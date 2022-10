Opinion – 11 Tetor 2022 (Emisioni i plotë)

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:56 11/10/2022

Te ftuar: Artan Lame, John Paul Dejorja

Sa flori mori Mbreti Zog nga Shqipëria?

Historia e pabesueshme e të pastrehut që u bë miliarder!

Nga i varfër në miliarder, John Paul DeJoria në “Opinion”: Shqipëria, shumë tërheqëse për biznes! Po mendojmë të sjellim…

John Paul DeJoria, një prej miliarderëve të sotëm në SHBA, ka dhënë një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në emisionin “Opinion”. Miliarderi ka treguar se pse ka ardhur në Shqipëri dhe mundësinë për të sjellë këtu disa prej operacioneve të kompanive të tij. DeJoria tha se Shqipëria është shumë tërheqëse për biznes.

Blendi Fevziu: Z. DeJoria, faleminderit shumë që erdhët këtu sonte.

John Paul DeJoria: Është kënaqësia ime Blendi. Është një mundësi shumë e rrallë të intervistohesh nga dikush që ka intervistuar njerëz nga e gjithë bota. Ke intervistuar Papë, krerë shtetesh. Pra kënaqësia ime të intervistohem nga dikush si ty.

Blendi Fevziu: Është diçka shumë ndryshe të intervistosh dikë i cili ka qenë i pastrehë dhe më pas u kthye në miliarder. Është një histori e çmendur. Është një histori e vërtetë amerikane.

John Paul DeJoria: Po, vazhdon të funksionojë.

Blendi Fevziu: Është hera juaj e parë në Shqipëri?

John Paul DeJoria: Është hera jonë e parë në Shqipëri. Je vërtetë shumë të impresionuar nga Shqipëria.

Blendi Fevziu: Cili është qëllimi i vizitës tuaj këtu?

John Paul DeJoria: Jemi këtu për dy gjëra. E para, kemi përshtatur një prej kompanive të mija të quajtur ROKiT, për universitetet me WiFi. Duam t’i tregojmë njerëzve se si mund të lidhën me WiFi pa shumë shpenzime. Po ashtu duam të shikojmë mundësitë që ju keni në vendin tuaj. Për shembull, pak më parë isha me kryebashkiakun, është një djalë i mrekullueshëm, meqë ra fjala, ai më tregoi për zonën pa taksa që keni këtu dhe po mendoja që disa prej kompanive të mija, pasi unë merrem me biznese të ndryshme, të vijnë këtu.

Blendi Fevziu: Pra po shikoni për biznes…

John Paul DeJoria: Po shikojmë mundësinë e të sjellit disa prej operacioneve tona këtu. Keni një vendndodhje shumë të këndshme, keni një zonë pa taksa, po mendojmë të sjellim një prej fabrikave të biçikletave elektrike që funksionojnë në një vend tjetër. Po shikojmë mundësinë të ndërtojmë fabrikën kryesor këtu në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Është tërheqëse Shqipëria për biznes?

John Paul DeJoria: Po, kur e shikon është shumë tërheqëse. Ka shumë biznese të reja të cilat janë duke ardhur jo vetëm për arsye taksash por edhe për cilësinë e biznesit, vendndodhjen dhe mbështetjen. Për mua është një prej vendeve më tërheqëse në vend. Dhe ne kemi biznese të cilat po funksionojnë në shkallë globale. Kemi biznese në 108 shtete të ndryshme të botës.

Blendi Fevziu: Në 118?

John Paul DeJoria: Në 108 shtete të ndryshme të botës.

Blendi Fevziu: Ku jeni të pranishëm.

John Paul DeJoria: Po. Vetëm Paul Mitchell-i është i pranishëm në 108 shtete. Kompania tjetër Patron…

Blendi Fevziu: Nuk janë ende këtu…

John Paul DeJoria: Jo, por Paul Mitchell-i është duke ardhur. Tanimë është duke ardhur në sallone bukurie të vendit tuaj. Mendoj se brenda një viti do të jetë këtu. Po shikojmë mundësinë për të sjellë një fabrikë të madhe biçikletash këtu. Duam t’i montojmë të gjitha këtu. Ju keni një port nga ku mund të nisim në të gjithë botën. Shikojmë për mundësi të ndryshme energjetike në vendin tuaj si dhe për prona të patundshme.

