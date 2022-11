Opinion – 3 kandidatët e PD për Tiranën!

02:03 04/11/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar. Belind Këlliçi, Gerti Bogdani, Ilir Alimehmeti, Mentor Kikia, Alba Alishani. Lidhje Skype: Ervis Iljazaj, Preç Zogaj

Deklarata për “të ardhurit në Tiranë”, Këlliçi: U nxorr nga konteksti

Një deklaratë e bërë nga Belind Këlliçi në një emision televiziv disa ditë më parë, duket se është kthyer në “bumerang” për të.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Këlliçi u pyet për të sqaruar deklaratën dhe kontekstin për banorët e ardhur në Tiranë nga qytetet e tjera.

Por demokrati, i cili do të garojë në primaret brenda PD në aspiratën e tij për të kandiduar për kryetar të Bashkisë së Tiranës në vitin 2023, thotë se kjo deklaratë është nxjerrë nga konteksti.

Blendi Fevziu: Meqë i përmendëm Bogdanit foton me një nga personat e inceneratorëve, është deklarata juaj që unë nuk jam i ardhur në Tiranë. Dua një sqarim për këtë. Sepse praktikisht, në një qytet me rreth 850 mijë, ndoshta 1 milion banorë, pjesa autoktone është ndoshta 39 mijë. Sot një person i ardhur u bë Kryeministër i Britanisë.

Belind Këlliçi: E di se me çfarë makinerie propagande, balte dhe mediatike po përballem se e pranojnë që të gjithë. Unë kam qenë i ftuar në një emision para një jave, ku jam pyetur a jam unë shok me Erion Veliajn. Në shpjegimin tim ku kam thënë që nuk kam as moshën e tij, as jam asnjë brez, as kam shkuar në shkollë me të, as kam qenë kurrë afër me të dhe nuk kam qenë as në rininë tim as i ardhur as në një qytet me të, askund, nuk kam asnjë pikëprerje me të…

Mentor Kikia: Çfarë do të thotë i ardhur?

Belind Këlliçi: Sepse ai ka ardhur në Tiranë.

Blendi Fevziu: Çfarë diference ka?

Belind Këlliçi: Nuk kam qenë as në rininë time me të diku tjetër që ti të mund të më thuash mua që ti ke qenë shok fëmijërie.

Blendi Fevziu: Çështja e ardhjes është një lloj mendësie që në fakt është mendësi gjysmë-gjysmë përçmuese.

Belind Këlliçi: Unë jam tashmë një politikan i regjur dhe e kam parasysh rëndësinë e peshës së votës, por mbi të gjitha e mosdiferencimit të qytetarëve. Unë përfaqësoj 11.601 vota në qarkun e Tiranës, që ma besoni, pjesa dërrmuese e tyre nuk janë nga Tirana, por janë të ardhur në Tiranë.

Blendi Fevziu: Në çfarë konteksti e keni bërë deklaratën?

Belind Këlliçi: Që nuk kam asnjë lidhje me të (Erion Veliajn), fare. As në rininë time, as kur kam qenë i ri, as në fillore, as kur kam qenë fëmijë, askund. Dhe nuk e kuptova se përse u pyeta për këtë çështje vetëm se ka patur një koincidencë, që unë kam qenë i ftuar në Kongresin amerikan gjatë të njëjtës periudhë që ka qenë dhe Erion Veliaj. Kështu që, i habitur, i shtangur ngela dhe po jepja një shpjegim që ka qenë spontant, momental, dhe që u nxorr nga konteksti. Është diçka e cila nuk është në këtë kontekst dhe nuk ka lidhje fare me trajtimin që mund t’i bëj cilitdo qytetar të Republikës së Shqipërisë.

Blendi Fevziu: A e keni brenda vetes këtë paragjykim?

Belind Këlliçi: Zero, fare, si e kam.

“Çfarë donit në Zimbabve me njërin nga pronarët e inceneratorëve?” Fevziu pyet haptas Bogdanin

Kandidati për Primaret e Tiranës të Partisë Demokatike, Gerti Bogdani i ftuar në “Opinion” në Tv Klan është vënë para pyetjes se çfarë fshihet pas fotos së tij në Zimbabve me njërin nga pronarët e inceneratorëve.

