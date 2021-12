Omicron ‘presion’ Kupës së Afrikës

Shpërndaje







21:20 15/12/2021

Rastet e shumta të variantit Omikron kanë ngritur alarmin te organizatorët e Kupës së Kombeve të Afrikës. Sipas asaj që raportojnë mediat botërore, kompeticioni i programuar për t’u zhvilluar nga 9 Janari deri më 6 Shkurt mund të anulohet. Duke iu referuar këtyre burimeve, drejtuesit e Konfederatës po mendojnë ta zhdukin nga kalendari këtë turne që është më i madhi në kontinentin Afrikan. Klubet europiane kanë shfaqur pakënaqësi dhe nuk duan të privohen nga yjet e tyre që kanë marrë ftesë nga kombëtaret afrikane.

Të gjithë futbollistët që vijnë nga vendet që janë përfshirë në listën e kuqe do të duhen të qëndrojnë për 10 ditë në karantinë, para se të bashkohen me skuadrat e tyre. Pra, ajo që pak ditë dukej si hipotezë po merr formë zyrtare dhe shumë shpejt Konfederata Afrikane mund të marrë vendimin përfundimtar. Konfederata e Afrikës ka hasur probleme të mëdha sa i përket aspektit organizativ, kështu që duke shtuar edhe përplasjen me klubet europiane, me shumë mundësi do të marrë vendimin për ta anuluar Kupën e Kombeve të Afrikës.

Klan News