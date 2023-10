Olti për marrëdhënien e Denisit dhe Xhesikës: Xhesika ndikohet shumë nga mendimet e të tjerëve

22:15 08/10/2023

Love Island Albania po transmetohet ‘Live’ në televizionin Klan nën drejtimin e Luana Vjollcës.

Po diskutohet për marrëdhënien e Denisit dhe Xhesikës të cilët janë çift për 2 javë me njëri-tjetrin por ndryshe nga ishullorët e tjerë ata kanë patur një marrëdhënie jashtë vilës.

Olti Curri mendon që marrëdhënia e tyrë ka një problem shumë të madh dhe shprehet: “Marrëdhënia juaj ka një problem shumë të madh që Xhesika ndikohet shumë nga mendimet e të tjerëve për ta, ajo rri 5 minuta me Denisin dhe mezi pret të shkoj të diskutoj me vajzat. Rri më shumë dhe bën llogje me gratë e lagjes. Xhesika kërkon të ndryshoj Denisin. Ai ky është nuk ndryshon dot, Denisi është shumë i përmbajtur me ato që thotë dhe është shumë i vërtetë”.

