Opinion – A do ti kthejë ligji i ri emigrantët nga Anglia?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:39 15/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith

Mesazhi i ambasadorit britanik në Shqipëri për emigrantët ilegalë: Mos lejoni që të shfrytëzoheni

Për të gjithë emigrantët që shkojnë në mënyrë të paligjshme në Britaninë e Madhe, ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith ka pasur një mesazh.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik Alastair King-Smith u ka thënë të gjithëve që të mos lejojnë që të shfrytëzohen nga kontrabandistët, por të gjejnë mënyra të tjera për të kërkuar një jetë më të mirë.

Blendi Fevziu: Ambasador, i pyeta pothuajse të gjithë njerëzit që kam ftuar në studio për këtë temë. Pse shqiptarët u larguan nga ky vend për në Britaninë e Madhe dhe jo në vendet ku mund të punojnë, ku ata kanë më shumë lehtësira, sepse mund të qëndrojnë për shkak të vendimit për hyrjen e tyre pa viza, le të themi, në Gjermani, Norvegji, Zvicër. Nuk e di pse për njerëzit, pse Mbretëria e Bashkuar po bëhet parajsë e emigrantëve të paligjshëm shqiptarë.

Ambasadori Alastair King-Smith: Sigurisht, e kuptoj pse njerëzit që kërkojnë të përmirësojnë jetën dhe të gjejnë mundësi më të mira, shohin se ku mund të shkojnë, aty ku është më e mira për ta dhe mendoj se ka një sërë faktorësh: Së pari, natyrisht, ne kemi një nevojë për një numër të konsiderueshëm njerëzish për të punuar, por ne duam që njerëzit të vijnë legalisht për t’i plotësuar ato vende pune, jo ilegalisht. Por së dyti, ne e dimë se shumë shqiptarë, veçanërisht nga veriu kanë lidhje familjare në MB tani dhe kjo sigurisht ka lidhje….

Blendi Fevziu: Për një kohë të gjatë, disa prej tyre janë më shumë se 20 vjet atje…..

Ambasadori Alastair King-Smith: Ashtu është. Por këtë vit, ajo që ka ndryshuar është mënyra se si kontrabandistët dhe trafikantët i kanë shfrytëzuar dhe abuzuar realisht të rinjtë. Ju mund t’i keni parë disa nga videot e TikTok-ut që janë vërtet, që e bëjnë të duket udhëtim i qetë, shikoni do të jetë e lehtë, do t’ua zgjidhin të gjitha ne, çmimi është goxha i ulët apo çfarëdo tjetër, por realiteti është…

Blendi Fevziu: Ata ofruan zbritje për të Premten e Zezë për shembull.

Ambasador Alastair King-Smith: Pikërisht. Pikërisht. Dhe kështu Blendi, kjo na shqetëson që njerëzit nuk e kuptojnë se pas kësaj fshihen individë keqbërës. Ky është edhe mesazhi ynë për familjet dhe të rinjtë: Mos lejoni që të shfrytëzoheni. Mos lejoni që fëmijët tuaj të shfrytëzohen, gjeni mënyra të tjera për ta kërkuar atë jetë më të mirë.

Zgjedhjet e 14 Majit, 3 mesazhet e ambasadorit britanik në Shqipëri

Ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith është shprehur se Britania e Madhe është duke nisur një projekt për të mbështetur Parlamentin e Shqipërisë.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik ka dhënë dhe 3 mesazhe që do të donte që njerëzit t’i konsideronin për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor në vend më 14 Maj.

Blendi Fevziu: Cili është perceptimi juaj për luftën politike në Shqipëri? Ne kemi një qeveri të fortë. Ndërkohë opozita është duke hasur probleme, për shkak të përçarjes së krijuar brenda saj. Si e shihni demokracinë në Shqipëri aktualisht?

Ambasadori Alastair King-Smith: Është një pyetje e mirë, por e vështirë për t’iu përgjigjur nga një ambasador, sepse në përgjithësi, ne nuk ndërhyjmë në politikat e brendshme të një shteti, por ajo çfarë mund të bëjmë…

Ambasadori Alastair King-Smith: Ne e pranojmë se në Shqipëri po ndodh një tranzicion. Mbretëria e Bashkuar ka dhënë një mbështetje të gjatë për demokratizimin e Shqipërisë. Ne kemi mbështetur reformën zgjedhore, dhe po vazhdojmë të mbështesim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ne po vazhdojmë të mbështesim mediat që të mund të nxisin llogaridhënien e qeverisë. Ne dëshirojmë të shohim më shumë llogaridhënie dhe më shumë demokraci në vend. Prandaj, do të përpiqemi të mbështesim institucionet tuaja demokratike me aq sa mundemi. Psh, jemi duke nisur një projekt të ri për të mbështetur Parlamentin.

