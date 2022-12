Opinion -12 personazhet e 2022-it!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:43 30/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Gresë Krasniqi, Luiza Gega, Neritan Ceka, Belind Këlliçi, Osman Stafa, Robert Neçaj, Altin Veshti, Megi Doçi, Marsela Çibukaj, Pranvera Musta

Samiti i Tiranës, ministrja Xhaçka: Vlerësim i BE për rolin lider të Shqipërisë në rajon

Samiti i Tiranës i 6 Dhjetorit mes BE dhe Ballkanit Perëndimor, ishte një vlerësim nga Bashkimi Europian për Shqipërinë për rolin lider që luan në rajon.

Kështu është shprehur ministrja e Jashtme Olta Xhaçka, në një prononcim për emisionin Opinion në Tv Klan, e cila është përzgjedhur nga ky program si një nga 12 personazhet e vitit 2022 në vend.

Sipas ministres Xhaçka, Tirana u përzgjodh për këtë samit nga vetë BE-ja, por organizimi është realizuar tërësisht nga Ministria e Jashtme dhe institucionet e tjera shqiptare.

Gazetarja Manjola Bregasi: Çfarë përfaqësoi për Shqipërinë, Samiti i Tiranës?

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka: Në fakt ishte një ngjarje e jashtëzakonshme siç e pamë të gjithë, siç e keni transmetuar edhe ju përmes televizionit tuaj. Ishte pa asnjë diskutim një rikonfirmim, një angazhim i Europës, i BE për perspektivën europiane të Shqipërisë edhe të gjithë rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor. Ishte dhe një vlerësim i jashtëzakonshmë për vendin tonë, për reformat, për arritjet, për gjithçka që Shqipëria ka bërë në të shkuarën dhe vazhdon të bëjë veçanërisht për promovimin e integrimit dhe të bashkëpunimit rajonal. Patjetër që ishte një mesazh i rëndësishëm që vjen në një moment të vështirë për Europën dhe për gjithë botën do të thoja si pasojë e luftës në Ukrainë, e cila ka pasur pasojat e saj në ekonomitë kombëtare por edhe familjare, edhe të Shqipërisë sikurse të gjithë Europës dhe të gjithë botës. Padiskutim që është një moment i rëndësishëm për të cilin duhet të ndihen krenarë të gjithë shqiptarët sepse Shqipëria është vlerësuar për rolin e saj pozitiv dhe konstruktiv jo vetëm në rajon por së fundmi me vitin tonë të parë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka pasur rastin që të luajë një rol aktiv dhe të dobishëm në linjëzim të plotë me BE, edhe për çështje të mëdha ndërkombëtare për të cilat ka fituar respektin dhe admirimin e partnerëve dhe aleatëve. Nuk është rastësi që u përzgjodh Shqipëria edhe për faktin që besoj ashtu siç e kemi parë të gjithë, organizuam një samit të jashtëzakonshmë i cili do të mbetet gjatë në mbresat e partnerëve tanë europianë.

Gazetarja Manjola Bregasi: Pra ju po thoni që nuk ishte as çështje fati dhe as çështje rastësie që ky samit u mbajt në Tiranë? Si erdhi? Si u përzgjodh Shqipëria dhe cila ishte pjesa e organizimit që shteti shqiptar mori përsipër?

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka: Përzgjedhja padiskutim ishte e partnerëve europianë dhe vjen si pasojë e asaj që sapo ju thashë, i një vlerësimi të Shqipërisë, i një vlerësimi të rolit që Shqipëria luan në rajon si një lider do thoja në rajon sa i takon çështjeve të integrimit, sa i takon çështjeve të bashkëpunimit rajonal. Patjetër që organizimi na u besua ne dhe kemi bërë shumë për të pasur një aktivitet vërtetë mbreslënës në një sinergji të plotë mes të gjitha institucioneve por veçanërisht këtu në Ministrinë e Jashtme, me protokollin e shtetit, me të gjitha drejtoritë në Ministrinë e Jashtme për të organizuar një samit i cili do të mbahej mend gjatë duke qenë që ishte dhe samiti i parë i organizuar jashtë vendeve anëtare të BE.

