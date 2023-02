Opinion – 11 Shkurt e më pas, ç’do të bëjë opozita?

Autori: Blendi Fevziu 03:43 10/02/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Ervin Salianji, Gazment Bardhi, Klevis Balliu, Baton Haxhiu, Preç Zogaj, Ilir Babaramo, Marsela Karapanço. Në lidhje: Monika Kryemadhi

Skenari i protestës / Balliu: Të shtunën fillon revoltë kombëtare

Të shtunën më 11 Shkurt, Partia Demokratike ka thirrur protestë kundër qeverisë Rama.

Shefi organizativ në PD, Klevis Balliu, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, është shprehur se të shtunën do të fillojë revolta kombëtare . Dhe sipas tij, kazusi është çështja “McGonigal”.

Blendi Fevziu: Revolucioni fillon të shtunën apo të shtunën është pararevolucioni?

Klevis Balliu: Revolucioni nuk ka… Sado që të bëni diskutime…

Blendi Fevziu: Të shtunën fillon mosbindje civile?

Klevis Balliu: Fillon. Fillon revoltë kombëtare. Jemi para një fakti konkret sot, rasti McGonigal vërtetoi që këtu ka tentativë për rikthimin e regjimit monist. Ekzekutimi i opozitës të çon në regjim. Regjimet nuk mjaftojnë vetëm me denoncime. Kemi renditur gjithçka, inceneratorë, PPP, koncesione, droga, trafiku, vrasës në Parlament…

Blendi Fevziu: Dhe çfarë skenari keni?

Klevis Balliu: Në qoftë se do të jemi realist me çdo qytetar, asnjë nuk thotë që kjo është diçka e lehtë për t’u bërë. Por që nevoja, dhe kjo protestë nuk është as film që fillon në 5 e mbaron në 7, por është një nevojë që lind nga ndjenja edhe për dashurinë e vendit, edhe për familjet shqiptare.

Blendi Fevziu: Dhe çfarë do bëni?

Klevis Balliu: Kjo revoltë nis të shtunën dhe nuk ndalet deri në arritjen e qëllimit të saj dhe do të njohë patjetër çdo formë.

Blendi Fevziu: Nuk ndalet do të thotë që do të jetë një mosbindje e organizuar apo do ketë një organizim dhe pastaj do ktheheni kur të vijë situata tjetër. Pra është një gjë e organizuar apo është diçka që ja lini spontanitetit dhe vullnetit të qytetarëve?

Klevis Balliu: PD ka detyrën të mbledhi qytetarë dhe t’i mbështesë në një revolucion kombëtar dhe kjo parti do t’i dali zot çdo qytetari.

Blendi Fevziu: A mund të ma shpjegosh konceptin e revolucionit? Se në 20 Janar në darkë Edi Rama ka thënë populli mund ta kalojë opozitën.. dhe ndodhi çfarë ndodhi.

Klevis Balliu: Mos ta krahasojmë asnjëherë një parti kriminelësh me PD.

Blendi Fevziu: Çfarë është revolucioni për ju?

Klevis Balliu: Revolucioni është që çdo shesh, çdo cep i Shqipërisë, çdo moment ku Edi Rama tenton të vjedhë, të vazhdojë organizimin për rikthimin e diktaturës në Shqipëri, do të përballet me revoltë qytetare me çdo formë.

Kryemadhi: Protesta e 11 Shkurtit nuk është për të rrëzuar Ramën

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka konfirmuar pjesëmarrjen në protesën e 11 Shkurtit.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kryemadhi ka thënë se kjo protestë nuk e ka qëllimin për të rrëzuar Kryeministrin Rama, por për të treguar pjesëmarrjen.

Monika Kryemadhi: Patjetër që do të marr pjesë si “Partia e Lirisë” në protestë, por më shumë do të thoja si qytetare. Nuk ka më rëndësi se kush është organizatori. Dita e shtunë është ditë pushimi. Kush ndihet më i varfër, të dalë dhe të protestojë. Njerëzit thonë se kush do të vijë pas këtij që ikën?

Blendi Fevziu: Po pse duhet të heqin Ramën?

Monika Kryemadhi: Sepse çdokush është më i mirë se Edi Rama, rasti i fundit me McGonigal tregoi se kryeministri siç pikturon në zyrë, ashtu bën dhe gjëra që inkriminojnë zyrën e kryeministrit. Në aspektin tjetër, një nga problemet më të mëdha është se harxhojnë kohë se kush jam unë e ti, nuk merren me qytetarët. Korrupsioni që ka zaptuar Shqipërinë, korruptoi dhe një nga zytrarët më të lartë të FBI.