Blendi Fevziu: Çka është një problem në të gjithë botën në këtë çast.

John Paul DeJoria: Pikërisht.

Miliarderi që dikur jetonte në makinë e nisi biznesin me 700$! Kur u pasurua bëri gjestin e veçantë

Miliarderi John Paul DeJoria ka treguar për emisionin “Opinion” të gjithë historinë e tij të rrallë. Nga i pastrehë, ai arriti të bëhej një prej personave më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithçka nisi me 700 Dollarë. Por para se të arrinte këtu ai kaloi shumë peripeci të tjera. DeJoria-s iu desh të flinte në një makinë të vjetër dhe të hante aty ku kishte oferta që t’ia dilte mbanë. Po ashtu, ai rrëfeu për gazetarin Blendi Fevziu një gjest të rrallë që ka bërë pasi u pasurua. DeJoria tha se ka shkuar në një prej lokaleve ku e ndihmuan të ushqehej kur nuk kishte shumë para dhe ka lënë një bakshish të majmë për shkak se e ndihmuan kur kishte nevojë.

Blendi Fevziu: Ju shpenzuat një kohë të gjatë duke fjetur në makinë si i pastrehë. Gjatë cilës kohë në jetën tuaj ndodhi kjo?

John Paul DeJoria: Mbarova gjimnazin, shkova në marinë, bëra disa punë të ndryshme, dhe më pas shkova për të punuar në kompani në industrinë e bukurisë…

Blendi Fevziu: Në marinën e Shteteve të Bashkuara.

John Paul DeJoria: Në marinën e Shteteve të Bashkuara. Gjithçka ka ndodhur në SHBA.

Blendi Fevziu: Qëndruat dy vite në marinë.

John Paul DeJoria: Pikërisht. Isha duke kryer shërbimin. Ndoshta qëndrova edhe pak më gjatë, por atëherë shërbimi ishte ushtarak ishte diku te dy vite.

Blendi Fevziu: Vazhdoni ta doni detin?

John Paul DeJoria: Po, sigurisht.

Blendi Fevziu: Kthehuni te makina juaj.

John Paul DeJoria: Po, lë ti kthehemi historisë me makinën. Pas kësaj punova për disa kompani dhe më pas në 1980-ën, mendova pse të mos hap kompaninë time në fushën e industrisë së bukurisë. Dola jashtë për të mbledhur para.

Blendi Fevziu: Sa para kishit në atë kohë?

John Paul DeJoria: Shumë pak. Kisha një punë të mirë, fitoja mjaft para, por nuk kisha gjysmë milionë dollarë që më nevojiteshin për të hapur një kompani në sektorin e bukurisë.

Blendi Fevziu: Gjysmë milioni?

John Paul DeJoria: Gjysmë milioni. 500 mijë dollarë për të filluar. E dija sa para nevojiteshin pasi isha duke punuar për dy kompani.

Blendi Fevziu: Për sa kohë qëndruat në makinë?

John Paul DeJoria: Aty do të shkoja tani. Më pas, ai që na mbështeste me para u tërhoq. Nuk na dha asnjë qindarkë. Ditën që supozohet të na vinin paratë, unë lashë gjithçka kisha. Lashë punën që kisha. Në atë kohë isha i martuar. Marrëdhënia jonë nuk po shkonte edhe aq mirë. Kështu që i lash shtëpinë që zotëroja gruas time, që së shpejti do të bëhej ish-grua dhe vajzës time, të gjitha paratë dhe makinën e re, mora makinën e vjetër, 200 Dollarë në xhep sepse gjysmë milioni dollarë ishin duke ardhur nëpërmjet Bankës së Amerikës. Ato para asnjëherë nuk mbërritën. Kisha 300 dollarë. Partneri im i cila ishte paruker erdhi nga Havai me të dashurën e tij në mënyrë që të merrte edhi ai ca para, por nuk kishte fare para. Pra, pyetja ishte: Paul, sa para mund të përballosh? 350 dollarë. Unë kisha vetëm 200. Kështu që shkova te nëna ime, e cila në atë kohë jetonte në Los Anxheles në atë kohë. I thashë, nënë, pa i treguar se çfarë kishte ndodhur, a mund të…

Blendi Fevziu: Kishit të dy 550 dollarë..?