Gazetarja Manjola Bregasi: A mund të themi ndonjë element cila ka qenë pjesa më e vështirë, elementi më i vështirë apo drejtuesi më i vështirë në drejtim të kërkesave që mund të kishte lidhur me samitin?

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka: Nuk ka pasur drejtues të vështirë, por ka pasur një angazhim masiv, një angazhim të jashtëzakonshëm të të gjithë aktorëve për t’u kujdesur që të gjitha delegacionet të kishin vëmendjen e duhur dhe që mbarëvajtja, siguria, funksionaliteti, pra funksionimi i të gjithë samitit të ishte i përkryer dhe ia dolëm që të ishte i tillë. Nuk ka pasur absolutisht asnjë cedim dhe jo vetëm liderët europianë dhe delegacionet e tyre ishin shumë të kënaqur, por besoj ju e keni parë që edhe mbi 300 gazetarë të cilët ishin të pranishëm në samit, gazetarë kryesisht europianë të cilët mbulojnë politikën, u ndanë nga Shqipëria me mbresat më të mira dhe kanë bërë një promovim të jashtëzakonshëm të imazhit të vendit tonë si një vend modern, si një vend i cili meriton që të jetë pjesë e familjes europiane ashtu siç është edhe gjeografikisht.

Operoi fëmijën 9-ditësh, mjeku Veshti: E kishte zemrën mbrapsht, 8 orë në operacion, sot gëzon jetë normale

Kardiokirurgu Altin Veshti është përzgjedhur nga stafi i emisonit “Opinion” në Tv Klan për temën e emisionit “12 personazhet e 2022-shit”.

Altin Veshti përveç se është një ndër mjekët më të mirë në Shqipëri, është shqiptari i parë që ka dalë në faqen e parë të revistës së Shoqatës Europiane të Kardiokirurgjisë dhe aty është si mësues për të trajnuar të rinjtë që vinin të mësonin.

Gjatë fjalës së tij, mjeku Veshti tregon se nuk e kanë pranuar në Londër pasi i thanë që nuk ka pasaportë evropiane, por Veshti tregon se shefi i kirurgjisë në Padova i gjeti një vend ekselent për të mësuar kardiologjinë, në Guatemala të Bostonit.

Blendi Fevziu: Ke qenë ndër të parët që ke kryer operacione. Cila ka qenë risia që solle këtë vit?

Altin Veshti: Unë e kam si koncept që çdo vit t’i vë qëllim vetes që të bëj diçka të re për ta sjellë në Shqipëri dhe për ta sjellë diçka të re do të shkosh të mësosh tek profesorët që janë jashtë. Unë këtu jam profesor në Universitetin e Mjekësisë, por kur shkoj andej jam nxënës për të marrë gjëra të reja për t’i sjellë këtu. Vazhdoj të jem nxënës i mirë.

Unë shkova në Prill në Austri disa ditë për të bërë një kurs mbi valvulën mitrale, është një nga valvulat kryesore të zemrës dhe në këtë kurs që unë bëra atje, më ndryshuan totalisht konceptin. Unë mendoj se isha shumë i mirë në atë që bëra, por më ndryshuan një koncept që unë kisha një teknikë franceze për ta riparuar këtë valvul, por gjermanët janë më të fortë. Kanë teknikat e tyre.

Blendi Fevziu: Dhe ti more një teknikë të re?

Altin Veshti: Unë mora një teknikë të re. Kur u ktheva në Shqipëri isha skeptik, ose të themi kisha pak frikë ta aplikoj sepse nuk i kam të njëjtat kushte që i kanë ata gjermanët, kanë makineri të fundit dhe unë përdora një teknikë pak më primitive të themi, siç e kanë bërë amerikanët në fillim të viteve 90-të kur e kanë aplikuar për herë të parë dhe me një shtyrje të madhe të një kolegu.

Blendi Fevziu: Me zemër të hapur?

