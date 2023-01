Opinion – 30 vite në kërkim, prapaskenat e arrestimit të kryemafiozit!

Autori: Blendi Fevziu 00:04 19/01/2023

Emision politik live nga Blendi Fevziu në Tv Klan

Të ftuar: Gerta Zaimi dhe Fabian Zhilla

“Mbështetje deri te politika”, si jetoi në arrati për 30 vjet bosi i Cosa Nosta

Arratia e bosit të Cosa Nostra-s, Matteo Messina Denaro mori fund pas 30 vitesh. I akuzuar për të paktën 40 vrasje, ai u arrestua mëngjesin e së hënës në një klinikë private në Palermo, ku kurohej për kancerin. Por si ia kishte dalë një prej personave më të kërkuar në Itali që të jetonte i pa shqetësuar në zemër të vendit që dominohej prej tij?

Gazetarja Gerta Zaimi, e ftuar mbrëmjen e kësaj të mërkure në studion e Opinion, tha se Messina Denaro kishte mbështetje që arrinte deri në rangun e politikës.

“Nuk ka dyshim fare që në 30 vjet që të jetosh në arrati, do të thotë që ke një mbështetje shumë të madhe jo vetëm të popullsisë, jo vetëm të ambientit që të rrethon, por edhe të organeve, institucioneve shtetërore, të politikanëve. Ka pasur mbështetje. Edhe në konferencën e shtypit, e thanë ROS-ët që mbështetja e tij ka qenë jo vetëm nga popullsia, por edhe nga politika dhe borgjezia. Domethënë është një personazh i mbështetur në mënyrë të gjerë. Gjetja e tij është shumë e rëndësishme për të zbërthyer të vërteta, që nga proceset kanë dalë shumë pak deri tani”.

Gazetarja po ashtu tha se klinika private ku ai shkonte është një ndër më të mirat në Itali

“Qendra Maddalena ku shkonte ai është një ndër më të mirat e Siçilisë, mbahet me emër, kështu që është ekselencë lidhur me tumorin dhe kurimet onkologjike. Është normale që ai ka vajtur atje”.

“Nuk kishte kuptuar asgjë”, koloneli tregon si e arrestuan Matteo Messina Denaro-n

Për 30 vjet me radhë Matteo Messina Denaro ia kishte dalë që t’i shpëtonte arrestimit, ndonëse ishte personi më i kërkuar në Itali. Një prej drejtuesve të Cosa Nostra-s, përgjegjës për disa prej masakrave më të rënda në vitet 90-të, u arrestua mëngjesin së hënës në një klinikë private në Palermo, ku shkonte për seanca kimioterapie. Messina Denaro nuk e priste arrestimin, megjithatë kur u gjet përpara zyrtarëve të policisë, e pranoi menjëherë se kush ishte: “Jam Matteo Messina Denaro”, tha ai.

Pavarësisht se prej vitesh punohej për të rënë në gjurmët e tij, autoritetet italiane kishin vetëm foto në moshë më të re të superbosit. Pamjen e tij aktuale e kishin krijuar në mënyrë dixhitale. Megjithatë, identikitet e krijuara ishin të sakta, pasi sapo e panë, e njohën.

Detajet për këtë operacion masiv ku morën pjesë disa reparte të karabinierëve, i dha Lucio Arcidiacono, komandanti i repartit investigues i ROS (Grupi i Operacioneve Speciale) të Karabinierëve. Arcidiacono ishte personi që udhëhoqi këtë operacion dhe u gjet përballë super mafiozit. Emisioni “Opinion”, në Tv Klan, përcolli mbrëmjen e kësaj të mërkure intervistën që Koloneli Lucio Arcidiacono dha pak orë pas arrestimit të Messina Denaros.

Gazetarja: Kolonel, ndërkohë nëse mund të na tregoni se çfarë ndodhi pikërisht nga pikëpamja teknike këtë mëngjes, si ndodhi arrestimi i Matteo Messina Denaro-s.