Blendi Fevziu: Çfarë do të bëni të shtunën?

Monika Kryemadhi: Do të jem në protestë, vetëm “roza-rozina” uroj të mos ketë. Nuk besoj se do të jetë ashtu. Ndoshta e kanë menduar ndryshe. Dita e shtunë është për të treguar pjesëmarrje për të gjithë telendarët ndërkombëtarë që na kanë çarë veshët, ata që e kanë mbajtur me pekale Edi Ramën. Protestë për të rrëzuar Edi Ramën nuk është ditën e shtunë dhe të dielë kur nuk ka asnjë njeri në administratë. Administrata është pushim, ka mundësI të vijë me kapele dhe me syze e të marrë pjesë.

Salianji: Në 2017 “çadra” e opozitës rrëzoi qeverinë. Fevziu: Ishte pazar, ndatë institucionet me lekë

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka deklaruar se protesta e opozitës në vitin 2017 përmes çadrës së vendosur në bulevard, arriti të rrëzonte qeverinë Rama para zgjedhjeve dhe të krijohej një qeveri teknike.

Këtë deklaratë ai e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan. Por drejtuesi i emisionit, Blendi Fevziu, i është kundërpërgjigjur duke thënë se ajo marrëveshje e vitit 2017 ishte pazar mes dy liderëve.

Ervin Salianji: Nuk harrohet që ne në 2017 me aksionin e çadrës, e organizuar nga opozita, jo me pjesëmarrje masive sa kanë qenë disa protesta që kemi bërë dhe me masivitet në atë periudhë, arritëm të rrëzojmë gjysmën e qeverisë.

Blendi Fevziu: Bëtë pazar për gjysmën e qeverisë.

Ervin Salianji: Po lere mo…

Blendi Fevziu: Bëtë pazar.

Ervin Salianji: Ai u detyrua të jepte gjysmën e qeverisë.

Blendi Fevziu: Bëtë pazar, ju ndatë institucionet që kanë lekë, kujt i tregon. U ulën dy burra dhe thonin kjo institucion ka lekë merre ti, kjo s’ka lekë merre tjetri. Ai ishte pazar.

Ervin Salianji: Çfarë lekësh, ku ka lidhje. A u rrëzua qeveria apo jo?

Blendi Fevziu: Po çfarë rrëzimi. Edhe pasi humbët zgjedhjet mbanit qeverinë akoma edhe 4 muaj.

Haxhiu i drejtohet Bardhit, Balliut dhe Salianjit: Ju jeni fajtorë për dëmtimin e së djathtës, nuk keni as forcë dhe as frymë…

Gazetari Baton Haxhiu iu është drejtuar deputetëve demokratë Gazment Bardhit, Klevis Balliut dhe Ervin Salianjit në studion e “Opinion” në Tv Klan duke iu thënë se ata janë ndër fajtorët e situatës në të cilën ndodhet Partia Demokratike.

Gazetari Haxhiu e ka argumentuar këtë deklaratë të tij teksa ka thënë që pasi i ka dëgjuar të 3 deputetët, ka kuptuar se sipas tij, ata nuk kanë frymë dhe as forcë për t’i bashkuar demokratët dhe për të krijuar revolucion.

Baton Haxhiu: Këtu nuk ka gatishmëri për bashkim dhe është për të ardhur keq. E ardhmja juaj me këtë gjuhë nuk ekziston për shumë arsye. Balliu foli me ngul se lista dhe logoja do të jetë vetëm e PD dhe e askujt tjetër. Dhe fakt që është në një proces gjyqësor dhe fakti që Bardhi me deputetët ende presin vendimin e gjykatës, tregon se ju nuk jeni të gatshëm të pranoni realitetin. Realiteti i tanishëm është logoja dhe lista dhe nuk jeni të gatshëm ta bëni një gjë të thjeshtë. E djathta është e dëmtuar se ju jeni fajtorë që e keni bërë një gjë të tillë. Balliu tha që logoja dhe lista e jonë do të jetë ajo dhe pikë, domethënë se çfarëdo që vendos KQZ, Balliu paralajmëron se do i prishin zgjedhjet, nuk ka logjikë tjetër.

Bardhi ju po flisni për një grup politik dhe për të drejtën tuaj juridike, ju jeni një gjeneratë e re politike që e keni krijuar një skizmë që e ka një qëllim: Ose toleron dhe bashkohesh, ose bën parti politike të re dhe lëshon rrugën e liderëve të ricikluar.