John Paul DeJoria: Nuk kisha asgjë. Kishim sëbashku 350 dollarë. Kështu që shkova te nëna ime e i thashë: Nënë, mund të marrë borxh 350 dollarë? Sepse e dija që më duheshin diku disa qindra dollarë për të jetuar. Isha shumë krenar, shumë krenar për të thënë: Nënë, nuk i kam më ato punët, nuk kam një vend ku të jetoj, a mund të jetoi të dhoma ime e vjetër? Ishte e lirë në atë kohë. Mund të ha me ty? Isha shumë krenar. Isha budalla. Isha shumë krenar. Ajo më tha, pse? Ti fiton mjaft para! I thashë, nënë, do të ti kthej për një muaj. Në rregull, më tha. Ja ku i ke, John-i. Dhe më pas mora paratë. Më pas…

Blendi Fevziu: Menduat që do riktheheni me paratë e saj?

John Paul DeJoria: Po, shpresoja t’ia ktheja. Më pas, doli që nuk kisha ku të qëndroja. Kështu që qëndrova te makina ime me një batanije dhe një jastëk. Do të bëja dush te parku që ndodhej pranë ku njerëzit luanin tenis. Zbulova se si mund të jetoj me 2 dollarë dhe 50 cent në ditë.

Blendi Fevziu: 2 Dollarë dhe 50 cent në ditë. Ju hanit…

John Paul DeJoria: Ja çfarë zbulova sepse kur nuk ke asgjë, shikon për mundësi. Ishte një restorant i vogël pranë autostradës në North Hollyëood, California. Quhej “Freeëay Cafe”. Askush nuk shkonte nga ora 9-11 të mëngjesit. Kështu që mblidheshin më shumë kamionistë. Bëhet fjalë për vitet 1980, kishin një mëngjes special për 99 cent dhe përfshinte një vezë, një tost dhe sipas zgjedhjes, një salçiçe apo bejkon. Unë zgjidhja salçiçen sepse ishte më e madhe dhe më pas zgjidhje një gotë kafe apo lëng.

Blendi Fevziu: Për 99 cent.

John Paul DeJoria: Po, ky ishte mëngjesi. Më pas duhet të hash sërish. Haja aty rreth orës 10 të mëngjesit dhe ngopesha. Më pas dikush nisi diçka në Los Anxheles të quajtur “Happy Hour”, një restorant El Torito. Nga ora 16:30 në…

Blendi Fevziu: U bëtë ekspert në gjetjen e ofertave…

John Paul DeJoria: Nga ora 16:30-18:00 nuk kishte thuajse askënd. Ajo ishte “Happy Hour”. Nëse do të shkoje gjatë aty orëve për 99 cent merrje një picë margarita të madhe, jo më cilësoren, një të lirë, dhe të jepnin tako të vogla, dhe salcëra për të ngrënë dhe krahë pule. Kështu që unë do të shkoja aty në atë orë dhe për 99 cent do të blija Margaritën, 15 cent për bakshish, se do të lija pak bakshish, 20 krahë pule edhe 2 takos të vogla edhe salcën. Isha i ngopur. Pas 4-5 më kuptuan, erdhën kamerierja dhe menaxheri dhe më thanë: kjo është darka jote? Sepse merrja edhe një djalë të vogël me vete, ishte djali im. I thashë po, i tregova se çfarë ndodhi. Pas pak do të na jepnin gjëra për të ngrënë. Ishin kaq të mirë. 2-3 vite më vonë kur fillova të fitoj ca para, kaluan ca vite…

Blendi Fevziu: U kthyet në të njëjtin vend…

John Paul DeJoria: I lashë një bakshish të majmë. Bakshishin më të majmë që kishin parë ndonjëherë. I zbulova të gjithë. I falënderova shumë e i thashë që më ndihmuan shumë kur e isha në nevojë. Kështu ndodhën gjërat.

Blendi Fevziu: Shumë e këndshme.

