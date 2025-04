Prokurori i Përgjithshëm, Olsian Çela, ka prezantuar ditën e sotme raportin vjetor për punën 1 vjetore e prokurorëve të juridiksionit të përgjithshëm përballë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Ai ka deklaruar se vetëm në vitin 2024, mbi 47 mijë procedime penale janë ndjekur nga prokurorët e juridiksionit të përgjthshëm. Sakaq numri i prokurorëve në vitin 2024 ishte 209.

Sipas këtij raporti, në vitin 2024 u rriten me 5% çështjet e përfunduara të prokurorëve krahasuar me vitin 2023. Nga këto, 36.72% janë për gjykim, 33.89% janë pushuar, 26.91% u pezulluar dhe 2.48% u transferuar në prokuroritë kompetente.

“Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 24591 çështje që përbën rritje prej 5% të çështjeve të përfunduara krahasuar me vitin 2023, prej të cilave: 36,72 % janë dërguar për gjykim, 33,89 % janë pushuar, 26,91 % janë pezulluar dhe 2,48 % janë transferuar në prokuroritë kompetente.

Janë dërguar në gjykatë 9030 çështje me akuzë ndaj 10759 të pandehurve. Krahasimisht me vitin 2023 rezulton një ulje prej 6,44 % e numrit të çështjeve të dërguara në gjykatë dhe 5,63 % e numrit të të pandehurve dërguar në gjykatë.

Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2024 janë dënuar 10001 të pandehur që krahasuar me vitin 2023 përbën rritje 37,87 % të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 265 të pandehur është dhënë vendim për deklarimin të pafajshëm.

Të dhënat me numrin e procedimeve të regjistruara për secilën prokurori pranë gjykatave të shkallës së parë përgjatë vitit 2024, paraqiten: Tirana 8839, Durrës 2583, Fier 2005, Shkodër 1831, Korçë 1740, Elbasan 1563, Vlorë 1493, Lezhë 1207,Sarandë 965, Gjirokastër 761, Berat 741, Kukës 618, Dibër 575.

Analiza në përqindje e çështjeve të përfunduara në procedimet e regjistruara në secilën prokurori për vitin 2024, paraqitet: Dibër 138%, Berat 130%, Fier 118%, Elbasan 117%, Gjirokastër 110%, Kukës 107%, Korçë 105%, Durrës 104%, Shkodër 96%, Vlorë 94%, Tiranë 88%, Lezhë 78% dhe Saranda 78%.

Ky raport paraqet performancën lidhur me efikasitetin e punës së prokurorive përgjatë vitit 2024 ku pasqyrohet gatishmëria dhe mundësia e secilës prokurori për të përfunduar brenda vitit procedimet e regjistruara”, u shpreh Çela.

Lidhur me shkallën e mbingarkesës në Prokurori, Tirana zë sërish vendin e parë me 21907 procedime në ndjekje apo të përfunduara gjatë vitit 2024, ndërsa më pak mbingarkesë kishte Kukësi me 1195. Përqindje më të lartë të procedimeve të përfunduara në e zë Kukësi me 70%, e më të ulëtin Saranda me 35%.

“Të dhënat e volumit të punës në hetim sipas prokurorive për vitin 2024 paraqiten: Tiranë 21907, Durrës 6880, Fier 4754, Korçë 4693, Elbasan 4058, Vlorë 3813, Shkodër 3001, Sarandë 2694, Berat 2303, Lezhë 2296, Gjirokastër 2004, Dibër 1490, Kukës 1195.

Përqindja e procedimeve të përfunduara në procedimet në ndjekje (përfshihen procedimet e mbartura, regjistruara dhe rifilluara), në çdo prokurori për vitin 2024 janë: Kukës 70%, Dibër 69%, Shkodër 68%, Elbasan 56%, Durrës 55%, Fier 53%, Gjirokastër 52%, Tiranë 50%, Lezhë 50%, Berat 49%, Korçë 48% , Vlorë 42%, Sarandë 35%.

Raporti më sipër evidenton se 4 prokurori kanë tregues nën 50 % të çështjeve të përfunduara brenda vitit 2024. Në diskutimet që do të zhvillohen në takimin për analizën vjetore në këto rrethe, do të evidentohen edhe rrethanat që kanë ndikuar në këtë tregues të performacës së prokurorisë.

Konkretisht vërehet se Prokuroria Sarandë ka performancën më të ulët pasi janë përfunduar vetëm 35 % e procedimeve në ndjekje, dhe vijon me rend rritës në Prokurorinë Vlorë 42 %, Prokurorinë Korçë 48 % dhe Prokurorinë Berat 49 %. Tregues me performancë më të lartë vërehen në prokuroritë Shkodër, Dibër e Kukës, që kanë përfunduar mbi 68 % të procedimeve në ndjekje ndërkohë që në prokuroritë e tjera ky raport varion nga 50 % deri 56 %.”, u shpreh Çela.

