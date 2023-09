Opinion – 233 të arrestuar në një ditë, drogë në shkolla!

Autori: Blendi Fevziu 00:41 15/09/2023

Të ftuar: Klodiana Lala, Tonin Vocaj, Saimir Kodra, Amarda Gashi, Merin Maçi. Në lidhje skype:Besar Bajraktari, Nina Guga

Policia e Shtetit ka ekzekutuar sot operacionin më të madh që ka çuar në arrestimin e 214 personave, të cilët kanë qenë përpara të pajisur me masë ndalimi si dhe 19 personave të tjerë, të cilët janë kapur në flagrancë në momentet e arrestimit.

Në total, 233 shpërndarës droge, shumica e tyre pranë shkollave janë arrestuar sot nga policia. Ato do të dalin në gjykatë. Është operacioni më i madh që policia ka zhvilluar me ndalime të njëkohshme në disa qytete të vendit. Bëhet fjalë për një fenomen, i cili po rëndohet së fundi. Prania e drograve nëpër shkolla e sidomos tek adoleshentët, po kthehet në një plagë në shoqërinë shqiptare që meritonte një reagim të tillë dhe meriton një reagim akoma dhe më të egër.

233 persona, pjesa më e madhe e tyre shpërndarës të zakonshëm, njerëz të cilët moment pas momenti marrin jetën e një adoleshenti, kriminelë në njëfarë mënyre, të cilët fusin lëndët narkotike të të gjitha llojeve nëpër shkollat e Shqipërisë.

“Edhe persona në moshë pjesë e veprimtarisë”, Gazetari Maçi: Djali i linte nënës porosi lëndët narkotike

Emisioni i mbrëmjes së sotme në Opinion në Tv Klan ka trajtuar megaoperacionin antidrogë të shtrirë në 5 qarqe të vendit ku ndër të ftuarit ishte edhe gazetari Merin Maçi.

Gjatë fjalës së tij gazetari tha se e rëndësishme është të identifikohen krerët e grupeve kriminale. Ai tregoi më shumë detaje rreth operacionit ku u ndal tek rasti i cili ka ndodhur në afërsi të zonës se Freskut ku djalit gjatë kohës që nuk ndodhej në shtëpi i linte porosi nënës së saj për të shpërndarë dozat e drograve.

“Është e rëndësishme të identifikohen krerët. Të paktën në kryeqytet 85% e tyre janë persona që kanë pasur një të kaluar dhe probleme me drejtësinë. Sa i takon episodeve që kanë shënuar këtë operacion në kryeqytet ka pasur edhe persona të cilët janë në moshë të cilët janë të përfshirë në këtë veprimtari. Ka qenë djali i saj i cili merrej me tregtimin e lëndëve narkotike në zonën e freskut dhe në momentin që nuk ndodhej në shtëpi linte porosi tek nëna e tij për të dhënë porosi tek klientët. Bëhej porosia përmes mesazheve dhe në momentin që ndodhej në banesë jepte dozën.”

Mançi gjithashtu tregoi edhe rastin e goditjes së veprimtarisë së jashtëligjshme të shpërndarjes së drograve krahas shkollave, por edhe në ambjentet e lokaleve të natës.

“Ka patur edhe një momenti interesant ku krahas shtrirjes së kësaj veprimtari në shkolla ka pasur edhe në lokalet e natës ku drejtues të tyre krahas veprimtarisë së tyre ofronin edhe veprimtarinë e jashtëligjshme të dhënies së drograve të jashtëligjshme, kryesisht kokainë. Mbrëmjen e djeshme është ndërhyrë në një lokal të tillë pavarësisht se ka pasur qytetarë të shumtë në lokal, por është bërë e mundur që arrestimi i tij të mos prish atmosferën. Krahas arrestimit i është gjetur doza të konsiderueshme kokaine të gatshme për shitje.”

Tonin Vocaj: Policia do skanojë çdo biznes në perimetrin 50 metra të çdo shkolle

Policia e Shtetit ka nisur skanimin e të gjithë bizneseve që ndodhen në një perimetër sigurie 50 metra të çdo shkolle.

Kjo është bërë e ditur nga Drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, i cili nga studio e emisionit Opinion në Tv Klan, tha se policia do të ketë fashikuj administrativ për të ditur gjithçka rreth lokaleve dhe bizneseve të tjera në këtë perimetër sigurie.