John Paul DeJoria: Kështu filluan gjërat. Fjeta në makinë për disa javë. Parkoja në Mahalin Drive, e cila nuk ndodhej larg nga shtëpia ime, ishte vend i sigurt aty. Një mëngjes aktorja Joanna Pettet më trokiti te dritarja dhe më tha: Nuk besoj që po flenë të makina jote, çfarë ndodhi? I shpjegova historinë. Më tha se ka një dhomë shtesë në shtëpinë e saj, mund të rrija aty për dy muaj sa të ngrihesha në këmbët e mija.

Blendi Fevziu: Dhe ju u transferuat aty?

John Paul DeJoria: Po, lëviza makinën time aty. Çova plaçkat në dhomë pasi gjithçka kisha ndodheshe në makinë.

Blendi Fevziu: Ju filluat biznesin me 700 dollarë.

John Paul DeJoria: Po, ashtu është. Fillova me 700 dollarë.

Blendi Fevziu: 700 dollarë.

John Paul DeJoria: Po. Kanë përgatitur një dokumentar për jetën time. Do të të flas pas pak për të.

Blendi Fevziu: Po, po.

John Paul DeJoria: Titullohet “Fati i mirë”. Flet se si ia dola, si mund të jetosh dhe të krijosh një biznes me kaq pak para. Ditën e sotme kam për ti thënë 300-400 ndërmarrësve shqiptar si ta bëjnë. Ditën e sotme do të zhvillojmë një klasë të madhe për të. Do të tregojmë se si ia dola hap pas hapi pas hapi. Do të zhvillohet një klasë për këtë gjë.

Kur e ka bërë gjumin e qetë si i pastrehë apo miliarder? Si përgjigjet DeJoria

Dikur i pastrehë, sot miliarder. Por kur e ka bërë gjumin më të qetë? Në intervistën e tij për emisionin Opinion, miliarderi amerikan John Paul DeJoria tregoi se është më i lumtur tani, sepse mund të flejë natën.

Blendi Fevziu: Pse zgjodhët industrinë e bukurisë?

John Paul DeJoria: Ndodhesha në industrinë e bukurisë.

Blendi Fevziu: Ndodheshit më parë.

John Paul DeJoria: Ndodhesha në industrinë profesionale të bukurisë me sallonet e bukurisë, pra e dija me çfarë lidhej ky biznes, e dija kontekstin, riformulimet edhe furnizimet. I njihja edhe distributorët. Isha në marrëdhënie biznesi me një kompani ku mbaja rolin e menaxherit kombëtar për dy sektorë të saj. Kështu që mendova, e di këtë fushë, lë ta nis që këtu.

Blendi Fevziu: Sa kohë iu desh që të grumbulloni pasurinë tuaj?

John Paul DeJoria: Sa mu desh për të grumbulluar pasurinë? Një kohë shumë e gjatë. Megjithatë më duhet të them që isha shumë i pasur për të nisur sepse isha i lumtur dhe i shëndetshëm.

Blendi Fevziu: Dua t’iu pyes, keni qenë më i lumtur kur keni qenë i pastrehë dhe hanit mëngjese dhe dreka që kushtonin 99 centë, apo kur kishit miliarda?

John Paul DeJoria: Më i lumtur tani sepse mund të fle natën. Kur nuk ke para… Jo, me të vërtetë e kam, lërmë të të them që kur nuk ke para qëndron zgjuar natën duke menduar: nuk mund të paguaj këtë, nuk mund të bëj atë… Është e tmerrshme!

Blendi Fevziu: Në atë kohë kur donit të flinit, shkonit për të fjetur.

John Paul DeJoria: Jo, kur ke borxh shuma të madha parash nuk fle dot. Ti mendon shumë. Ndryshimi i madh është se kur vite më vonë bëra shumë para… Për t’iu përgjigjur një pyetje që nuk ma keni bëtë ende, kur e dinim që produktet Paul Mitchell do të ishin të suksesshme dhe kur do të fillonim të nxjerrim para? Çdo ditë plotësonim vetëm nevojat tona bazë. Pas dy vitesh në biznes ne ishim në gjendje të paguanim faturat tona në kohë për herë të parë. Jo thjesht i paguanim, por t’i paguanim në kohë. Atëherë na mbetën 2,000 dollarë dhe menduam se ia dolëm. Megjithatë u deshën edhe disa vite të tjera përpara se të bëhem milioner.