Altin Veshti: Me zemër të hapur. Unë jam me duar në zemër çdo ditë dhe e aplikuam. Unë krijoj blloqe që të mos kalojnë këto valë anormale që krijojnë aritmitë brenda zemrës. Bëhet fjalë vetëm për të rritur. 80 për qind të aktivitetit e aplikoj me të rritur. Aplikuam rastin e parë me një mosbesueshmëri të kolegëve, rasti i parë doli me sukses dhe bëmë 10 raste dhe këto 10 raste unë i ruajta dhe i prezantova para 1 muaji në Kongresin Shqiptar të Shoqatës të Anestezisë. Kjo revistë ka qenë një surprizë për mua në Kongresin Europian të Kardiokirurgjisë unë jam në faqe të parë, është hera e parë që një shqiptar shkon në faqen e parë të revistës së Shoqatës Europiane të Kardiokirurgjisë dhe unë aty jam si mësues për të trajnuar të rinjtë që vinin të mësonin dhe ky ishte një nder për mua.

Unë zanatin e kam mësuar në Padova, ku kam bërë shkollën. Nuk më pranuan në Londër se nuk kisha pasaportë evropiane dhe u mërzita shumë dhe kur erdhi profesori im, shefi i kirurgjisë së Padovës më tha që të kam gjetur një vend ekselent ku ti do të mësosh kardiokirurgjinë, tha do të shkosh në Guatemala. Shqipëria duhet të falenderojë Guatemalën në Boston për atë që unë bëj këtu.

Kardiologu Veshti ka treguar dhe një rast mjaft delikat ku ai operoi një fëmijë të sapolindur për shkak se kishte pësuar arrest kardiak. Veshti thotë se ka qëndruar për 8 orë e 20 minuta në operacion teksa thotë se është mrekulli që fëmija shpëtoi.

Altin Veshti: Aty kemi një beb, ky beb është operuar para një muaji. Është një beb 9-ditësh, 8 orë e 20 minuta në sallën e operacionit. Kam qenë 8 orë pa lëvizur. Ky është një beb që është gjallë ndoshta nga një mrekulli që do të ketë një ëngëll atje lart që e mban. Është nisur nga Kukësi i sapolindur me një arrest kardiak pothuajse të zemrës, ka arritur tek materniteti 3-4 orë blu ose i nxirë. Neontalogët ekselentë e kanë intubuar, e kanë diagnostikuar. Domethënë e kishte të gjithë zemrën mbrapsht dhe unë e kam operuar 9 ditësh, ka qëndruar 1 muaj në reanimacionin e pediatrisë duke thënë 1 mijë herë që do të vdesë. Doli nga një punë e palodhshme pediatrësh pas kirurgjisë tonë dhe sot ja ku është gëzon jetë normale.

“Në livadhe kam filluar të luaj”, kapitenia e Vllaznisë: Deri më sot kam shënuar 600 gola

Kapitenia e Vllaznisë, Megi Doçi, e ftuar në “Opinion” në Tv Klan si një ndër personazhet e vitit 2022, rrëfen përvojën e saj në futbollin e femrave. Një pasion që i nisi prej fëmijërisë teksa ndiqte ndeshjet me të atin dhe që e bëri të linte një fshat të largët të Burrelit për të ardhur në Tiranë e të ndiqte zemrën.

Blendi Fevziu: Si reaguan prindërit kur i the që do luaj futboll?

Megi Doçi: Babi ka pasion futbollin dhe është i çmendur pas futbollit dhe ai ma futi në zemër, ndërsa mami donte një vajzë që ta rregullonte me kaçurrela e fustan dhe ta dërgonte në shkollë.

Blendi Fevziu: Llogarit kur i vije ti nga stërvitja…

Megi Doçi: Jo, unë në fakt jam rritur në një fshat të Burrelit, shumë larg nga këtu, ishte shumë e vështirë që të luaja futboll. Shumë herë ziheshin babi me mamin sepse ajo s’kishte dëshirë sepse unë vritesha dhe gjithmonë që shkoja me babin për të parë ndeshjet, mundohesha që atë që shikoja në ndeshje, Cristiano Ronaldo-n, të nesërmen ta bëja. Është një pasion që u rrit shumë brenda meje. U detyrova që në moshën 12-vjeçare të lë fshatin dhe të vij në Tiranë që të ndjek ëndrrën time dhe pasionin tim.

