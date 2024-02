Opinion – A janë prekur të dhënat e Censusit?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:56 07/02/2024

Në studio: Igli Tafa

Sulmi nga hakerat/ INSTAT u mashtrua nga një email

Sulmi nga hakerat iranianë ndaj INSTAT disa ditë më parë erdhi si pasojë e një emaili “grep” dhe më pas u përhap në të gjithë sistemin.

Kështu ka thënë kreu i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike në Shqipëri, Igli Tafa, gjatë një interviste për emisionin Opinion në Tv Klan.

Ai ka shpjeguar se emaili phishing, siç quhet në gjuhën teknike ose një email mashtrues, i ka shkuar një përdoruesi i cili e ka hapur këtë email që më pas ka rezultuar të jetë një sulm kibernetik.

Igli Tafa siguroi se të dhënat e Censit nuk janë prekur pasi nuk janë të lokalizuara në ambientet e INSTAT.

Blendi Fevziu: Tek INSTAT çfarë është sulmuar?

Igli Tafa: Te INSTAT ka ndodhur sulmi si pasojë e një email phishing, phishing quhet një email i cili provokon një përdorues. Porta hyrëse ka qenë mail serveri, ka qenë një exchange mail serveri në version jo i ri, dhe si pasojë e kësaj…

Blendi Fevziu: Pra përmes një emaili ka ndodhur?

Igli Tafa: Përmes një emaili, pastaj është marrë ka kapur administratorin domaini dhe pastaj që aty ka kapur gjithë sistemin.

Blendi Fevziu: Po pse pretendoni ju që Censusi është i paprekur?

Igli Tafa: Sepse Censusi është totalisht në një vend tjetër, në një palë të tretë i izoluar, nuk është në ambientet e INSTAT. Nuk kemi gjetur as edhe një gjurmë që të ketë lidhje.

“Censi nuk është prekur”, Tafa për sulmet kibernetike në Shqipëri: Të orekestruara nga Irani

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri, Igli Tafa, thotë se të dhënat e Censit nuk janë prekur si pasojë e sulmit kibernetik ndaj INSTAT-it.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Tafa shprehet se sulmet kibernetike jo vetëm në rastin e INSTAT, por edhe në raste të tjera janë të orkestruara nga Irani dhe jo nga ndonjë grup aktivistësh.

Blendi Fevziu: Çfarë po ndodh me sigurinë kibernetike në Shqipëri?

Igli Tafa: Shqipëria është një vend që ka një progress të jashtëzakonshëm në fushën e dixhitalizimit. Aktualisht kemi dixhitalizuar rreth 97% të shërbimeve publike dhe me këtë lloj ritmi po ecet me shërbimet e tjera.

Blendi Fevziu: Po i dixhitalizojmë, por sa të sigurta i kemi?

Igli Tafa: Bashkë me dixhitalizimin, vjen dhe risku i sigurisë kibernetike. Shqipëria është pjesë e zinxhirit botëror, kështu që si në çdo vend të botës… Sot që flasim janë rreth 12, 13 shtete që kanë pasur sulme kibernetike në sektorë të ndryshëm të tyre. Kjo është pjesë e botës së re.

Blendi Fevziu: Rasti më i fundit u komentua hyrja e hakerave iranianë në Institutin e Statistikave dhe ekzaktësisht tek të dhënat e Censit. A rrezikon që Censin ta shohim online në telegram të Homeland Justice?

Igli Tafa: Më lejoni që të qetësoj qytetarët që Censi nuk është prekur. Nuk ka asnjë gjurmë që të çojë që hakerat iranianë të kenë prekur Censin.

Blendi Fevziu: Prekja e Censit a mund të çojë në manipulim të të dhënave të Censit?

Igli Tafa: Nëse do të prekej po, por ne nuk kemi asnjëlloj treguesi. Nga analiza e bërë nga ekspertët, si në rastin e INSTAT, ashtu edhe në rastet e tjera, është parë që të gjithë treguesit lidhen me prezencën e hakerave që vijnë nga Irani. Shumë pak shtete në botë janë në këtë presion siç është Shqipëria. Nuk janë sulme që vijnë nga grupe aktivistësh sepse e dëgjoj shpesh këtë gjë. Ne kemi përballë jo një grup aktivistësh, por sulme të orkestuara nga një shtet. Sulme të orkestruara nga një shtet në çdo vend që kemi historira të tilla, kanë pasur pasoja jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtete me kapacitete shumë të larta. I gjithë ekosistemi shqiptar është shumë herë më i maturuar sot se muaj më parë.

Cilët sektorë rrezikohen nga sulmet kibernetike? Flet kreu i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike

Igli Tafa, kreu i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike në Shqipëri, ka treguar se cilët janë sektorët që rrezikohen më shumë nga sulmet kibernetike në vendin tonë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Tafa theksoi se pas sulmit kibernetik ndaj e-Albania, masat për sigurinë në këtë aspekt janë forcuar së tepërmi.

“Padyshim mund të them që çdo sektor ka specifikën e vetë. Po t’i referohemi historisë, sulmi i parë që u evidentua ishte sulmi drejt sektorit qeveritar që tashmë është shumë më ndryshe se 1 vit më parë. Është një sektor i cili investon, kanë ndërtuar një qendër operacionale të monitorimit moderne e ngjashme si në çdo vend tjetër të botës. Sektorë të tjerë kanë historikun e sulmeve ka qenë Policia e Shtetit, banka dhe disa institucione të pavarura si parlamenti, INSTAT-i dhe kompani One. Shtrirja është e gjerë”, theksoi kreu i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike.

/tvklan.al