Blendi Fevziu: Edhe disa vite më vonë, por në fakt ndodhi shumë shpejt.

John Paul DeJoria: Po…

Blendi Fevziu: Si histori.

John Paul DeJoria: Po, mund të them që u deshën 6 vite që të bëhem milioner.

Blendi Fevziu: Histori shumë interesante. Më pas vazhduat me gjërat e tjera. Tani mund të themi që keni një perandori biznesi. Jeni pjesë e industrisë së bukurisë. Në cilat industri të tjera merrni pjesë?

John Paul DeJoria: Janë kaq shumë industri. Merremi me industrinë e bukurisë, me industrinë e pijeve të ndryshme, po ashtu merremi me pajisjet elektronike, merremi me industrinë mjekësore, po merremi shumë edhe me industrinë e energjetikës, po ashtu po merremi shumë edhe me industrinë e mbrojtjes së tokës ku përpiqemi të gjejmë mënyra për të pastruar tërë ujin që përdoret për nxjerrjen e naftës. Dhe mund të vazhdoj të radhis lloje të ndryshme industrish për një kohë të gjatë. Merremi me prodhimin dhe ndërtimin, ku krijojmë zhvillime të tëra. Jemi shumë të larmishëm.

1300 trëndafila për një përgjigje, miliarderi tregon si u njoh me bashkëshorten

1,300 trëndafila i çoi John Paul DeJoria bashkëshortes së tij Eloise, me shpresën se do t’i jepte një përgjigje pozitive. Dhe ajo tha po. Ata janë bashkë prej gati 30 vitesh. Në intervistën e tij për “Opinion”, miliarderi amerikan tregoi edhe sesi ishte njohur me bashkëshorten e tij.

Blendi Fevziu: Është shumë interesante. Kaluat dy vite në marinë, fjetët në makinë për ca kohë ndërsa tani hobi juaj është treni. Trena të rikonstruktuar. Pse?

John Paul DeJoria: Sepse mundem. Kur u martova me bashkëshorten time fantastike, para 30 vitesh u martova me Eloise-n, një shok më dhuroi…

Blendi Fevziu: Përpara se t’i përgjigjeni, është e vërtetë që i keni çuar bashkëshortes tuaj 1,300 trëndafila?

John Paul DeJoria: Po. I thashë që dua të të pyes për diçka të veçantë, urdhëro këto trëndafila, ndoshta më jep një përgjigje pozitive.

Blendi Fevziu: Dhe ajo tha po.

John Paul DeJoria: Po.

Blendi Fevziu: Jeni një burrë me fat.

John Paul DeJoria: E di. Me shumë fat.

Blendi Fevziu: Me shumë fat.

John Paul DeJoria: Është një grua shumë-shumë e mirë. Miku im Isaac-u më dha trenin e tij për dy javë që të shkoja kudo që të doja. Ëolfgangu Puck na ofroi një prej kuzhinierëve të tij të udhëtonte me ne. Kështu që 6 vite më vonë treni ra në duart e mija. 6 vite më vonë nga Issac-u.

Blendi Fevziu: E përdorni?

John Paul DeJoria: E kemi përdorur gjatë gjithë kohës, por Issac-u që ma dha investoi në shumë gjëra. Nisi “The House of Blues” në Amerikë dhe i mbaruan paratë. E vetmja gjë që i mbeti, që nuk u shit, por mu dha mua ishte treni. Edhe më dha trenin sepse kishte borxh ca para.

Blendi Fevziu: Është i vjetër. Thuajse 100 vjeç.

John Paul DeJoria: Po, është tren shumë i bukur. Ishte në gjendje shumë të mirë edhe unë e mbajta po ashtu. 6 muajt e fundit vajza e tij erdhi tek unë e më tha: JP, ai tren është e vetmja gjë që ka mbetur për të më kujtuar çfarë ka ndërtuar babi im. Mund të na e kthesh? Për t’i rënë shkurt, për shumë pak para ia ktheva trenin. Mund ta përdor kurdo që të dua. Issac-u ka qenë një burrë shumë i mirë kështu që thashë po. I thashë që mund të ma bëjë pagesën për trenin në këste për gjatë gjithë jetës së saj, ndërsa ajo m’i ktheu paratë brenda 2 javësh.