Koloneli Lucio Arcidiacono: Atëherë teknikisht u organizua një ndërhyrje tepër komplekse me një strukturë të rëndësishme që ishte formuar nga stafe të ndryshme që vinin nga degë të ndryshme të Armës së Karabinierëve. Kishte një komponent edhe më të specializuar që përfaqësohej nga një grup special ndërhyrjeje, ishte dhe komponenti ynë i Grupit të Operacioneve Speciale (ROS) që është marrë me aktivitetet e hetimit. Gjithashtu ishte edhe komponenti i komandës territoriale të karabinierëve që na ka ofruar një mbështetje të çmuar, si gjatë zhvillimit të hetimeve, ashtu edhe sot në fazën ekzekutuese. Pra një strukturë shumë-shumë e fortë, mjaft e rëndësishme edhe sepse u gjendëm, na u desh të ndërhynim, pa e parë kurrë ndonjëherë të shumëkërkuarin, pra për ne sot, ishte hera e parë që e shihnim, kështu që na u desh të organizoheshim në mënyrë masive, pikërisht për ta kapërcyer këtë hendek që ne kishim ndaj të të kërkuarit…

Gazetarja: Si shkoi? Domethënë ku e gjetet?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Praktikisht e gjetëm… e kemi gjetur falë zonës së rrethimit të survejuar nga personeli që ishte përgatitur më parë. E gjetëm në një rrugicë anësorë që gjendet pikërisht shumë pranë strukturës shëndetësore dhe është një rrugicë anësore që përshkruhet për të vajtur tek një parking që punonjësit e klinikës e përdorin për të hyrë brenda saj. Pra, në zonën e rrethimit, ushtarakët që ndodheshin aty, patën mundësi ta identifikonin, sepse më duhet ta them që faktikisht duke e parë në fytyrë, identifikohej lehtësisht dhe pasi e njohën proceduan menjëherë me ndalimin e tij dhe të bashkëpunëtorit dhe më pas, edhe me gjithë strukturën e ngritur bëmë gjithçka që duhej bërë në këtë rast.

Gazetarja: Në konferencën për shtyp u duk që ai e kishte kuptuar?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Jo, absolutisht që jo! Absolutisht jo! Ju siguroj që nuk kishte kuptuar asgjë që ne ishim të pranishëm brenda strukturës, që ai kishte dalë vetëm për një moment ndoshta për të bërë diçka, nuk e di, mund të bëjmë hipoteza, por jemi të sigurt për atë që ai nuk e kishte kuptuar. Ai ndoshta ka kuptuar që po bëhej një ndërhyrje kur më pas vuri re nga jashtë praninë në masë. Praninë tonë të madhe në numër, atëherë ka menduar të largohet duke ndjekur një rrugë, por gjithçka ishte e bllokuar. Me pak fjalë, personeli që ndodhej aty e njohu dhe e ndaloi, pra në bëmë gjithçka.

Gazetarja: E ndaluat dhe ai e pranoi, u prezantua?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Sigurisht që po! Iu kërkua, i kërkova nëse e konfirmonte identitetin e tij dhe tha: E dini ju kush jam unë? Dhe më pas na u përgjigj shprehimisht: Jam Matteo Messina Denaro…

Gazetarja: Gjendja juaj shpirtërore në atë moment?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Gjendja jonë shpirtërore… Është diçka e komplikuar për t’u treguar, tepër e komplikuar për t’u përshkruar…

Gazetarja: Si është gjendja e Matteo Messina Denaros sot?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Mund të themi që është i sëmurë rëndë, ka patologji të rënda dhe po kurohet. Ai sot kishte ardhur pasi do t’i nënshtrohej një cikli kimioterapie, kështu që sigurisht gjendja e tij shëndetësore nuk është aspak e mirë, por mbi këtë nuk di të them gjë tjetër. Është e nevojshme të flitet me mjekët që po e kurojnë.

Gazetarja: Ju thatë që u identifikua menjëherë, pra fytyra e tij ishte shumë e ngjashme me atë që kishim parë në identikitet e zhvilluara në mënyrë dixhitale. Po si është e mundur që nuk ishte identifikuar.

Koloneli Lucio Arcidiacono: Sepse mesa duket, nuk ka patur raste të tilla ku mund të identifikohej nga ne… ndoshta…

Gazetarja: Nuk e kam fjalën për ju, por për personelin shëndetësor…

Koloneli Lucio Arcidiacono: Jo për personelin shëndetësor nuk mund t’ju them, sepse e shihni dhe vete… Ju po më bëni këto pyetje mua që kam vite të tëra që punoj sikurse dhe kolegët e mi, që kanë punuar në këtë hetim. Ne kemi punuar dhe jetuar me të vetmin mendim, me të vetmen ide dhe të vetmin objektiv për ta arritur. Për ne mund të jetë e lehte, por për një person që bën një jetë normale, një profesionist që më pas i vjen dikush që ka një dokument që siç edhe u shpjegua duket edhe një dokument i vlefshëm, pra sipas meje mund edhe të kalonte…

Gazetarja: Ku ndodhet aktualisht Matteo Messina Denaro? Është akoma në Palermo?

