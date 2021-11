Omicron rrezikon “Australian Open” - Tv Klan

Omicron rrezikon “Australian Open”

19:00 30/11/2021

Autoritetet kanë vendosur që të shtyjnë hapjen e kufijve kombëtare për në datën 15 Dhjetor

Turneu i “Australian Open” që do të mbahet në Janar përballet me më shumë paqartësi, pasi qeveria vendosi që të shtyjë edhe me dy javë të tjera hapjen e kufijve kombëtare të vendit.

Autoritetet kishin vendosur që udhëtarët ndërkombëtare të vaksinuar të lejoheshin të hynin nga data 1 Dhjetor, por kjo nuk do të ndodhë deri më datën 15, për shkak të përhapjes së variantit Omicron.

Nga data 28 Dhjetor, është programuar që të mbërrijnë në Australi personeli i tenistëve, e më pas nisin përgatitjet. Por në rast të një shtyrjeje tjetër të hapjes së kufijve, eventi rrezikon që të mos mbahet.

Shumcia e tenistëve pjesëmarrës janë vaksinuar, por ka edhe sportistë si Novak Djokovic që ka refuzuar të thotë se si do të veprojë. Por ekziston mundësia që numri 1 i botës të mos marrë pjesë në “Australian Open”.

Drejtori i turneut Craig Tiley deklaroi se po punon me qeverinë dhe shpreson se eventi do të mbahet pavarësisht rrezikut nga varianti i ri i Covid. Një javë më parë, “Australian Open” konfirmoi se vetëm tenistët e vaksinuar do të garojnë në “Melbourne Park”.