Blendi Fevziu: Po tani ku jetoni?

John Paul DeJoria: Jetojmë në Austin, Taksas, këto 22 vitet e fundit.

Blendi Fevziu: Pse u larguat nga Los Anxhelesi? Njerëzit thonë se është zona më e mirë në gjithë botën.

John Paul DeJoria: Po është mirë. Kur djali jonë ishte 2 vjeç e gjysmë, bashkëshortja edhe unë vendosëm që nuk duam ta rrisim në Kaliforninë jugore për shkak të politikës. Gjërat po bëheshin të çuditshme aty. Donim të rrisnim në një vend më rural. Kështu që e pamë tërë shtetin e Kalifornisë e më pas tërë SHBA-të. Bashkëshortja ime vinte nga Teksasi. 2 vite më parë kisha blerë një shtëpi të vogël në Teksas ku ajo të mund të ishte pranë nënës së saj e cila jetoi deri në moshën 102 vjeçare. Vendosëm që nga të gjithë Shtetet të Bashkuara, vendi më i mirë për të rritur fëmijët tonë ishte Austin, Teksas. Kishte shkollat më të mira, njerëzit kujdesen për fëmijët e tyre dhe ishte vërtetë shumë mirë. Plus, isha duke hapur shkolla Paul Mitchell kudo dhe ai vend është në qendër të Shteteve të Bashkuara dhe mund të shkosh ku të duash shumë shpejt.

Blendi Fevziu: Mund të shkoni kudo.

John Paul DeJoria: Brenda 3 vitesh…

Blendi Fevziu: Si u njohët me bashkëshorten tuaj?

John Paul DeJoria: Në një takim të verbër. Dikush, dikur tha që kishte njohur një vajte fantastike përpara 3 javësh dhe më kërkoi që ta takoj një herë. Më tha që kam për rënë menjëherë në dashuri me të. Po, po, i thashë unë. Me çfarë merret, e pyeta. Më tha që është modele edhe aktore. Jo, i thashë, nuk dua më të dal me modele dhe aktore. Isha beqar në atë kohë. Thashë se nuk dua më. Jo, më tha, kjo është ndryshe. Kështu që fola me të dhe ai i kishte thënë të njëjtën gjë edhe bashkëshortes time, Eloise. I kishte thënë se duhet të takohesh me të. Sapo e kam takuar. Më morën në telefon. Isha duke udhëtuar dhe i fola nëpërmjet telefonit. Nuk e kisha parë ndonjëherë. Mendova se është kaq e mirë dhe e ëmbël. Në atë kohë kaq shumë njerëz me kishin nxjerrë me kaq shumë njerëz të tjerë sa nuk doja ta bëja më. Kështu që nuk kishte më darka. E ftova për brunch. Është një takim i sigurt. Nuk ke për ta puthur për natën e mirë. Kthehemi në shtëpi, shtrëngojmë duart e themi që është kënaqësi që hëngrëm brunch së bashku. Më pas u takuam edhe nuk jemi ndarë për asnjë çast.

Blendi Fevziu: Edhe tani keni më shumë se 20 vite së bashku.

John Paul DeJoria: Thuajse 30 vite.

Blendi Fevziu: 30 vite.

John Paul DeJoria: Po, 30 vite. Më 1991 u njohëm dhe më 1993 u martuam. E di që më pëlqen edhe e vlerësoj çdo ditë. Eci në shtëpi për shembull çdo ditë dhe them: Zot, faleminderit! Beson në Zot apo je ateist, nuk ka ndryshim. Ka një forcë aty e cila na ndihmon të arrijmë gjërat./tvklan.al

2 këshillat e miliarderit për të rinjtë: Si të bëheni të pasur

Në një intervistë tejet interesante për emisionin Opinion, miliarderi amerikan John Paul DeJoria, i cili u bë i tillë pa mbushur ende 55 vjeç, nuk i kurseu edhe këshillat për të rinjtë që synojnë të bëhen të pasur.

Blendi Fevziu: Jam i sigurt që shumë të rinj janë duke ju pyetur si mund të kenë sukses në jetë. Si mund të bëhen të pasur. Jo miliarder apo milioner, por të pasur. Të paguajnë faturat në kohë. Çfarë do i rekomandonit?

