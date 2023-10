Olti Curri zbulon sekretin e Eridës, çfarë thotë Aleksandros?

Shpërndaje







22:35 29/10/2023

Gjatë mbrëmjes së sotme është prekur sërish një sekret i Eridës që ka disa ditë që diskutohet brenda vilës. Ka qenë opinionisti Olti Curri, ai që e ka pyetur nëse bëhej fjalë për një rrjet social që ishte me pagesë dhe Erida e ka konfirmuar.

Aleksandros duket se është dakord me këtë zgjedhje të Eridës dhe është shprehur se e respekton vendimin e saj, por nëse do të ishte mundësia do ia mbyllte adresën.

Pjesë nga biseda:

Erida: Është jetë private, që kam jashtë e kam folur me Aleksandrosin, por nuk ka asnjë lidhje me këtu brenda.

Olti: Ke një marrëdhënie jashtë, një martesë, një fëmijë?

Erida: Jo kam një gjë për punën.

Olti: Ti je pjesë e një social media që nuk do ta diskutosh, sekreti ishte për këtë. Ato mund të jenë social media me pagesë dhe kjo është pjesë e jetës tënde, profesionit tënd.

Dalina: Ia ke treguar Aleksit këtë sekret. A je ok, je në dijeni dhe je ok?

Aleksi: Jam ok, nëse ti je ok.

Olti: Ai është ok, por do të donte të mos ishte. Po të kishe mundësi që ta kishe, pse do ia mbyllje?

Aleksi: Po sigurisht që do ia mbyllja./Love Island Albania