Blendi Fevziu: Po ambasador, por ju flisni për zgjedhjet, flisni për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por problemi qendron se njerëzit në Shqipëri nuk kanë besim te zgjedhjet. Kemi zgjedhjet lokale të 14 Majit që do të jenë një moment shumë i rëndësishëm. Dhe ne do të duhet të shohim zhvillimet pas kësaj. Çfarë mund të thoni në lidhje me zgjedhjet?

Ambasadori Alastair King-Smith: Përveç mbështetjes praktike që ne japim për institucionet në mënyre që të ndihmojmë me mbarëvajtjen e zgjedhjeve dhe për të mbështetur proceset më të gjera demokratike, unë kam 3 mesazhe që do të doja që njerëzit t’i konsideronin vërtet. E para është për partitë politike. Ato duhet të zgjedhin kandidatë që janë të pastër dhe të papërfshirë në krim dhe korrupsion. Së dyti, nuk duhet të shohim sjellje të papranueshme në zgjedhje, disa prej të cilave i kemi parë në të kaluarën. Nuk duhet të shohim keqpërdorim të burimeve shtetërore. Duam të shohim se financimet e partive politike përdoren në mënyrën e duhur. Ne duhet të shohim se si të gjitha palët dhe aktorë të tjerë angazhohen në media tradicionale dhe rrjetet sociale në mënyrë efektive. Nuk po sugjeroj që kjo mund të ndodhë brenda ditës, por kjo është një mundësi për politikanët të bëjnë më të mirën. Së treti, ne e dimë se ekziston një problem real për mënyrën se si duhet të mbrohet interesi i qytetarëve, përfshirë të dhënat e tyre personale.

Thirrja e ambasadorit britanik për shqiptarët: Shkoni në mënyrë të ligjshme në Mbretërinë e Bashkuar

Ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith ka bërë thirrje që shqiptarët që duan të emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ta bëjnë këtë më mënyrë të ligjshme.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik ka thënë se kjo do të jetë një ndër çështjet që do të shqyrtohet në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për të garantuar më shumë mundësi për emigrantët e ligjshëm.

Blendi Fevziu: A ka mundësi për emigrim të ligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar?

Ambasadori Alastair King-Smith: Po, ka. Ajo që ne po bëjmë është mënyra se si t’i ndihmojmë njerëzit të kuptojnë si mund të shkojnë në mënyrë të ligjshme. Ne e kuptojmë frustimin rreth kesaj cështjeje. Patjeter, ka procedura të cilat mund të paraqiten nga trafikuesit si: “Kjo është shumë e vështirë, shkoni në mënyrë të paligjshme”. JO, shkoni në mënyrë të ligjshme, ndryshe, ju nuk do të jeni në gjendje të hyni perseri në Mbretërinë e Bashkuar dhe po ashtu do të humbni të drejtën për të shkuar në pjesën tjetër të Europës. Prandaj, mos shkoni në mënyrë të paligjshme. Natyrisht qe nuk po them se është domosdoshmërisht e lehtë, por ne po e shqyrtojmë, dhe kjo është pjesë e asaj që do të realizojmë, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, për të parë se cfarë mund të bëhet për të garantuar meshume mundësi. Sigurisht, preferenca jonë do të ishte të ndihmonin në krijimin e mundësive këtu, dhe jo të merrnim të rinjtë nga Shqipëria, duke e përkeqësuar rrjedhjen e trurit.

“Prespektiva të reja për Kukësin”, ambasadori Alastair King-Smith tregon çfarë do të ofrojë programi 8.3 milionë £ i Britanisë

“Prespektiva të reja për Kukësin” është programi më i ri i Britanisë së Madhe që do të ofrojë kualifikime dhe do të krijojë vende pune në mënyrë që qytetarët të qëndrojnë në Kukës.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik Alastair King-Smith ka thënë se ky program ka vlerë rreth 8.3 milionë paund teksa ka shtuar se do të punohet me qeverinë shqiptare për t’i ndihmuar komunitetet në Shqipëri në mënyrë që njerëzit të kenë një të ardhme pozitive.