Më datë 20 Shtator, policia parashikohet që ta ketë përfunduar të gjithë skedimin administrativ.

Tonin Vocaj: Perimetri i sigurisë do konsiderohet çdo distancë që është 50 metër larg kësaj shkolle atje ku e lejon terreni.

Blendi Fevziu: Ç’domethënë perimetër sigurie?

Tonin Vocaj: Policia e Shtetit është e detyruar që të ketë fashikuj administrativ për të njohur të gjitha bizneset që veprojnë në këtë zonë, natyrën e këtyre bizneseve, përbërjen e..

Blendi Fevziu: Të skanojnë çdo gjë që ndodh në 50 metra.

Tonin Vocaj: Çdo gjë që ndodh në perimetrin e shkollave do të jetë e skanuar. Nëse do të ketë lokale që tregtojnë pije alkoolike në këtë perimetër, do të dekurajohen që këto lokale mos ndodhen në këtë vend. Edhe nëse do të jenë, do të kenë patjetër shpallje të vendosura, njoftime që ndalohet ofrimi i pijeve.

Blendi Fevziu: Po kur do nisë? Më 20 Shtator?

Tonin Vocaj: Më 20 Shtator gjithë Policia e Shtetit do ta ketë përfunduar këtë skedim administrativ.

Drogë në shkolla/ Lala: 350 nxënës gjimnazi me 1 oficer sigurie, masë e pamjaftueshme që duhet marrë seriozisht

Zëvendësministrja e Arsimit, Nina Guga thotë se në shkolla të mesme dhe në 9-vjeçare po zbatohet projekti “Siguria në Shkolla dhe Oficerët e Sigurisë”.

Nga ana tjetër, gazetarja Klodiana Lala e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan thotë se kryesisht në gjimnaze ka 1 oficer sigurie, gjë që është e pamjaftueshme për të kontrolluar nxënësit.

Saimir Kodra: Vetëm me oficerin e sigurisë nuk arrihet kjo punë. Një staf nuk është asgjë për kostot përballë kësaj lufte të madhe. Problemi më i madh është leja që është për lokale ngjitur me oborrin e shkollës. Jepja me vete fëmijës bukën. Pse nuk ka Gjermania, Italia lokale afër? Pse duhet të shpikni gjëra?

Nina Guga: Që nga viti 2018, ne kemi bërë një marrëveshje për projektin “Siguria në Shkolla dhe Oficerët e Sigurisë”, e kemi shpërndarë në 150 shkolla të mesme dhe në 79 shkolla 9-vjeçare. Oficerët e sigurisë janë individë, të cilët me një procedurë miratohen si kuota për t’u emëruar nga Ministria e Arsimit. Janë roje sigurie brenda shkollës dhe në perimetrin e shkollës. Ka edhe një njësi koordinuese, janë psikologët e shkollave, të cilët janë pjesë e këtij bashkëpunimi, janë edhe mjekët, të cilët bashkëpunojnë së bashku. Ata dinë dhe parandalojnë. Ne kemi disa të dhëna që i marrim nga raportimet e oficerëve të sigurisë, të cilët kanë detyrim për të raportuar.

Klodiana Lala: Nuk ka qenë një masë e mjaftueshme sepse kjo është një paketë që duhet marrë seriozisht. 1 shkollë ka vetëm 1 oficer sigurie, janë kryesisht të vendosur tek pjesa e tualeteve.

Blendi Fevziu: Sa nxënës ka mesatarisht një gjimnaz?

Nina Guga: Qemal Stafa ka 350 nxënës.

Klodiana Lala: Ndërsa roje ka 1 ose 2 roje. Oficeri, a ka mundësi që t’i monitorojë të gjithë? Duhet të nisë nga prindi, i cili duhet të kuptojë shqetësimin që ka fëmija, të bashkëpunosh dhe me psikologun në shkolla.

Saimir Kodra: Apeli më i madh kamerat në shkolla

Gazetari Saimir Kodra ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ku po diskutohet megaoperacioni antidrogë i cili ka vijuar për 6 muaj.

Kodra iu bën apel gjyqtarëve që të mos kenë tolerancë për shpërndarësit e drograve në shkolla.