Kësaj pyetje, Gerti Bogdani i është përgjigjur duke thënë se ajo foto është bërë në kuadër të takimeve që ai ka pasur me biznesmenë në shumë vende të botës në vitin 2019-të. Gerti Bogdani ka theksuar se ai nuk ka asnjë lidhje ekonomike me aferën e inceneratorëve.

Gerti Bogdani: Është një megaaferë që për mendimin tim, personat përgjegjës nga i pari tek i fundit, nga ata që kanë firmosur, tek ata që kanë korruptuar duhet të shkojnë para drejtësisë. Mund të jetë një zgjidhje për menaxhimin e mbetjeve çështja e riciklimit dhe edukimi i qytetarëve duke filluar riciklimin.

Mentor Kikia: Nëse një fushatë të mundshme ju do të jeni përballë kundërshtarit dhe ju do të keni kauzën e inceneratorëve dhe do ju thotë që “ju keni qenë në një vend dhe jeni fotografuar me njërin nga autorët, abuzuesit etj etj të inceneratorëve”, a do të keni një përgjigje?

Gerti Bogdani: Absolutisht që po. Është një foto si çdo foto apo takim që unë kam me biznesmenë të ndryshëm, me drejtues institucionesh të ndryshëm. Kjo foto është bërë në 2019-ën kur kjo nuk ishte një megaaferë, në Zimbabve.

Blendi Fevziu: Po çfarë donit ju në Zimbabve me njërin nga pronarët e inceneratorëve?

Gerti Bogdani: Kjo është pjesë e punës që unë kam bërë pas parlamentit, pjesë e vizitave për shkëmbime ekonomike me biznese të vendeve të ndryshme. Në mënyrë absolute dhe e ke të provuar tek dokumentat e komisonit hetimor, Gerti Bogdani nuk ka asnjë lidhje ekonomike, interesi ekonomik, asnjë cent.

Ndërtimi i kullave në Tiranë/ Ilir Alimehmeti: Të bëhen me referendum popullor

Mjeku Ilir Alimehmeti është 1 nga 3 kandidatët që do të garojnë në primaret brenda Partisë Demokratike për të zgjedhur kandidatin për Bashkinë e Tiranës në vitin 2023.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, duke folur për urbanizimin e Tiranës dhe ndërtimin e kullave, Alimehmeti u shpreh se ai do të mbështesë vendosjen e referendumit dhe pyetjes së banorëve nëse janë dakord.

“Kulla, kulla, kulla. Sapo pashë zonat e INSTAT, 3-mujori i dytë i 2022, 339 leje ndërtimi. 90 ditë, 339. Bëjeni pjesëtimin vetë, 3-4 leje ndërtimi në ditë, përfshi të shtunë dhe të dielë ditë pushimi.

Kulla keni aq sa keni, ju dini dhe një element tjetër. Ato kanë një plan urbanistik patjetër, kanë një miratim nga një KKRT që jo detyrimisht është kryetari i këshillit bashkiak. Por mundet të jenë përkundrejt interesit dhe dëshirës së banorëve dhe gjithë atyre që shfrytëzojnë terrenin. Mund të jetë një plan urbanistik, por kundër dëshirës së popullatës.

Propozimi im është bërja e referendumeve popullore. Nëse janë dakord me atë plan urbanistik, mrekulli fare, me leje, me legjitimitet, me mbështetjen e popullatës, zjarr dhe ecim. Në qoftë se popullata është kundër, qoftë ajo me leje sa të duash, qoftë gjëja më e bukur e botës që ka menduar ai urbanistik, por është kundër dëshirës së popullatës, si neve mund të procedojmë ashtu. Neve duhet ta japim fuqinë e vendimmarrjes atje ku qëndron, tek individi, tek votuesi, tek qytetari”, u shpreh Ilir Alimehmeti.

Këlliçi: Nëse zgjidhem kryetar i Bashkisë Tiranë do të kallëzoj Veliajn dhe të gjithë zyrtarët që kanë shkelur ligjin

“Nëse unë zgjidhem kryetar i Bashkisë Tiranë në 14 Maj, do të kallëzoj personalisht ato zyrtarë duke nisur nga Erion Veliaj i pari e deri tek zyrtari më i fundit që kanë shkelur ligjin”, ishte ky paralajmërimi që bëri deputeti i PD-së Belind Këlliçi në studion e “Opinion”.

Kandidati në primaret e PD-së për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi deklaroi se dikush duhet të mbajë përgjegjësi për ndërtimet pa leje që janë bërë në kryeqytet.