Blendi Fevziu: Pak muaj më parë ju thatë se Mbretëria e Bashkuar do të jetë e fokusuar edhe në investime dhe projekte zhvillimi në veri të Shqipërisë. Cfare do te thote ajo saktësisht?

Ambasadori Alastair King-Smith: Ne kemi nisur tashmë një program të ri në qarkun e Kukësit, të quajtur Perspektiva të Reja për Kukësin, që do të ofrojë kualifikime dhe do të krijojë vende pune, që do të thotë se njerëzit do të kenë më shumë mundësi të qëndrojnë. Unë e kam të qartë se një nga arsyet pse njerëzit mund të mendojnë se janë të detyruar të largohen nga Shqipëria, dhe më pas përfundojnë në rrjetet e trafikantëve, është sepse mendojnë se nuk ka asgjë për ta në vendin e tyre. Tani Mbretëria e Bashkuar po i dyfishon përpjekjet e veta. Dhe kjo përmban një sërë elementesh dhe është gjithashtu pjesë e Komunikatës së Përbashkët. Ne do të investojmë për zhvillimin ekonomik. Kemi në dispozicion dy miliardë paund financime për eksporte në Mbretërinë e Bashkuar që mund të përdoren për të mbështetur projekte strategjike në infrastruktura. Ashtu siç kemi projekte që nuk janë më vetëm për Kukësin, por do t’i zgjerojmë edhe në zona të tjera, në Dibër e më tej.

Blendi Fevziu: Sa është buxheti i projektit?

Ambasadori Alastair King-Smith: Deri tani programi ka vlerë rreth 8.3 milionë paund. Por unë e kam ngritur këtë çështje në Londër, dhe duhet ta rrisim financimin ndjeshëm. Dhe sigurisht që nuk jemi vetëm ne. Është edhe qeveria e Shqipërisë, janë edhe donatorë dhe partnerë të tjerë. Ne do të punojmë së bashku për t’i ndihmuar vërtet ato komunitet që njerëzit të kenë një të ardhme pozitive.

Blendi Fevziu: Kryesisht në Veri, por gjithashtu edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë.

Ambasadori Alastair King-Smith: Ne dëshirojmë që kjo të kthehet në diçka prej të cilës përfiton e gjithë Shqipëria, por pa dyshim që do të përqëndrohemi atje ku janë këto sfida specifike, që i bëjnë njerëzit të largohen.

Ambasadori britanik: Disa kriminelë po përdorin protesën e emigrantëve shqiptarë për të pastruar imazhin e tyre

Deklaratat e Sekretares së Brendshme Britanike Braverman, e cila i cilësonte shqiptarët si “kriminelë” solli reagime të shumta në Britaninë e Madhe dhe në Shqipëri. Shumë emigrantë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Britani, dolën dhe protestuan kundër këtij etiketimi të vendosur nga sekretarja Braverman.

Në lidhje me këtë protestë, ambasadori britanik në Shqipëri Alastair King-Smith i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ka thënë se kanë parë që disa kriminelë apo individë të tjerë kanë kërkuar që ta përdorin atë si një mënyrë për të pastruar imazhin e tyre.

Blendi Fevziu: Ju thatë se pjesa më e madhe e komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar janë nga veriu. Cili është numri i shqiptarëve që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Keni statistika?

Ambasadori Alastair King-Smith: Në fakt, nuk i kam shifrat e plota sepse sigurisht problemi është se shumë prej tyre janë të paligjshëm. Pra, ne nuk i kemi statistikat e plota, por ka pasur diskutime siç e dini, duke thënë se ndoshta rreth 150,000 dhe shumica sigurisht, jetojnë atje në mënyrë të ligjshme. Gjithashtu dua të citoj kryeministrin tonë pas telefonatës me kryeministrin tuaj në 1 Dhjetor ku ai u shpreh se e njeh kontributin pozitiv të Komunitetit Shqiptar në jetën në Mbretërinë e Bashkuar dhe Ministren e Brendshme në Parlamentin Britanik më 23 Nëntor, e cila u shpreh se ne e vlerësojmë marrëdhënien me Shqipërinë dhe komunitetin shqiptar në MB. Dhe ne vazhdojmë të mirëpresim shqiptarët, të cilët udhëtojnë legalisht në Britaninë e Madhe dhe që kontribuojnë në shoqërinë britanike, kështu u shpreh ajo. Problemi ynë është me trafikantët dhe mënyrën se si ata po i shfrytëzojnë njerëzit, dhe kjo është një sfidë e përbashkët për ne dhe për vendet e tjera.