Koloneli Lucio Arcidiacono: Kësaj pyetje nuk mund t’i përgjigjem dot….

Arratia e Matteo Messina Denaro nisi në Qershor të vitit 1993. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm si urdhërues i masakrave në Capaci dhe D’Amelio.

*Intervista është realizuar të hënën, kur ende nuk dihej vendi ku ishte transferuar superbosi. Një ditë më parë u mësua se ai është transferuar në regjimin 41bis, në burgun e sigurisë së lartë në Aquila.

“Vajza e Denaros njihej nga të gjithë”, Zaimi: Kur ajo mori mbiemër tjetër, i ati i dha autorizim me shkrim

Tema e diskutimit mbrëmjen e sotme në pjesën e parë të emisionit “Opinion” në Tv Klan ishte mbi arrestimin e kryemafiozit italian Matteo Messina Denaro.

E ftuar në studio, Gerta Zaimi tha se vajza e Denaros, Lorenza njihej nga të gjithë madje dihej dhe vendi ku jetonte. Zaimi shton se Denaro i ka dhënë autorizim me shkrim të bijës që të shkëputej nga gratë e familjes së tij, edhe pse i kërkuar nga policia.

Blendi Fevziu: Është shumë interesant fakti që kishte një vajzë që konsiderohej sekrete sepse kishte lindur në kohën që ai ishte në arrati. Por megjithatë, gjithsecili e dinte se ajo ishte vajza e Matteo Messina Denaro-s dhe ku banonte. Lorenza jetoi në katin e tretë të një pallati në këtë qytet.

Gerta Zaimi: Ai nuk e ka takuar asnjëherë sepse ai e dinte se ishte nën vëzhgim, dhe ish-gruaja dhe vajza. Fakti që nuk e ka takuar asnjëherë nuk do të thotë se kishte inate por për arsye sigurie, ka ruajtur atë dhe veten e tij mbi të gjitha. Kur vajza është larguar dhe ka marrë mbiemër tjetër bashkë me të ëmën, ka marrë autorizim nga ky me shkrim, sepse kjo grua jetonte me gratë e familjes së Denaros. Shkëputja kur është bërë, me autorizimin e tij në fakt.

Blendi Fevziu: Pra i merrnin dhe autorizim me shkrim këtij, në kërkim?!

Fabian Zhilla: Kjo tregon pushtetin që kishte.

Blendi Fevziu: Po përderisa kishte një investim 13 miliardë euro dhe pasuri 3 miliardë euro.

“Shqiptari përgatiti eksplozivin në masakrën ku u vra Falcone”, gazetarja: Informacioni ka dalë vetëm nga Toto Riina

Arrestimi i bosit të Cosa Nostra-s, Matteo Messina Denaro, ka risjellë debatet e asaj që ka ndodhur në një prej masakrave më të tmerrshme ku mbeti i vrarë edhe Giovani Falcone, masakrën e Capacit. Në këtë ngjarje përflitet se ka qenë pjesëmarrës edhe një shqiptar.

Gazetarja Gerta Zaimi ka treguar për emisionin “Opinion” në Tv Klan se ekzistenca e këtij shqiptari që ka përgatitur eksplozivin është bërë e ditur vetëm nga fjalët e Toto Riinës, pasi ai ia ka thënë një të burgosuri tjetër.

Blendi Fevziu: Ka pasur shqiptarë në vrasje?

Gerta Zaimi: Po. Për shqiptarin është interesante që flitet se ka dalë vetëm nga Toto Riina. Ai duke folur me një nga të dënuarit aty, në orën e ajrit, flet lirshëm për shumë gjëra. Ndër to del një aspekt shumë i veçantë që në procese nuk ka dalë asnjëherë, i një shqiptari që ka përgatitur eksplozivin për masakrën e Capacit.

Blendi Fevziu: Një shqiptar ka bërë eksplozivin?! Që në 92-shin?

Gerta Zaimi: Ky është reflektimi im, unë mund të jem totalisht gabim, por reflektimi im është që në ’92, mendohet se ka qenë një ish ushtarak, i forcave të periudhës komuniste dhe ka qenë nga ata që kanë qenë të stërvitur dhe të mësuar për eksplozivin në atë periudhë. Por çfarë është e sigurt, nuk dihet është një personazh që do duhet të bëhen kërkime, e vetmja gjë që dihet janë fjalët e Toto Riinës. Dihet që në masakrën e Capacit kanë qenë anëtarë të tjerë që nuk kanë qenë anëtarë të Cosa Nostra-s, por njerëz që kanë bashkëpunuar./tvklan.al