Opinion – A është Kosova buzë një konflikti?

Autori: Blendi Fevziu 01:12 09/11/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Boiken Abazi dhe Lirim Mehmetaj

Intervistë me Berat Buzhalën

Berat Buzhala shpjegon çfarë është asociacioni i komunave serbe

Gazetari Berat Buzhala ka shpjeguar gjatë një interviste për emisionin “Opinion” se çfarë është asociacioni i komunave serbe.

“Asociacioni i komunave serbe që e ka pagëzuar Albin Kurti me emrin Zaetnica, duke provuar me demonizuar një marrëveshje, e cila është nënshkruar në vitin 2013, një farë marrëveshje bazë për raportet shqiptaro-serbe, Kosovë-Serbi. Asociacioni nënkupton që serbët me i pas disa të drejta në komunat e tyre dhe me pas një kuvend të vetin. Në kushte normale, a mundet me paraqet rrezik në të ardhmen, ndoshta mundet me paraqit edhe rrezik… Gjithë komunat ku ka shumicë serbe, duhet të jetë diku 13-15% të territorit. Nuk kanë për të krijuar entitet të veçantë. Komuna e Graçanicës, e Shtërpcës, komuna e Kllokotit, të gjitha këto komuna, komunat e veriut, kanë me pas të drejtën me pas një kuvend të vetin. Merr vendime për shëndetësi, arsim… Nuk ka të drejtë qeverisje. Sipas statutit që e kam lexuar unë që ka dalë edhe në media, nëse ka kontradiktë mes nivelit qendror dhe atij lokal është Gjykata Kushtetuese e Kosovës që vendos. Ata mundet me shpall secilin vendim, të paligjshëm”, u shpreh Buzhala.

Sipas Buzhalës, Albin Kurti ka krijuar një monstër prej asociacionit. Sipas tij, asociacioni nuk krijon një shtet brenda shtetit.

Blendi Fevziu: Përse i druhemi kaq shumë asociacionit?

Berat Buzhala: Sepse Albini e ka krijuar një monstër prej asociacionit. Ky e ka krijuar.

Blendi Fevziu: A krijon një shtet brenda shtetit, asociacioni?

Berat Buzhala: Jo!

“Blinken po i kërkon favor personal çështjen e targave”, Buzhala: Kurti do të krijojë front kundër Amerikës

Berat Buzhala, ka folur këtë të martë në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan për situatën e krijuar në Kosovë. Çështja e targave solli si pasojë largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës, gjë e cila ka krijuar një “ngërç” në vend. Berat Buzhala ka kritikuar veprimet e Albin Kurtit duke thënë se me vendimin për targat, ai nuk po krijon një front kundër Serbisë, por kundër Amerikës.

Më tej, i pyetur nga Blendi Fevziu se cila është tentativa kryesore e Albin Kurtit, sipas tij, Buzhala është përgjigjur se Kurti do që të destabilizojë të gjithë Ballkanin në mënyrë që të jetë ai vetë njeriu që do të nënshkruajë një marrëveshje paqeje.

Blendi Fevziu: Pra është në një ngërç. Largimi i serbëve nga të gjitha institucionet ka krijuar një ngërç, si do të zgjidhet. Edhe po u arrit një marrëveshje nuk kthehen më.

Berat Buzhala: Çdo gjë është e mundur përderisa kryetari i qeverisë tonë ulet me bashkësinë ndërkombëtare, me Amerikën në mënyrë eksplicite, dhe i thotë “si do e bëjmë këtë punë“. Ky ka thirrur opozitën sot, Ramush Haradinaj u çua në mënyrë demonstrative…

Blendi Fevziu: Çfarë ka ndodhur sot në takimin me opozitën?