Belind Këlliçi: Kemi parë me mijëra qytetarë që janë proceduar dhe kanë shkuar dhe në burg se kanë ndërtuar pa leje tjegullat e çatisë apo pllakat e banjos. Si mundet që Policia Bashkiake në Tiranë çdo ditë iu troket qytetarëve që brenda mund të kenë punime në shtëpitë e tyre dhe përballë zyrës së kryebashkiakut ndërtohet një kullë me 7 kate pa leje?

Blendi Fevziu: Kjo është skandal.

Belind Këlliçi: Dikush duhet të mbajë përgjegjësi për të. Nëse unë zgjidhem kryetar i Bashkisë Tiranë në 14 Maj, ju garantoj që me të patur mundësinë që të kem akses në dokumentet zyrtare të bashkisë do të kallëzoj personalisht, në cilësinë e kryetarit të bashkisë të gjithë ato zyrtarë duke nisur nga Erion Veliaj i pari e deri tek zyrtari më i fundit, ata që kanë shkelur ligjin. Duhet bërë transparencë për qytetarët. Kjo kulturë duhet marrë fund njëherë e mirë sepse nuk është normale. Kemi pastaj pallate 9 kate që në mënyrë të mistershme që qenkan ndërtuar pa leje.

3 kandidatët e PD për Tiranën: Të zgjidhet konkurrenti më i mirë për të fituar kryeqytetin

Ilir Alimehmeti, Gert Bogdani dhe Belind Këlliçi janë 3 kandidatët e PD-së deri më tani të cilët do të garojnë në primaret brenda partisë për të nxjerrë një kandidat për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës në vitin 2023.

Të ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, të tre thanë se synimi i tyre është për të fituar Bashkinë e Tiranës.

Mjeku Ilir Alimehmeti thotë se deri në këto momente, përballë demokratëve ka 3 oferta.

Ilir Alimehmeti: Para jush keni 3 oferta në këtë momente. Mund të ketë dhe ndonjë zonjë të nderuar nesër. Në këtë moment janë 3 oferta brenda shtëpisë për demokratët, për votuesit e djathtë. Duhet të gjejnë kë i përfaqëson më mirë, kush mendon që do punojë më mirë më ta dhe kush i gjasat për të rrëzuar kandidatin. Janë 3 oferta karshi votuesve tanë. Janë ata që zgjedhin.

Ndërsa Bogdani u shpreh se në primaret brenda PD, demokratët duhet të votojnë se cili është konkurrenti më i mirë për të fituar përballë rivalëve socialistë për Bashkinë Tiranë.

Gert Bogdani: Nuk duhet të jenë zgjedhje ku lobohet brenda partisë. Primaret janë një proces ku duhet të sjellin çfarë është më e mira për qytetin. Anëtarët e PD nuk duhet të votojnë si në çdo proces të Partisë Demokratike, nuk duhet të zgjedhin kë duan më shumë brenda partisë, por kush është konkurrenti më i mirë për të sjellë fitoren në Tiranë. Udhëzimi parashikon që të tre do shkojmë bashkë për të paraqitur programin.

Ndërsa Belind Këlliçi theksoi se nëse nuk fiton në primaret, do të bashkëpunojë me fituesin.

Belind Këlliçi: Do t’i shtrëngoj dorën fituesit nëse nuk jam unë dhe do jem pjesë e ekipit të tij ose të saj. Nëse shpallem fitues, të gjithë te jemi pjesë e një ekipi të përbashkët.

Pse zgjodhën të kandidojnë për Bashkinë e Tiranës? Këlliçi, Bogdani dhe Alimehmeti tregojnë arsyet në “Opinion”

Gerti Bogdani, Ilir Alimehmeti dhe Belind Këlliçi janë 3 nga emrat e Partisë Demokratike që kanë prezantuar kandidaturën për të hyrë në primaret e PD-së për Bashkinë e Tiranës në kuadër të zgjdhjeve lokale të 14 Majit 2023.

Të ftuar në studion e “Opinion” në Tv Klan ata kanë shprehur pse kanë zgjdhur që të kandidojnë në primaret e Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës dhe çfarë ato synojnë të i sjellin kryeqytetit.

