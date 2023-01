ONE dhe ALBtelecom, një kompani e vetme

Shpërndaje







15:59 25/01/2023

Rrjet më i shpejtë dhe i fuqishëm për abonentët

Kompanitë ONE dhe ALBtelecom janë ligjërisht një kompani e vetme, që prej datës 1 janar të këtij viti. Ky bashkim shënon një zhvillim të rëndësishëm në industrinë e telekomunikacionit në Shqipëri, duke krijuar perspektiva të reja për zhvillime teknologjike, produkte dhe shërbime.

“ONE Albania, kompania e integruar prej operatorëve të parë fiks dhe mobile, do të jetë lider në telekomunikacion, duke bashkuar aspektet më të mira të secilit operator. Bashkimi i dy operatorëve solli zgjerimin e rrjetit të dyqaneve dhe të portofolit të produkteve tona, për të gjeneruar shërbime dhe rrjet më të mirë për abonentët tanë. Ne tashmë operojmë si një kompani e vetme, me standarde dhe praktika të përmirësuara”.

Nga ky bashkim, abonentët e ALBtelecom, do të transferohen në rrjetin e ONE, i cili gjatë viteve të fundit është modernizuar për të qenë i gatshëm për zhvillime të mëtejshme.

“Pas bashkimit ligjor, së shpejti do të bashkojmë edhe rrjetet, së pari për pjesën e telefonisë së lëvizshme. Ne jemi duke përgatitur sistemet që abonentët të mos e ndjejnë aspak ketë ndryshim. Ata do të ruajnë numër të njëjtë prefiksi dhe do të përjetojnë rrjet më të shpejtë dhe më të fuqishëm. Abonentët e ALBtelecom do të përfitojnë përvojë më të mirë në komunikimin e lëvizshëm ndërsa abonentët e ONE do të kenë akses në infrastrukturën më të mirë të fibrës dhe në shërbimet IPTV.”

Si pjesë e grupit hungarez 4iG, mundësitë për zgjerim në tregjet rajonale janë edhe më të shumta, nisur nga strategjia dinamike e zgjerimit që ky grup ndjek.

“Blerja e operatorëve në Shqipëri e Malin e Zi dhe veçanërisht blerja e Vodafone Hungarisë, e bën grupin 4iG një lojtar kryesor në tregjet e telekomunikacionit të Ballkanit Perëndimor dhe Europës Qendrore. Një shembull i angazhimit tonë rajonal, është përfshirja në marrëveshjen për tarifat Roaming mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian.”

ONE Telecommunications dhe ALBtelecom kanë sjellë në treg, që prej vitit të kaluar, produkte të përbashkëta, nën konceptin “Fuqia e Kombinimit”. Kjo ka bërë të mundur që abonentët të marrin shërbime të kombinuara nga produktet e dy operatorëve, me përfitime më të mira.

Tv Klan