Berat Buzhala: Nuk lejohet ta them se është eksplicite fjalia, i ka ulur Albini si të ishin nxënës të klasës fillore. Sipas mendimit tim, Albin Kurti nuk do të krijojë front kundër Serbisë, Albin Kurti do të krijojë front kundër Amerikës. Ai i ka thirrur këta dhe po gënjen, si ka gënjyer në 2020. Në 2020-ën, deri në momentin kur ka dalë në Kuvend dhe ka kritikuar administratën Trump, ky ka thënë se kishte komunikim direkt me administratën. Pastaj nuk pati më. Të njëjtën gjë thotë edhe tani. Thotë po komunikoj me Amerikën, por nga ana tjetër Amerika po të kritikon…

Blendi Fevziu: Kaq të tensionuara janë raportet?

Berat Buzhala: Janë, se Antony Blinken, ne e dimë, është i zënë me Iranin, Arabi Saudite, Tajvanin, Rusinë, po harxhon kohë duke u marrë me të, po i kërkon favor personal çështjen e targave…

Blendi Fevziu: Po i kërkon favor personal Sekretari Amerikan i Shtetit?!

Berat Buzhala: Favor personal! Çështjen e targave që ka 23 vite atje dhe ky thotë; “Jo këtë s’mundemi, por jemi partner me ju”. Jo ti nuk je partner, se ti po bllokon një përpjekje amerikane për të qetësuar Ballkanin.

Blendi Fevziu: Ndërkohë tentativa kryesore e Kurtit, çfarë është?

Berat Buzhala: Nuk e di, unë mendoj se tentativa kryesore e Kurtit është ta përkeqësojë situatën deri në fund. Si e lexoj Albin Kurtin që prej 1998, ky mendon se duhet destabilizuar komplet Ballkani që të jetë ky njeriu që do të nënshkruajë një marrëveshje të paqes

Gazetari: Arsyeja kryesore përse Kurti nuk e pranon planin franko-gjerman

Gazetari Lirim Mehmetaj është i mendimit se situata e tensionuar në veri të Kosovës, është në interes si të serbëve, ashtu edhe të kryeministrit Albin Kurti. Në studion e “Opinion”, Mehmetaj tha këtë të martë se arsyeja kryesore përse Kurti nuk e pranon planin franko-gjerman është asosacioni i komunave serbe, që sipas tij është i përfshirë në këtë plan. Gazetari thotë se Kurti nuk mund ta pranojë këtë asosacion pasi është baza e votës së tij.

Lirim Mehmetaj: Arsyeja kryesore është kjo, jemi pranë një marrëveshjeje finale, e cila po quhet marrëveshja franko-gjermane. Fillimisht nuk e pranuan e tani po thonë që është e mirë. Marrëveshja e ka asosacionin brenda. Beson ti se në një situatë, gjendje normale, Kurti mund të dalë dhe të thotë e kam pranuar një marrëveshje që e ka asosacionin brenda? Jo! Prandaj duhet një tension.

Blendi Fevziu: Po mund ta thotë…

Lirim Mehmetaj: Jo nuk mund ta thotë, sepse shkon në përputhje të plotë me narracionin, e rrjedhimisht me votat.

Blendi Fevziu: Është presion ndërkombëtar, është një plan i ofruar nga gjermanët dhe francezët që i jep Kosovës de facto, jo de juro, një njohje ndërkombëtare të plotë thuajse.

Lirim Mehmetaj: Për më tepër ajo bazohet në modelet e dy Gjermanive ku do të vendosen edhe përfaqësi diplomatike të përhershme.

Blendi Fevziu: Atëherë?

Lirim Mehmetaj: Atëherë po them, e ka asosacionin brenda dhe problemi kryesor është asosacioni. Sepse baza e votës së Kurtit është asosacioni.

Blendi Fevziu: Pra ju po thoni që i intereson dhe serbëve dhe Kurtit vetë që të jetë e tensionuar situata?

Lirim Mehmetaj: Po. Ja ta jap një shembull konkret. Nëse Kurti pranon asosacionin, zotëri Abazi, i cili ka luftuar me vite që të mos bëhet, besoj do ta kundërshtonte…/tvklan.al