Opinion – A e mund dot opozita Edi Ramën?

Autori: Blendi Fevziu 00:49 11/11/2022

Të ftuar: Armand Shkullaku, Baton Haxhiu, Brisida Shehaj, Ilir Babaramo, Jonila Godole, Ergys Mërtiri Në lidhje direkte: Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha

‘Opinion’, Berisha: Të gjitha format e mosbindjes civile që shqiptarët të votojnë të lirë

Kur pyetet nëse do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve të 14 Majit, Sali Berisha shprehet se PD dhe populli opozitar do të qëndrojë në këmbë deri në votën e fundit, në mënyrë që shqiptarët të votojnë të lirë. Në një lidhje me emisionin “Opinion”, Berisha u shpreh se “ne do përballemi me këtë qeveri me çdo lloj pozicioni, me të gjithë format e mosbindjes civile, me të vetmin qëllim: Votën e lirë të shqiptarëve. ”

Blendi Fevziu: Do ta njihni rezultatin e këtyre zgjedhjeve?

Sali Berisha: Ju keni ndjekur veprimtarinë time politike/elektorale. Kjo është e para veprimtari politike/elektorale që zhvillohet në dy kolona, në kolonën e protestave dhe kolonën e procesit elektoral. Nuk është një zgjidhje kjo. Është një zgjidhje tmerrësisht e imponuar, pikërisht për shkakun që ju thatë. Se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Ndaj dhe PD dhe populli opozitar do të qëndrojë në këmbë deri në votën e fundit. Do qëndrojë, jo vetëm për të mbrojtur votën, do qëndrojë kundër armikut të votës.

Blendi Fevziu: Armikut të votës? Kjo do të thotë që do të ketë përplasje zoti Berisha?

Sali Berisha: Strategjia jonë duhet të kuptohet qartë nga çdo shqiptar. Gjithçka po bëjmë ne, vetëm për votën, jo për pushtetin si të tillë, por për votën po. Ndaj fillojmë më datën 12 protestën gjigande dhe ne do përballemi me këtë qeveri me çdo lloj pozicioni, me të gjithë format e mosbindjes civile, me të vetmin qëllim: Votën e lirë të shqiptarëve.

Blendi Fevziu: Pra do zbatoni mosbindjen civile për të mbrojtur votën?

Sali Berisha: Jo për të mbrojtur, që shqiptarët të votojnë të lirë.

Blendi Fevziu: Përpara zgjedhjeve do të ndodhë kjo, apo pas zgjedhjeve?

Sali Berisha: Tani besoj se jemi para zgjedhjeve. Mosbindjen civile do ta zbatojmë që shqiptarët të votojnë të lirë.

Berisha në ‘Opinion’: Ka vetëm 1 PD. KQZ, e detyruar të njohë partinë e regjistruar më 25 Mars me vendim të Gjykatës

Në një lidhje me gazetarin Blendi Fevziu në ‘Opinion’, Kryedemokrati Sali Berisha thotë se Partia Demokratike është një dhe shprehet se KQZ është e detyruar në ligj dhe Kushtetutë të njohë partinë e regjistruar më datë 25 Mars, me vendim të Gjykatës së Tiranës.

Blendi Fevziu: Po ndërkohë që ju i bëni thirrje shqiptarëve të ngrihen ju nuk jeni të bashkuar dot me njëri-tjetrin, ju nuk po gjeni dot gjuhën dy pjesë të një partie. Si i kërkoni të bashkohen shqiptarët kur ju nuk bashkoni dot veten?

Sali Berisha: Ajo që thoni ju është vite dritë larg të vërtetës. Nuk jemi dy pjesë, ka një parti. Një parti nuk është parlamenti i Shqipërisë, një skemë e imponuar nga Rama nuk është partia opozitare. Por një parti është Partia Demokratike e cila në përputhje të plotë me kushtetutën e saj, ka kryer, ka përmbushur të gjitha standardet dhe vjen sot më e fuqishme se kurrë.