Blendi Fevziu: Është normale dhe e vërtetë, por problemi qëndron te Ministrja e Brendshme Braverman, i cili bëri disa deklarata, të cilat nuk u cilësuan si të përshtatshme për shtetasit shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar. Sepse nuk mund të identifikohet një komunitet me disa kriminelë apo disa trafikantë. Madje u zhvillua edhe një protestë e madhe dhe shumë popullore në Londër nga Komuniteti Shqiptar në muajin Nëntor.

Ambasadori Alastair King-Smith: Kryeministri ka shprehur keqardhjen që një pjesë e retorikës është shfrytëzuar dhe përdorur për t’i bërë njerëzit të ndihen të padëshiruar apo jo të mirëpritur. Qëndrimi i qeverisë britanike është ai që sapo ju lexova. Kryeministri njeh dhe vlerëson kontributin e vyer të pjesës dërrmuese të komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar. Por edhe ne duhet të jemi të qartë. Disa nga ata që protestojnë, sigurisht po e bëjnë në mënyrë paqësore dhe ne e mirëpresim këtë në çdo kontekst. Kjo është një nga vlerat në Mbretërinë e Bashkuar. Por gjithashtu kemi parë që kriminelë dhe individë të tjerë po kërkojnë ta përdorin këtë si një mënyrë për pastruar imazhin e tyre. Pra, kjo është arsyeja pse ne duhet të fokusohemi dhe të punojmë së bashku për këto çështje.

Ligji i ri për emigrantët, ambasadori britanik: Ta trajtojmë Shqipërinë si një vend të sigurt dhe të krijojmë një Task Force të Përbashkët

Britania e Madhe dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje të re për emigrantët që synon t’i japë fund dyndjes së emigrantëve ilegalë shqiptarë drejt Britanisë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith është shprehur se kjo marrëveshje ka në thelb trajtimin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe krijimin e një Tast Force të Përbashkët.

Gjatë fjalës së tij, ambasadori britanik Alastair King-Smith ka thënë se aktualisht Britania e Madhe ka një bashkëpunim me Aeroportin e Tiranës, teksa është shprehur se policia kufitare dhe e migracionit shqiptar kanë një bashkëpunim të shkëlqyer me Britaninë e Madhe. Alastair King-Smith ka shtuar se ajo çfarë Britania e Madhe do që të bëjë është t’i mbështesin dhe të zgjerojnë kapacitetet e tyre.

Blendi Fevziu: Ambasador, dëshiroj t’ju pyes drejtpërdrejt për lajmet e ditëve të fundit, ato më interesantet që kanë të bëjnë me ligjin e ri për emigrantët në Britaninë e Madhe. Pas një telefonate mes kryeministrit tonë dhe kryeministrit tuaj flitet se ka një ndryshim në ligj. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë ndryshimi do të pësojë ligji?

Ambasadori Alastair King-Smith: E kam këtu komunikatën e përbashkët që kanë nxjerrë dy kryeministrat tanë dhe është me të vërtetë një komunikatë e fortë. Ka një sërë kapitujsh, por në mënyrë të veçantë do të na mundësojë të bëjmë dy gjëra për migracionin: Së pari ta trajtojmë Shqipërinë si një vend të sigurt dhe së dyti, një Task Forcë e re e Përbashkët, çka nënkupton forcimin real të bashkëpunimit tonë operacional.

Blendi Fevziu: Deri tani, Shqipëria, nuk ka qenë një vend i sigurt?

