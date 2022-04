Operacion Kosovë-Shqipëri kundër policëve të korruptuar

11:53 08/04/2022

Në orët e para të mëngjesit të sotëm, Inspektorati Policor i Kosovës në koordinim të plotë me Prokurorinë Speciale, kanë filluar operacionin e koduar me emrin “Pika 2” ndaj zyrtarëve policorë lidhur me veprat penale “marrje e ryshfetit” dhe “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Ky operacion kryhet me bashkëpunimin me SPAK dhe Agjencinë për Mbikëqyrje Policore në Shqipëri.

“Ky hetim është duke u zhvilluar në koordinim të plotë dhe udhëheqjen nga Prokuroria Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) duke përfshirë edhe masa të fshehta të hetimit. Hetimi përfshin edhe bashkëpunim me prokurorë nga SPAK-u (Struktura e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e Republikës së Shqipërisë) dhe zyrtarët e AMP-së Agjencisë për Mbikëqyrje Policore (agjencia homologe e IPK-së në Shqipëri)”, thuhet në një komunikatë të IPK-së.

Mediat kosovare kanë njoftuar se ky operacion i ka paraprirë një hetimi rreth njëvjeçar nën dyshimin për përfshirje në aktivitete të kundërligjshme të një numri të policëve.

Ndërkohë gazetarja e Klan News, Glidona Daci, raporton se edhe SPAK ka firmosur disa urdhërarreste, megjithatë deri më tani nuk ka asnjë reagim. Pritet që së shpejti, Prokuroria e Posaçme të dalë me një njoftim. Deri më tani mendohet se gjithsej janë lëshuar 32 urdhërarreste.

Ndërkohë në operacionin e mëparshëm me emrin e koduar “Pika” në Kosovë, u arrestuan 50 policë në pikat kufitare Qafë Prushë dhe Qafë Morinë, ndërkaq 18 zyrtarë policorë ndodhen në arrati./tvklan.al