“Ky është momenti që publikisht duhet tu bëjmë apel gjykatave dhe gjyqtarëve. Është ajo që the kam fëmijë vetë sepse është ndryshe në një marrëdhënie mes të rriturish, por në shkolla nuk duhet të ketë tolerancë. Vlen për tu falenderuar gjithë ky operacion që nuk është dekonspiruar. Kjo është një arritje e madhe përveç arrestimit.”

Ndër të tjera Kodra u shpreh se shkolat duhet të pajisen me kamera madje edhe në ambientet e tualeteve.

“Apeli më i madh janë kamerat. Shkollat duhet të pajisen me kamera. Banjot e shkollave nuk ka më privatësi. Për të luftuar këtë fenomen nuk ka më privatësi.”

Maskimi i spaçatorëve/ Mjekja toksikologe: Shtrohen në spital dhe u shpërndajnë drogën pacientëve

Mjekja toksikologëve Amarda Gashi ka pohuar se shumë shpërndarës droge maskohen si pacientë për t’u shtruar në spital dhe shpërndajnë lëndë narkotike në pavion tek ata pacientë që janë të varur dhe po mjekohen.

Këtë deklaratë ajo e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan, ku tha se është shtuar numri i përdoruesve të lëndëve narkotike.

Përdoruesit që zakonisht kërkojnë ndihmë mjekësore për varësinë që kanë, janë përdoruesit e kokainës.

“Ata që vijnë kryesisht janë përdorues të heroinës që ngelen zakonisht nën varësinë fizike e psikologjike, kokaina është shtuar. Për drogërat e tjera si ekstazi nuk paraqiten shpesh se ndonjëherë janë dhe përdorues rastësorë të klabeve. Por ndonjëherë, ajo që vlen për t’u përmendur është se nën maskimin e abuzuesve të drogës janë shpërndarësit që shtrohen në pavion dhe shërbejnë për të shpërndarë drogën nëpër dhomat e pacientëve ku janë”, tha mjekja toksikologe Amarda Gashi.

“Tempulli”/ Lala nxjerr pamjet: Droga vinte në SHBA dhe nga Kanadaja në formën e lodrave të fëmijëve

Gazetarja Klodiana Lala thotë se droga që shpërndahej në shkolla, mendohej se vinte nga SHBA dhe nga Kanadaja.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Lala thotë se hashashi i ka ardhur në Shqipëri në formën e lodrave të fëmijëve.

Klodiana Lala: Droga mendohet që vinte nga SHBA dhe nga Kanadaja dhe vjen në pamje të lodrave të fëmijëve. Në pamje të parë, duken si lodër fëmijësh, pra ka kaluar soi konservë, lodër fëmijësh dhe në momentin që hapet është hashashi që është prodhuar me llamba të mëdha dhe konsiderohet që është i një cilësie shumë të lartë. Unë jam nënë dhe kam 2 fëmijë dhe fenomeni i shitjes së drogave në shkolla më shqetëson shumë dhe kam ndjeshmëri më të lartë se mund të bëj një punë të zakonshme si gazetare.

Lala shton se akoma është e paqartë se si ka arritur që të kalojë kjo drogë në Shqipëri përmes doganave.

Klodiana Lala: Ka disa mangësi, ne nuk dimë akoma dhe nuk kemi një përgjigje nga ana e autoriteteve se si ka hyrë kjo sasi e drogës. Mendohet se ka ardhur me postë dhe nuk dihet si ka kaluar në doganë. Ne nuk kemi krerët e grupeve kriminale që janë prekur. Nëse ne nuk godasim kokat, do të shkojnë disa të rinj në burg, janë disa të rinj të cilët disa janë të varur nga droga, që mund të shpejt mund të futen në këtë rrugë. Kjo histori nuk duhet parë si operacion i shkëputur, është i vonuar.

Detajet e aksionit antidrogë/ Gazetarja Lala: Një grua shtatzënë shiste kokainë, një 71-vjeçare shpërndante heroinë

Gazetarja Klodiana Lala thotë se në Tiranë janë rreth 4000 shpërndarës të lëndëve narkotike që aktivitetin e ushtrojnë pranë shkollave, lokaleve dhe zonave të ndryshme të kryeqytetit.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, duke komentuar për megaoperacionin e antidrogë të policisë, Lala bëri me dije edhe disa detaje të këtij aksioni.