Blendi Fevziu: Dhe deri tani ke bërë 600 gola? Ti fut edhe golat që ke bërë te lagjja apo vetëm këto të karrierës se 600 gola!

Megi Doçi: Vetëm në kampionatin shqiptar janë 600 gola, pa golat e Kupës, pa golat e Champions League dhe pa golat e ekipit kombëtar.

Blendi Fevziu: Sa ke bërë total?

Megi Doçi: Të them të drejtën s’e di.

Doçi ka luajtur në stadiume të mëdha, kundër ekipeve të konsoliduara të Europës në futbollin e femrave dhe të financuara më së miri. Por futbolli i femrave në Shqipëri ka vetëm 13 vjet që zbret në fushën e blertë, ndërsa futbollistja golat e parë i ka shënuar livadheve.

Blendi Fevziu: Po ti ku ke filluar të luash? Te fusha në fshat, besoj.

Megi Doçi: Të them të drejtën, në livadhe kam filluar të luaj. Po ta shohësh, janë videot e mia në internet, kur kam lindur unë dhe ku kam mësuar të luaja futboll, që më tepër lodhesha duke marrë topin se sa duke luajtur futboll sepse më ikte topi.

Blendi Fevziu: Jepini një duartrokitje sepse kjo është një nga sakrificat e njerëzve për pasionet e tyre. Do vazhdosh të luash futboll?

Megi Doçi: Patjetër që po sepse është kënaqësi, është pasion i madh. Pasion i madh jo vetëm për mua, por për të gjithë shoqet e ekipit sepse të gjitha kanë pasur vështirësi nga familjet, nga mentaliteti sepse një femër nuk mund të luajë futboll dhe është e vështirë edhe prej financave sepse ne nuk kemi shumë mbështetje.

22 vite mësimdhënie në shkollën e Bushatit, mësuese Pranvera Musta: E dua punën time, çdo orë mësimi e kam emocionuese

“Komuniteti i Bushatit është arsimdashës, figurën e mësuesit e ka figurë qëndrore në edukimin e fëmijës”

Mësuesja e Bio-Kimisë Pranvera Musta ka një jetë të tërë që punon në arsim, në të njëjtën shkollë dhe edukon breza të tërë nxënësish. Ajo ka një karrierë të gjatë në arsim dhe është përzgedhur nga emisioni “Opinion” në Tv Klan në një listë të gjatë mësuesish.

Më shumë se 20 vite në arsim, mësuese Pranvera Musta vijon të mbetet besnike e shkollës “Gjon Ndoci” në Bushat, aty ku ka nisur punë për herë të parë.

Mësuesja e Bio-Kimisë vazhdon t’i mbetet gjithashtu besnike nxënësve dhe komunitetit të saj, ndërsa tashmë shumë prej tyre kanë lënë bankat e shkollës dhe janë diplomuar duke punuar si mjekë, inxhinierë apo profesionistë të tjerë, jo vetëm në Shqipëri por edhe në botë.

Pranvera Musta: Unë kam 22 vite në shkollën 9-vjeçare në Bushat, e cila i përket zyrës arsimore Vau i Dejës, mësuese Bio-Kimie, unë e kam pasion. Në fillimet e mia unë nuk kam dashur që të bëhem mësuese.

Blendi Fevziu: Si nuk ke dashur që të bëhesh mësuese?

Pranvera Musta: Nuk e kam pasur me dëshirë pasi kam pasur atë profesionin e mjekes, por pasi u bëra mësuese që studiova për mësuesi, pashë që ishte një pasion dhe një dashuri e jashtëzakonshme.

Blendi Fevziu: A është e vështirë puna me fëmijët sot?

Pranvera Musta: Sot është më e vështirë.

Blendi Fevziu: Pse?

Pranvera Musta: Është menaxhimi, është t’i rrisësh interesin nxënësit për orën mësimore. Lënda e Bio-Kimisë është një lëndë që të jep variacion për eksperimetet e Kimisë.

Blendi Fevziu: A janë të dëgjueshëm nxënësit?

