Opinion -100 vjet bashkë!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:35 27/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

100 vjet bashkë, 100 vite marrëdhënie diplomatike Shqipëri-SHBA. Ambasada Amerikane në Tiranë në bashkëpunim me Televizionin Klan, paraqesin dokumentarin për 100-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku fokusohen raportet nga viti 1922 deri në vitin 1991 kur u rivendosën marrëdhëniet diplomatike mes Tiranës dhe Uashingtonit pas komunizmit.

Ky dokumentar transmetohet në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu!

Viti 2022 shënoi 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një rol të rëndësishëm në instalimin e marrëdhënieve diplomatike edhe luajti komuniteti shqiptar në Amerikë.

Për të bërë të mundur vendosjen e këtyre marrëdhënieve diplomatike, por dhe për t’u siguruar që kishin vepruar drejt, SHBA pati dy kushte. Kushti i parë, nëse Shqipëria do të njihej nga vendet e rëndësishme europiane. Kushti i dytë, amerikanët dërguan në Shqipëri një ambasador të rëndësishëm i cili gjatë qëndrimit të tij 3-mujor në Shqipëri do të vërtetonte nëse shteti i ri shqiptar plotësonte kushtet për të qenë një shtet bindës dhe me aftësi vetëqeverisëse.

Ky ambasador i shkruajti Uashingtonit që Shqipëria ishte një shtet që mund të vetëqeverisej. Prej këtij momenti u vendosën marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe SHBA-së.

Gjatë 100 viteve, këto marrëdhënieve mes dy vendeve kanë hasur në ulje e ngritje. Gjatë mbretërimit të Mbretit Zog, këto marrëdhënie arritën kulmin, por u zbehën gjatë periudhës së komunizmit.

Në këtë dokumentar të përgatitur nga ambasada e SHBA në bashkëpunim me Tv Klan, rrëfehen faktet dhe ngjarjet historike të fillimit të marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-SHBA deri në vitin 1991.

/tvklan.al