Dhe në fund po ju them të treve: Nuk njoh në politikë rast që liderët e ricikluar e fitojnë betejën. Liderët e ricikluar nuk krijojnë revolucion, asnjëherë. Revolucion krijon fryma. Unë ju dëgjova dhe ju as nuk keni frymë, as ide dhe as dëshirë për t’u bashkuar. Më falni, ju jeni fajtorët të tre kështu që po i drejtoheni publikut të së djathtës që jeni fajtorët që e djathta është anash. Mos fajësoni që të shtunën ju vijnë pak vetë dhe në mbrëmje ikin. Ju nuk keni as forcë, as frymë, as kurajo për t’i bashkuar dhe për të krijuar revolucion.

Salianji pjesë e protestës më 11 Shkurt: Jemi të bashkuar, të gjithë aty jemi të shtunën

Ervin Salianji i Partisë Demokratike renditet ndër anëtarët që do të marrë pjesë në protestën e opozitës më 11 Shkurt.

I ftuar në “Opinion” në Tv Klan, ai u shpreh se pavarësisht qëndrimeve brenda partisë, opozita është e bashkuar dhe do të jetë të shtunën në protestë. I pyetur nga Fevziu se cila prej palëve është problematike, Salianji tha se nuk është ky problemi, pasi problemi qëndron te mënyra si gjendet zgjidhja mes tyre.

Ervin Salianji: Jemi në një situtë ku pavarësisht se çfarë qëndrimi kemi ne të 3, 30 apo 300, këtu ka vetëm një gjë, nuk i mungon asgjë opozitarizmit në pikëpamje të mbrojtjes së interesit publik, nuk i mungon edhe nga qëndrimet që pamë sot, edhe nga qëndrimet që mbajtën kolegët asnjë gjë në raport me aksionin politik, qoftë në parlament, qoftë në aksionin politik.

Blendi Fevziu: Te letra, te vota?

Ervin Salianji: Çështjen e votës e zgjidh vota, do vijmë aty. Ne do jemi këtu, do vijnë kandidatët. Unë nuk pres që Edi Rama t’i japë zgjidhje. Ka një vit e gjysmë që e pengon Edi Rama këtë çështje nga ana gjyqësore.

Blendi Fevziu: Tre muaj, Shkurt, Mars, Prill. 90 ditë, ti hyn në zgjedhje.

Ervin Salianji: Politika dhe njerëzit ndryshojnë, lëvizin.

Blendi Fevziu: Salianji, a mund ta bëj pyetjen unë më drejtpërdrejt, të të fus edhe pak në siklet? Midis të dyja palëve kush më prblematike që pengon në gjetjen e zgjidhjes?

Ervin Salianji: Këtu nuk është çështja se cila është problematike. Këtu është çështja si gjejmë zgjidhjen.

Blendi Fevziu: Si gjendet zgjidhja?

Ervin Salianji: Ja po jua them unë si gjendet zgjidhja. Ne flasim, detyrohemi të ulemi për shkak se kundërshtarin nuk e zgjedhim dot me përfaqësues të PS, tani unë nuk e bëj më këtë debat publik se ja ku jemi ne të 3, janë dhe 30 apo 50 të tjerë. Ja ta them unë se si. Nuk ka vullnet sepse nëse do kishte vullnet, heqim retorikën se mund t’i hyj atyre argumenteve, vijmë e bëjmë një ditë tjetër një debat 3 orë, ulemi të gjithë me njëri-tjetrin në një tryezë ku janë që të gjithë përfaqësuesit dhe nuk dilet aty, heqim kamerat për protagonizma dhe mblidhemi në një mal po të doni, ku të doni, në një zonë ku s’ka dhe diskutojmë me njëri-tjetrin deri në gjendjen e një zgjidhjeje. Nëse i bihet rrotull unë po ju them që nuk ka sot asgjë në mungesën e opozitës… Këtu është e zgjidhur, situata është e zgjidhur.

Teksa renditi arsyet pse qytetarët duhet t’i bashkohen protestës, Salianji konfirmoi sërish pjesëmarrjen.

Ervin Salianji: Ne jemi të bashkuar, jemi të shtunën.

Blendi Fevziu: Po ku jeni të bashkuar?

Ervin Salianji: Të gjithë aty jemi të shtunën, ja ku u tha që të gjithë do jenë aty

Bardhi konfimon pjesëmarrjen në protestën e 11 Shkurtit: Të gjithë kolegët brenda grupit parlamentar do të marrin pjesë

Gazment Bardhi i Partisë Demokratike ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në protestën e thirrur nga opozita në 11 Shkurt teksa ka thënë gjithashtu se edhe kolegët e tjerë të grupit parlamentar do të marrin pjesë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bardhi ka theksuar se betejën e kanë me kundërshtarin politik, me kryeministrin Rama, ndërsa është shprehur se ekziston edhe një betejë e brendshme në PD, por ka deklaruar se fokusi i të gjithëve është Rama.