Pranvera Musta: Zona jonë është zonë e mirë. E kanë pasionin për arsimin, e ruajnë pasionin për arsimin. Këto nxënës që ju shikoni këtu janë nxënës të cilët studiojnë pasi mbarojnë shkollën tonë jo vetëm në universitetet më të mira shtetërore, por edhe private në Shqipëri, por studiojnë edhe jashtë shtetit. Ndoshta dhe ju kam injektuar këtë dashurinë për Biologjinë dhe Kiminë, studiojnë degët e Mjekësisë, degët e Inxhinierisë.

Mësuesja e Bio-Kimisë, Pranvera Musta tregon vështirësitë me të cilat është ndeshur gjatë karrierës së saj në arsim, ku veçon periudhën e pandemisë. Mësuese Musta rrëfen se në atë periudhë ka realizuar video mësimore me eksiperimente Kimie në ambientet e shtëpisë në bazë të temës mësimore.

Blendi Fevziu: Kush është vështirësia më e madhe për një mësues sot?

Pranvera Musta: Vështirësia më e madhe me një mësues është që sot mësuesi duhet të përditësohet, të ecë me hapin para nxënësve. Sfidë ishte për shembull puna në pandemi kur ne u bllokuam për momentin, por të nesërmen duhet të jepnim mësimin. Unë personalisht gjithë natën kam bërë video mësimore sepse do shpjegoja kimi, por kimia nuk shpjegohet ashtu online. Bëja video mësimore bashkë me fëmijët e mi sepse ato më regjistronin, unë bëja eksperimente.

Blendi Fevziu: (Qesh) Fëmijët i vure që të të regjistronin?

Pranvera Musta: Unë bëja eksperimente në kuzhinë, eksperimente kimie në bazë të temës mësimore që do të kisha të nesërmen dhe iu dërgoja nxënësve të nesërmen që ata shikonin gjatë kohës për ta shikuar si koncept. Ecëm dhe ia dolëm.

Mësuese Pranvera Musta flet për zonën në të cilën jep mësim prej 22 vitesh, atë të Bushatit për të cilën thotë se nuk është zonë e varfër dhe komuniteti i Bushatit është arsimdashës dhe figurën e mësuesit e kanë qëndrore në edukimin e fëmijëve.

Blendi Fevziu: A është zonë e varfër?

Pranvera Musta: Jo, nuk është zonë e varfër. Zona e Bushatit nuk është zonë e varfër.

Blendi Fevziu: E kanë dëshirën vetë për të mësuar?

Pranvera Musta: Po, ata e kanë vetë dëshirën për të mësuar.

Blendi Fevziu: Po familjet e kanë atë pasionin që kanë pasur dikur për t’i shkolluar fëmijët?

Pranvera Musta: Blendi, e ke të sinqertë këtë që po them tani: Komuniteti i Bushatit është komunitet arsimdashës, është komunitet që figurën e mësuesit e ka figurë qëndrore në edukimin e fëmijës.

Mësuese Pranvera Musta tregon se arsimin e do dhe po ashtu punën e saj e bën me pasion. Mësuese Musta thotë se çdo orë mësimi e ka emocionuese për veten e saj dhe për nxënësit teksa thotë se në këtë mënyrë ia ka dalë.

Blendi Fevziu: Nuk je mërzitur pas 22 vjetësh?

Pranvera Musta: Unë nuk mërzitem, në arsim unë nuk mërzitem, unë e dua arsimin, unë e dua punën time dhe kur ti e do punën tënde që e bën me pasion, nuk mërzitesh. Unë ato nxënësit aty kur më shohin në sy për dijen që unë dua të jap, unë e marr një përgjegjësi të madhe. Çdo orë mësimi e kam emocionuese për veten time në radhë të parë, por edhe për nxënësit dhe ashtu ja kam dalë.

Blendi Fevziu: Atëherë unë të falenderoj shumë sot.

Ka shumë gjëra në jetë që vijnë dhe shkojë dhe harrohen, kurse mësuesit nuk harrohen kurrë dhe një nga ata është edhe mësuese Pranvera Musta.

