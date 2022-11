Operacioni kundër mashtrimit me call-centera

Shpërndaje







15:39 10/11/2022

Shqipëria, një nga bazat. 50 milionë Euro përfitim në 3 muaj

Mashtrimi i mijëra qytetarëve në Spanjë, Gjermani dhe Finlande, por edhe vende të tjera europiane me anë të call centerave, angazhoi Eurojust, e cila koordinoi një operacion të përbashkët mes 8 shteteve, ku u arrestuan 5 persona dhe u sekuestruan me shumë se 340 mijë Euro kesh, 90 mijë vetëm në Shqipëri.

“Nga viti 2016, Shqipëria u kthye në një nga bazat e ushtrimit fizik të mashtrimit me call-centera, i cili u shtri në shtete të tjera ku hapeshin llogari bankare, për thithjen e vlerave të larta monetare”, thotë gazetarja Bleona Metushi.

Në total u kontrolluan 15 qendra call-centeri, 6 prej të cilave në Shqipëri dhe 9 të tjera në Gjeorgji, Ukrainë dhe Maqedoninë e Veriut, si baza ku kryheshin telefonatat.

Prokurori i posaçëm Ened Nakuçi tha se qytetarët mashtroheshin për investime në bursë dhe kriptomonedha, ndërsa tregoi edhe fitimet e majme nga mashtrimi.

“Pas ekzekutimit të letërporosive, Eurojust lehtësoi bashkëpunimin gjyqësor në këtë rast duke krijuar dhe financuar një skuadër të përbashkët hetimore. Sipas hetimeve, qindra mijëra investitorë në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit. Dëmi i shkaktuar llogaritet në rreth 50 milionë Euro në çdo tre muaj”, deklaroi prokurori Nakuçi.

Problemi me call-centerat dhe sulmet kibernetike kanë detyruar policinë të ngrejë një strukturë të posaçme, tha kreu i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku.

“Situata që kemi kaluar së fundmi me situatën kibernetike na kanë imponuar që krimin kompjuterik ta trajtojmë si prioritet dhe në këtë filozofi do të krijojmë strukturën e posaçme brenda departamentit të Policisë Kriminale, strukturë që do të jetë e shtrirë në të gjitha strukturat vendore të Policisë së Shtetit”.

Të pranishëm në konferencën e SPAK ishin edhe hetuesit spanjollë të cilët e konsideruan operacionin të suksesshëm.

Tv Klan