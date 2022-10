Opinion – Agron Shehaj, pse qeveria më bllokoi biznesin?

Autori: Blendi Fevziu 23:51 27/10/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Agron Shehaj

Agron Shehaj: Nuk do kandidoj për Bashkinë e Tiranës

Deputeti demokrat Agron Shehaj në studion e Opinion tha mbrëmjen e kësaj të enjteje se nuk ka ndërmend që të kandidojë për kryetar për Bashkinë e Tiranës.

Blendi Fevziu: A keni konsideruar një ide të mundshme për të kandiduar si kandidat i opozitës për Bashkinë e Tiranës?

Agron Shehaj: Jo.

Blendi Fevziu: As nuk do ta konsideroni?

Agron Shehaj: Jo, nuk do të kandidoj.

Blendi Fevziu: Pati shumë komente që ju mund të ishit një nga kandidatët. E keni menduar dhe vetë?

Agron Shehaj: Jo nuk e kam menduar. Nuk kam patur ndërmend të kandidoj për Bashkinë e Tiranës dhe vazhdoj të mos kem ndërmend të kandidoj.

Shehaj: Bllokimi i biznesit tim, sulm politik sepse denoncova skandalet e Ramës

Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Shehaj, ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion”. Ai tha se bllokimi i biznesit të tij është sulm politik për shkak se ka denoncuar skandalet e qeverisë.

“Bllokimi i biznesit tim nuk është një problem i shqiptarëve. Nuk u intereson shqiptarëve fare ma kanë bllokuar, s’ma kanë bllokuar sepse për atë punë ka shqiptarë që vuajnë shkeljen e ligjit nga qeveria dhe sipërmarrës sa të duash, ka probleme abuzimi pa fund. Ata duhet të ishin këtu dhe të flisnin jo unë se unë në fund të fundit nuk jam për bukën e gojës. Arsyeja pse kam ngritur këtë çështje në parlament nuk është sepse doja t’i jepja zgjidhje problemit tim në parlament. Se të jesh i sigurt, që tani nuk i jap më zgjidhje këtij problemi. Po, kisha mundësi t’i jepja zgjidhje më përpara. Tani që e bëra politike nuk ka asnjë shans t’i jap zgjidhje. Çështja është politike. Çështja ka të bëjë me një sulm politik që më është bërë mua sepse kam denoncuar skandalet e Ramës me Gjiknurin dhe me Xhaçkën. Unë vuaj pasojat jo sepse kam shkelur ligjin, unë kam përgjegjësi, dakord, por nuk kam përgjegjësi si është bërë kontrata. Përgjegjësia që mbaj unë është sepse kam hyrë në politikë. Më falën kur i nxorra DH Albania kur i nxorra letrat”, u shpreh Shehaj./tvklan.al