Ambasadori Alastair King-Smith: Pra, ne kemi probleme me ligjin tonë sepse nuk ka një dispozitë për mënyrën e përcaktimit të vendeve si të sigurta, siç e kanë disa vende të tjera. Ne kemi një mekanizëm të ndryshëm dhe një proces legjislativ të ndryshëm. Ajo çka ofron ky ligj është rikonfirmimi i garancive që Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë sipas detyrimeve ndërkombëtare. Kjo nënkupton faktin se edhe Britania e Madhe do të bëjë më shumë duke ofruar mbështetje, veçanërisht kur kemi viktima të trafikimit të qenieve njerëzore ose individë të tjerë që kthehen këtu, ne do të ofrojmë më shumë mbështetje dhe ndihmë, por bëhet fjalë për shumë më tepër se kaq. Kjo ka të bëjë me bashkëpunimin tonë në mënyrë operacionale.

Blendi Fevziu: Çfarë do të thotë të bashkëpunojmë dhe funksionojmë së bashku?

Ambasadori Alastair King-Smith: Natyrisht, është e rëndësishme të themi që migrimi është një çështje globale. Nuk është diçka që mund të gjejë zgjidhje vetëm nga një vend. Pra, siç mund ta keni parë muajin e kaluar, ne kemi intensifikuar bashkëpunimin me Francën përmes një marrëveshjeje. Ne po punojmë me partnerë të tjerë evropianë dhe sigurisht që dëshirojmë të punojmë shumë ngushtë me Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Si do të punoni me Shqipërinë? Në cilin drejtim?

Ambasadori Alastair King-Smith: Ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë mes Policisë së Shtetit Shqiptar dhe forcave tona, ato kufitare dhe të emigracionit në mbarë vendin tonë.

Blendi Fevziu: Flitet se disa zyrtarë britanikë të emigracionit do të vendosen në aeroportin e Tiranës?

Ambasadori Alastair King-Smith: Pra, mendoj se kjo është keqinterpretuar. Task Forca e Përbashkët është një përpjekje shumë më e gjerë, këtu dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ne kemi njerëz që do të punojnë në MB, një njësi e re e dedikuar në MB që aktualisht po punon, veçanërisht për të përshpejtuar proceset, por do të kemi gjithashtu bashkëpunim më të gjerë dhe këtu. Pra, po, ne tashmë kemi bashkëpunim me Aeroportin e Tiranës dhe do të bëjmë më shumë, por shkon përtej kësaj, pasi policia juaj kufitare dhe e migracionit kanë një bashkëpunim të shkëlqyer me ne. Dhe ajo çka dëshirojmë të bëjmë është t’i mbështesim dhe të zgjerojmë kapacitetet e tyre dhe do të shihni shumë në këtë drejtim në ditët në vijim.

Blendi Fevziu: Çfarë do të thotë që Shqipëria është një vend i sigurt për Britaninë e Madhe, për ligjin e MB-së? Cilat do të jenë pasojat pas këtij vendimi?

Ambasadori Alastair King-Smith: Shikoni, ne shpresojmë që kjo në thelb do të thotë që njerëzit të kuptojnë që të mos i ndërmarrin këto udhëtime të paligjshme që janë shumë të rrezikshme. Do ta keni parë ngjarjen shumë të trishtueshme në Kanalin e La Manshit këtë javë, dhe me të vërtetë, jemi shumë të shqetësuar për humbjet e jetës që kjo ka sjellë. Natyrisht, ndiejmë keqardhje për të gjitha…

Blendi Fevziu: Kishte shqiptarë?

Ambasadori Alastair King-Smith: Pra ndiejmë keqardhje për të gjitha familjet dhe miqtë e atyre që kanë humbur të dashurit, nuk kemi ende konfirmim të kombësive. Ne kemi parë raporte për individë që kanë vdekur dhe, natyrisht, jemi shumë të shqetësuar. Ne do ju përditësojmë sa më shpejt që të mundemi.

Ambasadori britanik: Nëse emigrantët shkojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar sigurisht që do të kthehen në Shqipëri

“Nëse emigrantët nga Shqipëria do të hynë në mënyrë ilegale në Mbretërinë e Bashkuar, sigurisht që do të kthehen në Shqipëri”, ishte kjo deklarata e ambasadorit britanik në Shqipëri Alastair King-Smith në emisonin “Opinion” në Tv Klan.

Ambasadori britanik King-Smith u shpreh se sipas marrëveshjes më të re të dakordësuar mes Shqipërisë dhe Britaninë së Madhe do të bëhet e mundur që procesi i kthimit të emigrantëve ilegalë shqiptarë të kryhet më shpejt.

Blendi Fevizu: Tani, nëse njerëz nga Shqipëria do të hyjnë në territorin e Mbretërisë së Bashkuar, a do të kthehen në Shqipëri?