Ditën e fejesës shkoi në burgun e Hagës për të marrë bekimin e babait të saj, Jakup Krasniqit, Gresa: Më uroi lumturi shumë

“Në jetët tona mbase padrejtësitë mund të jenë të mëdha, por festat bashkë do t’i bëjmë”, ishte ky premtimi i mbajtur i Gresë Krasniqit për babain e tij, ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi.

Gresa dhe Sadiku e kanë çuar në Hagë ceremoninë e tyre të fejesës ndërsa premton se në të mirë e në të keq do të jenë gjithmonë bashkë.

E ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, Gresë Krasniqi tregon më shumë detaje rreth vizitës që i bëri babait të saj, Jakup Krasniqit në Hagë në dhomat e paraburgimit ditën e fejesës së saj për të marrë bekimin e të atit.

Gresë Krasniqi: Në vizitën e parafundit i thashë “babi, fejesën kemi qejf ta bëjmë para teje, këtu”. Ai më tha se do të kisha qejf që ti ta bëje më mirë. Unë i thashë që më mirë për mua nuk ka. Unë jam e bekuar që megjithëse në këto rrethana, fejesën ta bëj para teje. Një javë para fejesës, babi dhe axhi Kadri dolën pozitivë me Covid dhe nuk e dinim se a do të realizohej apo jo. Mami më tha që sido që të bëhet, fejesën shpalle. I thashë që kam pritur deri tani, do të pres aq sa të jetë nevoja, por babi do të jetë personi i parë që do të ma urojë fejesën dhe ashtu u bë. Dhe shkuam e bëmë fejesën në dhomat e paraburgimit në Hagë.

Blendi Fevziu: A ishte i emocionuar babi?

Gresë Krasniqi: Shumë. Unë jam fëmija i parë i tij, besoj se emocionet me mua kanë qenë pak më të veçanta. Më uroi lumturi shumë. Babi asnjëherë nuk na ka imponuar mendimet e tij dhe gjithmonë primare e ka pasur lumturinë tonë dhe zgjdhjet që ne kemi bërë, na uroi vetëm lumturi dhe të trashëgohemi.

Kujtojmë se ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi nuk i ka pranuar në asnjë moment akuzat e ngritura ndaj tij për krime lufte.

Jakup Krasniqi është një prej figurave emblematike të historisë së Kosovës, ish-zëdhënës i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një prej atyre njerëzve që vuri jetën e tij në rrezik për të shpëtuar ose për të sakrifkur për të gjithë Kosovën. Më pas, kryetar i Parlamentit të Kosovës, firmëtar i Aktit të Pavarësisë së Kosovës.

Krasniqi së bashku me 3 përfaqësues të tjetër të nivele të larta, ish-Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, ish-Kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe Deputetin Rexhep Selimi, ndodhen në dhomat e paraburgimit në Hagë.

“Merr djalin, më lër mua”, vrojtuesi i plazhit tregon si shpëtoi nga mbytja 3 anëtarë të familjes

Robert Neçaj është vrojtues plazhi dhe ai është përzgjedhur nga emisioni Opinion në Tv Klan si një nga 12 personazhet e vitit 2022.

I ftuar në studio, ai ka kujtuar një moment të vështirë në punën e tij për të shpëtuar jetë, por që në fund ia doli të nxirrte nga deti nënën, djalin dhe një të afërme të tyre.

Robert Neçaj: Ka qenë nëna, i biri duke u mbytur dhe një grua tjetër. I biri ishte futur në det, e kishte marrë deti, kishte hyrë e ëma për ta shpëtuar dhe një familjar tjetër. Mbesin të tre. Nuk ishte plazhi im sepse në plazhin tim kisha aftësinë që ta parandalojë rastin, por deti ishte i rrezikshëm dhe unë dëgjoj ulërima që po mbytej dikush. Shkoj drejt tyre. Unë isha në plazhin tim por po ndodhte në plazhin tjetër ngjitur. Më thotë nëna, kape djalin dhe lëshomë mua, vetëm shpëtoma djalin, se s’kishte fëmijë tjetër. Na çoj Zoti, thotë, shpëtimtarin në atë moment.

