsian Çela jep dakordësinë për hartën e re gjyqësore

Shpërndaje







16:53 27/06/2022

Kryeprokurori thekson në shkresë se riorganizimi është nevojë emergjente

Miratimi i hartës së re gjyqësore është tashmë në fazat e fundit pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor e ka thënë fjalën e tij. Pro shkrirjes së 18 gjykatave është edhe Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela. Me anë të një shkrese, Çela ka vënë në dijeni Ministrin e Drejtësisë së është dakord me miratimin e hartës së re gjyqësore.

“Riorganizimin e vlerësojmë si nevojë emergjente për përmirësimin e funksionalitetit, eficencës dhe efektivitetit në sistemin e prokurorisë. Në kuadrin e këtij procesi, vlerësojmë frymën e këtij bashkërendimi dhe koordinimi ndërinstitucional në përballjen me nevojat për të lehtësuar rritjen e ngarkesës dhe mbështetur veprimtarinë e prokurorëve me numër të reduktuar, për rritjen e kapaciteteve akomoduese me ambiente pune për prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore, të seksioneve, administratën dhe shërbimet mbështetëse në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm”.

Miratimi i hartës së re gjyqësore është shoqëruar me kundërshtime nga avokatët të cilët janë kundër shkrirjes së gjykatave të Apelit me juridiksion të përgjithshëm. Ata kërkojnë që të jenë të paktën 4 dhe jo vetëm Apeli i Tiranës.

Gjatë javës së parë të Korrikut pritet që të mblidhet edhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë për të marrë një vendim se çfarë do të bëjnë në vazhdim. Harta e re gjyqësore do të jetë me 13 gjykata të shkallës së parë, 2 gjykata administrative, 1 gjykatë apeli dhe 1 apel administrativ, për të gjithë vendin.

Klan News