Blendi Fevziu: Ju po thoni që Alibeaj, Bardhi, Tabaku, janë të stisur nga Edi Rama?

Sali Berisha: Ka një grup, po që s’mund të quhet kurrë pjesë e PD, është një grup deputetësh në Partinë Demokratike të cilët janë pa diskutim pjesë e PD, janë të ftuar të marrin pjesë, të ndjekin, të kontribuojnë anëtarë dhe si deputetë të PD.

Blendi Fevziu: Pse nuk e keni gjetur dot gjuhën për t’u unifikuar? Janë dy parti që rrezikojnë të konkurrojnë në zgjedhje. Zoti Alibeaj ka deklaruar që do paraqitet në zgjedhje, ju do të detyroheni të ngelni pa logo…

Sali Berisha: Absolutisht nuk është realiteti ky. Ka një parti. Realiteti është se ka një parti, me forume të zgjedhura nga baza gjerë në krye, kjo është partia.

Blendi Fevziu: KQZ njeh regjistrimin në gjykatë, që është ende në emër të Lulzim Bashës, logoja e PD.

Sali Berisha: Jo zotëri e ke gabim. KQZ është i detyruar në ligj dhe Kushtetutë të njohë partinë e regjistruar më datë 25 Mars me vendim të Gjykatës së Tiranës.

Blendi Fevziu: Nuk është regjistruar akoma në librin e Gjykatës së Tiranës ky vendin.

Sali Berisha: Po të rikujtoj këtu se Bindja Demokratike u regjistrua nga ai komision zgjedhor edhe para vendimit të gjykatës. Nuk ka asnjë alternativë këtu. Po, ka një përpjekje të Edi Ramës duke përdorur mekanizma të tij, për të konfiskuar flamurin e PD.

“Opinion”, Berisha: Protesta e së shtunës do të dredhë nga themelet regjimin e Ramës

Në një lidhje direkte me emisionin Opinion, kreu i PD, Sali Berisha tha se protesta e së shtunës do të dredhë nga themelet atë që ai e quan regjimin e Edi Ramës.

Blendi Fevziu: Çfarë lloj proteste do të jetë?

Sali Berisha: Së pari ju falënderoj që i kushtoni këtë emision ngjarjes më të madhe për Shqipërinë që është protesta gjigande e popullit opozitar, që do të mbushë sheshet dhe rrugët e Tiranës në protestë, në përputhje me direktivën e 7 korrikut, në të cilën Edi Rama u shpall armik i qenies së shqiptarëve, identitetit të tyre kombëtar, lirive të tyre, pasurive të tyre kombëtare, fondeve publike, u shpall një armik i kulturës dhe një njeri që po dëbon me politikat e tij shqiptarët nga Shqipëria.

Protesta e së shtunës do të jetë në përputhje me direktivën e 7 korrikut, në të cilën Edi Rama u shpall armik i qenies së shqiptarëve, identitetit të tyre kombëtar, lirive, pasurive të tyre, fondeve publike, u shpall një armik i kulturës dhe një njeri që po dëbon me politikat e tij shqiptarët nga Shqipëria.

Motivet e protestës janë të jashtëzakonshme, ndaj dhe populli opozitar do t’i përgjigjet këtij armiku të egër në mënyrën e merituar. Së pari njëherë vetë protesta është simboli i revoltës popullore. Së dyti Skenari dhe koreografia është atribut i atyre që po merren me të. Shqipëria po zien, mezi po presim, të mëdhenj e të vegjël, pensionistë e të rinjtë mbushin sheshin dhe rrugët e Tiranës.

Blendi Fevziu: A mendoni se keni hyrë në një bast pak të sikletshëm pasi nëse kjo protestë do të jetë me vogël se ajo e 7 Korrikut do të dëmtojë strategjinë tuaj për zgjedhjet e 14 Majit?

Sali Berisha: Asnjë bast dhe asnjë rrezik! Kjo protestë do të jetë një protestë që do të dridhë nga themelet regjimin e bazuar në drogën, krimin dhe vjedhjet, mashtrimin e Edi Ramës./tvklan.al