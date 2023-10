Operacioni “Flakë në det”, Klodiana Lala tregon skemën si bëhej shkëmbimi i drogës në det

23:03 10/10/2023

Gazetarja Klodiana Lala ka zbardhur të tjera detaje në lidhje me operacionin “Flakë në det” ku u arrestua shefi i komisariatit të Laçit dhe u shpall në kërkim Gëzim Çela, baron i drogës në Fushë Kuqe të Kurbinit, i cili ndodhet në arrati që prej vitit 2014 për një tjetër rast droge.

E ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Lala tregoi edhe skemën se si bëhej ky trafik.

Sipas gazetares, Arlind Ismailukaj, një ish-punonjës policie i cili është arrestuar para disa muajs gjatë fazës së parë të këtij operacioni, kishte një biznes për dhënien e automjeteve me qira.

Këto makina përdoreshin për të transportuar hashashin dhe magazinoheshin në kompleksin e Gëzim Çelës në Patok.

Lënda narkotike do të shkëmbehej më pas në det me kokainë.

“Arlind Ismailukaj ka një pikë për dhënien me qira të automjeteve, këto automjete ja jepte me qira Arben Dalipajt nga Vlora. Ai me grupin e tij i ngarkonte automjetet me hashash dhe i magazinonte në kompleksin e Gëzim Çelës në Patok.

Kur krijoheshin kushtet, Gëzim Çela organizonte përmes varkave të vogla dhe kjo gjë ndodhte ditën, dhe dukeshin si varka peshkimi.

Ndërkohë që velierat e drejtuara nga shtetas ukrainas futeshin nga Kepi i Rodonit dhe prisnin në det të hapur në territor shqiptar.

Nga Shqipëria dërgohej hashashi dhe nga veliera merrej kokaina. Bëhej shkëmbim droge në det.

Ismailukaj shkonte atje tek baza në Patok ku ishte lokali dhe merrte automjetin e tij me qira, në njëfarë mënyre zhdukte provat. Natën që është ndaluar janë gjetur rreth 10 mijë Euro në kroskotin e makinës”, tha gazetarja Klodiana Lala.