Sipas saj, në mesin e të arrestuarve janë edhe një grua në muajt e fundit të shtatzanisë që shiste kokainë.

Po kështu një tjetër grua 71-vjeçare shpërndante heroinë, e cila u arrestua gjithashtu.

“Ditën e sotme është ekzekutuar masa për një grua shtatzënë, e cila është në muajin e 8-9, e cila aktualisht është në masën e arrestit në shtëpi për shkak të shtatzanisë, por ishte e përfshirë në çështjet e shpërndarjes së kokainës. Është në masën e arrestit në shtëpi një grua 71-vjeçare, e cila shpërndante heroinë. Është po ashtu një i moshuar 71-vjeçar që është në masë sigurie”, tha ndër të tjera gazetarja Klodiana Lala.

“Droga shitet në markete lagjesh, në Kamëz e gjen tek dyqani më i parë…” Fevziu lexon mesazhin e një zonje

Drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj shprehet se në megaoperacionin antidrogë të Policisë së Shtetit të koduar “Tempulli” janë angazhuar 3 mijë forca zjarrfikëse.

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Vocaj thotë se hetimi ka 6 muaj që ka filluar dhe është finalizuar me ekzekutimin e 214 masave të sigurisë “arrest me burg”.

Tonin Vocaj: 3 mijë forca policie të angazhuara. Ka filluar që në muajin Mars dhe është intensifikuar, veprimtari që kanë filluar strukturat. Ne kemi ekzekutuar 214 masa sigurimi, kemi vënë 296 masa sigurimi, ndërsa 82 persona janë në kërkim. Janë sekuestruar 5 kilogramë kokainë në doza të vogla. Ky hetim, në Tiranë, por sipas informacionit që unë kam, edhe në qarqet e tjera ka 6 muaj që ka filluar.

Blendi Fevziu ka lexuar mesahzin që i ka ardhur nga një zonjë në celularin e tij.

Blendi Fevziu lexon mesazhin: Ki parasysh këto që po të them se i kam parë dhe i kam prekur vetë, droga shitet në markete lagjesh, del në Kamëz dhe e gjen tek dyqani më i parë, në rezidenca, kudo, kudo shitet drogë.

Më tej, gazetari Saimir Kodra është shprehur se në Tiranë ka edhe drogë “krokodil”, për të cilën thotë se është një nga më të frikshmet.

Saimir Kodra: Në Tiranë ka edhe krokodil. Nëpër baret e Tiranës e tregtonin. Është një nga drograt më të frikshme, më të tmerrshme.

Megaoperacioni antidrogë, Tonin Vocaj: Hetimet prej 6 muajsh, në Tiranë ekziston fenomeni i shitjes së drogërave në shkolla

Drejtori i Policisë së Tiranës Tonin Vocaj ka pranuar se në kryeqytet ekziston fenomeni i shpërndarjes së lëndëve narkotike në shkolla.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Vocaj tha se hetimet për megaoperacionin antidrogë kanë vijuar prej 6 muajsh.

“Ky hetim në Tiranë por edhe në qarqet e tjera ka rreth 6 muaj dhe ka ardhur duke u intensifikuar. Fakti që është siguruar një masë sigurimi nga gjykata do të thotë prokurori që ka kërkuar masë të tillë ka pasur dyshime të arsyeshme.

Në Tiranë ekziston si fenomen, është i përhapur. Ne i kemi arrestuar në mëngjesin e sotëm pjesën më të madhe pas orës 07:00. Për një kategori personash që janë vlerësuar si më të rrezikshëm Policia e Tiranës ka vepruar dje pasdite për 25 prej këtyre personave që ju kemi gjetur pothuajse të gjithëve sasi të ndryshme të lëndëve natrkotike, dje pasdite kemi sekuestruar rret 400 gr kokainë dhe një sasi të madhe drogërash të tjera. Operacioni ka vazhduar sot në mëngjes. Janë kontrolluar të gjitha këto ambiente dhe banesa që ne jemi patur autorizim për kontroll. Ka sanksione shumë të rënda për këtë dhe ne shpresojmë që gjykata të vazhdojë”, tha ndër të tjera drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj.

