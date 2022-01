Olta Xhaçka mban fjalën e parë në Këshillin e Sigurimit

17:20 18/01/2022

Ministrja: Prioritet për Shqipërinë janë gratë, paqja dhe siguria

Gratë, paqja dhe siguria do të jenë 3 prioritete kryesore në axhendën e Shqipërisë për dy vitet e ardhshme. Kështu u shpreh Ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka, e cila gjatë fjalës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së shpjegoi se përse fokusi i vendit tonë do të jetë pikërisht në këto çështje.

“Është një e vërtetë e trishtuar e historisë, por është gjithashtu një e vërtetë e trishtuar e ditëve dhe epokës tonë që ndërsa burrat aktualisht shkaktojnë pjesën më të madhe të luftimeve, gratë shpesh mbajnë peshën kryesore të tyre. Nuk e them këtë si një slogan klishe. E them si një mësim që ne shqiptarët e kemi nxjerrë nga historia jonë. E pamë këtë në Kosovë. Gratë u lanë pas për t’u kujdesur për familjet e tyre, gratë u lanë pas për të mbledhur pjesët e mbetura. Gratë përdhunoheshin, torturoheshin dhe vriteshin si shënjestra të qëllimshme të një fushate kriminale të spastrimit etnik. Dhe këtë e shikojmë në të gjitha konfliktet kudo në botë nga Afganistani në Jemen, nga Mianmar në Etiopi”.

Xhaçka shprehu krenarinë për Shqipërinë që sipas saj ka bërë hapa para për t’i dhënë më shumë peshë rolit të gruas.

“Jam krenare që barazia gjinore është një prioritet i lartë për Qeverinë Shqiptare, jo vetëm me fjalë dhe politika, por edhe me veprime e arritje konkrete. Shqipëria renditet aktualisht ndër 5 qeveritë e para me barazi gjinore të balancuar, me 75% të posteve ministrore të mbajtura nga grate”.

Për të bërë më shumë për këtë aspekt, ministrja shqiptare sugjeron rritjen e llogaridhënies ë lidhje me gratë, paqen dhe sigurinë duke pasur një qasje me tolerancë zero ndaj akteve hakmarrëse kundër grave aktiviste dhe mbrojtësve të të drejtave të njeriut.