Blendi Fevziu: Bardhi do të shkosh në protestë?

Gazment Bardhi: E kam bërë publike tashmë, që po, do të shkoj në protestë duke e mbështetur atë si një reagim qytetar ndaj një skandali që ka përfshirë kryeministrin dhe që ka tejkaluar zhvillimet brenda Shqipërisë.

Blendi Fevziu: Do të shkoni në protestë si deputet i PD-së, jo si qytetar…

Gazment Bardhi: Nuk zhvishem dot nga statusi politik që kam edhe nëse do të doja.

Blendi Fevziu: Është vendim personal i yti apo edhe i grupit të njerëzve…?

Gazment Bardhi: I konsultuar me të gjithë kolegët brenda grupit parlamentar.

Blendi Fevziu: Të gjithë kolegët brenda grupit parlamentar do të marrin pjesë në këtë protestë?

Gazment Bardhi: Po. Nuk kemi patur asnjë arsye për të qenë të ndarë në betejën që kemi me të vetmin kundërshtar politik që është Edi Rama. Kemi një betejë të brendshme, por kur bëhet fjalë për betejën me kundërshtarin politik, fokusi jonë do të jetë i përbashkët pavarësisht se si mendojmë mbi zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Ne kemi një betejë të brendshme që vijon, shkaqet që na ndajnë janë publike. Nuk ka një ndryshim qëndrimi në raport me ato çështje. Unë kam gjykuar dhe gjykoj se edhe përsa i përket betejës së ardhshme, nuk e kemi gjetur sepse duhet vullnet i përbashkët.

Nuk bëhet fjalë për inatin as 25 apo 50 vetash, bëhet fjalë për çështje parimore. Ka patur disa hapa që synonin zgjidhjen e konfliktit, duke nisur me dorëheqjen e ish-kryetarit të partisë, Basha. Ka pasur disa hapa konkretë për të arritur drejt një unifikimi. Ka patur një proces negocimi. Unë kam bërë një propozim se si mund të arrihej unifikimi me një kandidat, nuk u pranua. Ka patur përpjekje për të arritur unifikimin e opozitës në zgjedhje. Është fakt që gjykata ka një vit që e zhvarrit këtë çështje. Çështja është e zgjidhur, edhe qëndrimin e komisionerit nuk e kuptova pse e ka shtyrë regjistrimin e anëtarëve të KZAZ. Celibashi ka synuar t’i nxisë palët drejt një zgjidhje. Deri tani nuk ka pasur asnjë vullnet nga pala tjetër për të arritur një formulë paqtimi përsa i përket zgjedhjeve vendore.

Balliu: Në protestë do jetë e gjithë opozita, na bashkon lufta kundër Edi Ramës

Klevis Balliu thotë se protestën e Partisë Demokratike më 11 Shkurt do të jetë e gjithë opozita.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Balliu u shpreh se beteja politike kundër Kryeministrit Edi Rama bashkon të gjithë opozitën.

Sa i përket debatit të brendshëm brenda PD-së për regjistrimin në zgjedhje, Klevis Balliu deklaroi se Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore do të përfaqësohet me kandidatët që fituan primaret.

“PD do hyjë në zgjedhje me e kandidatët e dalë nga primaret do kandidojnë me logon e PD. Sot këtu ka vetëm një diskutim dhe nuk ka gjë që e provon më shumë se rasti McGonigal. Ekzekutimi i opozitës bëhet për këtë punë që mos futet në zgjedhje. Ne do hyjmë në zgjedhje patjetër. Edi Ramës do t’i varen te kyçet byrzylyqet që i takojnë. Sot këtu po heton Departamenti i Shtetit, Drejtësisë.

E gjithë opozita sot dhe ata që mund të mendojnë ndryshe nga mua, e gjithë opozita do të jetë në shesh, kjo ka rëndësi. Aksioni na bashkohen ne, ne na bashkon lufta kundër Edi Ramës. Në zgjedhje do na bashkojë vota. Një kandidat ka. Kandidatët e dalë nga vota. Çfarë u tentua me McGonigal? Ekzekutimi i opozitës.

Kandidatët e primares do kandidojnë me logon e PD. Nuk do kandidojë me Shtëpia e Lirisë, do kandidojë me logon e PD dhe pikë, është çështje e mbyllur. Kush tenton të vjedhë opozitën do marri atë që i takon”, u shpreh Klevis Balliu.

Partia Demokratike ka lajmëruar protestë më 11 Shkurt në orën 12:00 pas publikimit të çështjes “McGonigal”. /tvklan.al