Ambasadori Alastair King-Smith: Pra, nëse dikush shkon ilegalisht, sigurisht që do të kthehet. Ajo që sjell kjo marrëveshje është se do të ndodhë më shpejt dhe do të jetë më e qartë se këto rrugë nuk ju japin mundësinë të qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar. Perpara kësaj, njerëzit mendonin se mund të qëndronin, tani jo më.

Blendi Fevziu: Cili është ndryshimi mes të djeshmes dhe të nesërmes pas këtij vendimi?

Ambasadori Alastair King-Smith: Pra, sigurisht, ne tani po punojmë shumë intensivisht për ta zbatuar, por jo gjithçka do të ndodhë menjëherë. Por disa gjëra do të ndodhin shumë shpejt. Tashmë kemi fluturime kthimi çdo javë dhe do ta intensifikojmë këtë dhe do t’i kalojmë këta numra të konsiderueshëm njerëzish që kanë shkuar ilegalisht dhe do të sigurohemi që ata të kthehen sa më shpejt në Shqipëri. Dhe nëse dikush shkon në të ardhmen, do të përballet me të njëjtën gjë.

“Shqipëria është e bukur”, ambasadori britanik: Shkodrën do e kem gjithmonë përzemër, aty mësova shqip

Ambasadori britanik në Shqipëri, Alastair King-Smith ka treguar se viti që kaloi në Shqipëri ishte fantastik teksa shtoi se njerëzit janë mikëpritës dhe Shqipëria është vend i bukur.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori britanik ka zbuluar se një ndër qytetet që do ta ketë gjithmonë përzemër është Shkodra, pasi siç e ka theksuar dhe ai aty ka mësuar shqip dhe është një qytet interesant.

Blendi Fevziu: Ambasador, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni këtu sonte!

Ambasadori britanik Alastair King-Smith: Ju faleminderit shumë për ftesën. E vlerësoj shumë këtë intervistë, e cila përkon me përfundimin e vitit tim të parë në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Po si ishte ky vit?

Ambasadori Alastair King-Smith: Fantastik. Çfarë vendi, çfarë njerëzish!

Blendi Fevziu: Nga cili këndvështrim, ai politik, diplomatik, apo nisur nga koha e lirë në Shqipëri?

Ambasadori Alastair King-Smith: Do të thoja se gjëja më e mirë është të eksplorosh Shqipërinë sepse vendi është i bukur, njerëzit janë kaq mikpritës dhe mua më ka pëlqyer fakti që ka diversitet sepse shumë zona të ndryshme të Shqipërisë kanë elementë të ndryshëm.

Blendi Fevziu: Keni udhëtuar në veri, në jug, në të gjitha pjesët e Shqipërisë?

Ambasadori Alastair King-Smith: Padyshim, dhe në lindje e perëndim dhe jam i vendosur të bëj akoma më shumë sepse ky është një vend i mrekullueshëm dhe po i inkurajoj të gjithë të vijnë. Qofshin këta miqtë e mi, familjarët e mi apo turistë britanikë.

Blendi Fevziu: Do të dëshiroja t’ju pyesja, e di që është pak e vështirë për diplomatët, se cila është pjesa më interesante e Shqipërisë?

Ambasadori Alastair King-Smith: Druaj se i vetmi vend që do ta kem gjithmonë përzemër është vendi i parë që vizitova, që ishte Shkodra, ku mësova shqip.

Blendi Fevziu: Shkodra është një qytet shumë interesant, ka një kombinim të kulturës, historisë dhe gjithçkaje tjetër, madje edhe të bukurisë natyrore. Doja t’ju pyesja. Ka shumë turistë britanikë që vijnë në Shqipëri, sidomos kohët e fundit. Si po shkon këtë vit marketingu për turizmin në Shqipëri në mediat britanike?

Ambasadori Alastair King-Smith: Është me të vërtet interesante. Këtë vit kemi pasur më shumë turistë se kurrë më parë, mbi 140,000 dhe jam i sigurt sepse siç u shprehët dhe ju në aspektin pozitiv, media e ka cilësuar Shqipërinë si një nga pesë destinacionet kryesore në botë për të udhëtuar. Jam i sigurt që do të shohim shumë më tepër turistë vitin e ardhshëm./tvklan.al