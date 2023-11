Operacioni “Dajloku”, zbulohet kush është trafikanti “DP” në Sky ECC me pseudonimin Pika

09:43 30/11/2023

Komunikimet e bëra në aplikacionin e koduar Sky ECC të zbërthyera nga autoritetet franceze dhe që i janë SPAK, u zbulua një grup kriminal i trafikut të drogës që u finalizua disa javë më parë me arrestimin e disa personave dhe disa të tjerë janë shpallur në kërkim, grup që drejtohej nga Ervin Mata.

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus, që posedon dosjen e plotë, ka publikuar komunikimet mes Ismail Zenelit me nofkën “Daja-Dajloki-Transporter”, Eralbi Breçanit me nofkën “Boli-Toni”, shtetasit Besmir Murtati me nofkën “Kukësi” dhe përdoruesit me iniciale D.P. me nofkën “Elb-Elb Nissan”.

Por emisioni Uniko ka zbuluar se ky i fundit është Ergys Dashi 34 vjeç, që njihej me pseudonimin “Pika”. Ergys Dashi njihej nga autoritetet italiane si organizator i një grupi kriminal në Itali gjatë viteve 2014-2017.

Më 22 Janar 2022, Ergys Dashi mbeti i vrarë në Ekuador në një atentat mafioz.

