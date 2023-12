Onana në listën e Kamerunit, mungon Choupo-Moting

23:00 28/12/2023

Trajneri i Kamerunit Rigobert Song e ka përfshirë portierin Andre Onana në listën e 27 futbollistëve për finalet e Kupës Afrikane të Kombeve, ndërsa ka lënë jashtë sulmuesin Eric Maxim Choupo-Moting.

Portieri 27 vjeçar u largua nga përfaqësuesja pas një mosmarrëveshjeje me Song në Kupën e Botës Katar 2022, por u kthye sërish pasi u pajtua me teknikun. Onana ka qenë në qendër të kritiakve te Mançester Junajtid, për shkak të gabimeve të tij, që i kanë kushtuar skuadrës angleze pikë. Ai mund të mungojë deri në 6 ndeshje për “Djajtë e kuq”.

Eventi i rëndësishëm do të nisë më 13 janar në Bregun e Fildishtë. Choupo-Moting, i cili debutoi për herë të parë për luanët në botërorin e 2010, nuk luajti në tri sfidat e fundit të përfaqëuseses.

Sipas trajnerit Song, Choupo-Moting është një lojtar i rëndësishëm, por ai dhe stafi duhej të bënim një zgjedhje në përputhje me performancat e kohëve të fundit.

Kameruni do të jetë pa sulmuesin e Brentfordit, Bryan Mbeumo, i cili iu nënshtrua një operacioni në kaviljen e djathë në fillim të këtij muaji. Song befasoi me përzgjedhjen e 17-vjeçarit Douala-n, i cili luan në Kampionatin kamerunas.

Kjo do të jetë hera e pestë që kapiteni Vincent Aboubakar do të marrë pjesë në finalet e Kupës së Kombeve. Sfida e parë e Kamerunit që është në Grupin C do të jetë ndaj Guinesë më 15 janar, e më pas do të përballet me Senegalin dhe Gambian.

Klan News