Blendi Fevziu: I shpëtove të tre?

Robert Neçaj: Të tre në një moment.

“Babai plot me dinjitet dhe karakter”, vajza e Jakup Krasniqit flet për fëmijërinë e saj gjatë luftës: Iknim nga një fshat në tjetrin

Jakup Krasniqi nuk mund të jetë sot në studion e emisonit “Opinion” në Tv Klan, por është ftuar vajza e tij, Gresë Krasniqi e cila përveç që përfaqëson babain ka bërë një gjest i cili ishte impresionues për çdo familje shqiptare, shkoi në Hagë në burg për të marrë bekimin e babait të saj.

E ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, Gresë Krasniqi ka treguar me detaje jetën e saj në periudhën e luftës në Kosovë dhe vështirësitë me të cilat është ndeshur gjatë fëmijërisë, duke lëvizur në fshatra të ndryshëm në mënyrë që të mos identifikoheshin si familja e Jakup Krasniqit pasi rrezikonin jetën në të kundërt.

Blendi Fevziu: Si ishte babai?

Gresë Krasniqi: Para se të nis të flas, do të doja shumë që të lexoja një pjesë të shkurtër të babait, të postuar në vitin 2017: Unë nuk dua që t’i humb liritë e mia, të fituara pas shumë përpjekeve, mundimeve dhe flijimeve të shumta të brezave. Unë e dua lirinë dhe jetën me dinjitet dhe integritet pa të cilat nuk mund të jetoj si njeri, prandaj dua të vdes vetëm njëherë, skllevërit vdesin përditë. Pra i tillë ëshët babai plot dinjitet dhe me karakter dhe nuk ka si të mos jetë mirë.

Blendi Fevziu: Si ishte herën e fundit që e takove?

Gresë Krasniqi: Ishte shumë mirë.

Blendi Fevizu: I vura re që të katërt janë shumë të motivuar tani pavarësisht asaj që po ndodh.Gresa nuk foli këtu se mund t’i quhet si provë, por po flas unë: Gjykim krejtësisht i padrejtë.

Gresë Krasniqi: Do ta them dhe unë se është një gjykim krejtësisht i padrejtë për shkak se babi gjithë luftën e ka bërë që ne të kemi lirinë e shprehjes.

Blendi Fevziu: Gresa, ti e mban mend babain në luftë?

Gresë Krasniqi: Po, e mbaj mend kam qenë 5-6 vjeç.

Blendi Fevziu: Babai të la në shtëpi dhe u nis në mal që të luftonte?

Gresë Krasniqi: Po. Meqënëse babi ishte pjesëtari i parë i UÇK-së, i cili doli publikisht pa maskë dhe pa nofkë, familja e tij, ne ishim vazhdimisht në ikje nga një fshat në tjetrin varësisht personave të cilët na ofronin strehë për shkak se vendodhja jonë rrezikohej të zbulohej. Kështu qëndruam deri në përfundim të luftës.

Blendi Fevziu: Si e mban mend takimin e parë me babain pas lufte?

Gresa Krasniqi: E maj mend para se të fillonte të shkonte në konferencën e Rambujesë. Mami na përgatiti duke na thënë se nuk duhet të dihet se jeni vajzat e tij. Ne i premtuam se do të qëndronim mirë, megjithatë kur e pamë babin nga larg nuk e mbajtëm premtimin dhe vrapuam në drejtim të babit dhe e përqafuam. Gjatë luftës nuk merrnim shumë informacione, ndoshta përmes miqve të tij.

E mbaj mend në 1999, në 25 Shtator e kisha ditëlindjen dhe një natë më parë mami më tha se babi do të vinte për të bërë surprizë. Të nesërmen, fatkeqësisht në fshatin ku ndodheshim, hynë Forcat e Armatosura të Serbisë dhe ne me të gjithë fshatarët e tjerë u detyruam të lëshonim fshatin, fillova të qaj sepse u frikësova shumë për babin sepse kisha frikë se do të vinte aty dhe do ta vrisnin, por mami më tha se mos ki frikë se e kanë njoftuar./tvklan.al