Gerti Bogdani: Besoj se Tirana ka nevojë për ndryshim dhe ka ardhur koha për një ndryshim modeli në qasje. Duke shkuar përtej votës së PD-së, besoj se bashkoj, frymëzoj demokratët në një fitore të Bashkisë Tiranë vitin e ardhshëm. Unë kam vite që punoj me demokratët dhe në garat që kam pasur më parë i kam dhënë provat. Besoj se për të marrë Tiranën duhet të jenë të bashkuar qytetarët për të krijuar sinergji dhe për zgjidhur hallet e përditshme të qytetarëve.

Ilir Alimehmeti: Vjen si rrjedhojë e një ndjenje dhimbje. Nuk jam as i pari dhe as i fundit as në këtë forcë dhe as në forca të tjera. Ka një dhimbje, sa herë kalon nëpër qytet, çdo qytetar. I mungon një administrim siç duhet qytetit, një administrim i thjeshtë. Kemi nevojë për një administrator të qytetit, bën shërbimin për komunitetin e vendit, ka një ekip ekspertësh. Një shërbyes dhe një administrator për të bërë detyrën që i takon atij pozicioni. Familjarisht jemi të lidhur me PD. Prindërit e mi janë të lidhur me PD. Unë kam qenë në disa fushata, bindjet janë të djathta në konceptin e diskutimit. Ky është një moment për t’u marrë me problemet që na prekin të gjithëve.

Belind Këlliçi: Ky moment është historik. Çrrënjosja e modelit Veliaj është një moment historik. Kam një rekod publik të opozitarizmit, denoncimi i inceneratorit të Tiranës, në punën time në Komisioni Hetimor, në mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, kam qenë një nga zërat më vokal të një Tiranë që çdo ditë e më shumë bëhet e pajetueshme. Gjithçka duhet lënë mënjanë. Unë hyj i bindur se kam një rekord të sprovuar, vitin e kaluar jam zgjedhur deputet me 11 mijë e 601 vota në qarkun e Tiranës. Edhe vitin e kalaur i kam dhënë provat e mija, di ta mbroj votën, përfaqësoj zonën më të varfër të Kombinatit dhe di dimensionin e problemeve që ka qyteti i Tiranës.

Fevziu për eurodeputetin francez që “nuk njeh” Kosovën: Nicolas Bay është një idiot më shumë

Nicolas Bay, një eurodeputet francez i ekstremit të djathtë, ka bërë disa komente në Instagram për Kosovën, që ka ngjallur revoltë mes shqiptarëve.

Pas vizitës në Kosovë gjatë ditëve të fundit, Nicolas Bay ka shkruar në Instagram se “Kosova është Serbi”, si dhe ka bërë të tjera komente me natyrë albanofobe dhe urrejte fetare.

Në emisionin Opinion në Tv Klan, konsulentja politike shqiptare në Francë, Alba Bajraktari, thotë se Nicolas Bay është një politikan i dështuar në Francë dhe që nuk merret seriozisht.

“Ky njeri është i papërfshillshëm në Francë. Është realisht një personazh i dështuar. Politikan i dëshpëruar karriere i cili ka kaluar mandate njëra pas tjetrës. Eurodeputet në Francë është shumë e lehtë të zgjidhesh në rangje që ai ka. Ai ka qenë pjesë e partisë së Marine le Pen. Është i papërfsillshëm dhe nuk e përfaqëson Francën në asgjë. Është eurodeputet i një partie të ekstremit të djathtë. Është një injorancë totale. Në Francë ekstremi i djathtë ka zgjedhur këtë linjë identitare ku ata mbrojnë fort katolicizmin. Ata përpiqen të shfaqen si mbrojtës të katolicizmit. Për shembull, në situata që krijohen në Lindjen e Mesme, me Armeninë për shembull. Ai shfrytëzon këtë rajon për të thënë që unë po mbroj përsëri tezën time për të thënë që katolicizmi fiton. Unë e kontaktova personalisht dhe nuk ka asnjë lloj njohurie për Shqipërinë, madje as nuk e ka vizituar Shqipërinë. Nuk ka asnjë njohuri për rajonin tonë. Fjalimi i tij ka një propagandë të dobët. Nuk është pozicioni i Francës, ky njeri është i papërfillshëm”, u shpreh Alba Bajraktari.

Ndërkohë, gazetari Blendi Fevziu e ka konsideruar “një idiot më shumë”.

“Ka vetëm një thënie, mos e merrni seriozisht, është vetëm një idiot më shumë që tenton të bëjë politikë ose të marrë vota”, u shpreh Blendi Fevziu.