John Paul DeJoria: Janë dy gjëra dhe ditën e sotme kam për të folur për tërë procesin. Ato që janë duke na dëgjuar do i them dy gjërat më kryesore. Numër 1: Sigurohuni që produkti juaj, dhe nëse nuk është produkt, atëherë shërbimi juaj është më i miri i mundshëm në mënyrë që të jeni në biznesin e ri-porosive dhe jo atë të shitjeve. Shumica e njerëzve kanë një produkt apo një shërbim e thonë si ta bëj në atë mënyrë që ta shes dhe dikush ta blejë. Kjo ndodh një herë. Megjithatë nëse e bën produktin ose shërbimin kaq të mirë sa kushdo që e përdor shërbimin ose merr produktin do të duan ta blenë sërish e sërish. Kështu që kur zhvilloni një produkt, nuk duhet të jetë i mirë vetëm për tani, por duhet të jetë diçka që njerëzit do e duan për vite me radhë. Kështu, cilësia e produktit apo e cilësisë duhet të jetë numër 1, ndryshe do të ngelni pa punë. Do të shisni, e shisni, shisni derisa të mbeteni pa punë. E dyta, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme e vështirë për t’u arrirë. Duhet të përgatiteni për shumë refuzime. Njerëzit do ju thonë: jeni të shëndosh, të dobët, nuk jeni mjaftueshëm të zgjuar, nuk keni shkuar në shkollë, nuk dini çfarë bëni, produkti juaj ta shpif, është i tmerrshëm. Pavarësisht se çfarë thoshin njerëzit unë shita enciklopedi derë më derë gjatë jetës time dhe merrja vetëm komisionin. Ata më thanë se dyert kanë për t’u mbyllur në surrat. Ata nuk e dinë që ti je duke ardhur. Megjithatë duhet të mbash mend që edhe apo të trokasësh në 50 dyer duhet të jesh po aq entuziast siç ke qenë te dera e parë, pavarësisht se 50 dyer të janë mbyllur. Duhet të përgatitesh për refuzim. Nëse përgatitesh edhe njerëzit mendojnë që nuk ke për të arritur suksesin, nuk dukesh mirë, nuk ke para, produkti jot ta shpif, njerëz të tjerë kanë më shumë para se ti, harroje. Duhet t’i merrni këto deklarata si të ekzagjeruara dhe të prisni refuzimin. Nëse e dini që do të refuzoheni përpara se të nisni biznesin tuaj atëherë nuk ka për të dhembur aq shumë.

Blendi Fevziu: Kjo është shumë interesante. Por nëse do ju pyesja, sa vuajtje fshihet pas një historie suksesi?

John Paul DeJoria: Për mua, kishte shumë. Kam jetuar në makinë. Kam shitur enciklopedi. Nuk ishte 50 dyer, por ishte 100 dyer që duhet të trokisja para se dikush të më linte të futem, megjithatë kisha gjithmonë të njëjtin entuziazëm. Kisha disa çaste të vështira në jetën time, ama ishin çaste që të gjithë do i kishin. Kam pasur disa çaste të vështira.

Blendi Fevziu: Në fund ama keni një jetë të mrekullueshme. Një përvojë fantastike.

John Paul DeJoria: Një përvojë fantastike. Mund të marr njerëz me vete. Prandaj më pëlqen të marr pjesë në emisione si ky i juaj, apo të shkoj në universitete dhe të flas me studentë, për t’i treguar njerëzve se si ta bëjnë dhe cilat janë gjërat e rëndësishme.

Blendi Fevziu: Dua t’ju falenderoj shumë për intervistën e sotme dhe shpresoj shumë që do ta shijoni vendin tonë.

John Paul DeJoria: Jam duke e shijuar shumë deri më tani.

Blendi Fevziu: Dhe shpresoj që ktheheni sërish.

John Paul DeJoria: Po, patjetër.

Blendi Fevziu: Shumë faleminderit.

John Paul DeJoria: Do të shihemi sërish. Faleminderit shumë.

Blendi Fevziu: Ka qenë kënaqësi./tvklan.al