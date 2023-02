Opinion – Aksidenti i autobusit dhe gjendja e rrugëve në vend!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:07 28/02/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Taulant Gjoka, Sibora Bitri, Julian Kasapi, Fatmir Hasho, Eno Zeneli

23 km rrugë për 1 orë e 4 minuta, Fevziu: Ja çfarë kaosi krijohet në trafikun urban

Një xhiro me makinë në rrugën më të shpejtë të mundshme në Tiranë mjafton për të treguar problematikat e mëdha në qarkullimin e automjeteve.

Drejtuesi i emisionit “Opinion” Blendi Fevziu, bashkë me një ekspert kanë udhëtuar këtë të Hënë nga TEG-u deri në ambientet e televizionit Klan për 1 orë e 4 minuta, pa asnjë ndalesë.

Fevziu tregon se në 23 kilometra rrugë, ndeshesh me shkelje të sinjalistikës dhe trafik të rënduar.

“Unë kam bërë një test të zakonshëm për të kuptuar se çfarë kaosi krijohet në trafikun urban. Kemi marrë rrugën më të shpejtë të mundshme, për të lidhur zonën e TEG-ut me televizionin Klan. Jemi nisur në orën 4:30, do ta shihni, për të përshkuar 23 kilometra. Pra, kemi ikur me Enon, unë isha shofer, Eno eksperti dhe kemi filmuar çdo gjë që na ka dalë rrugës. 23 kilometra, pa asnjë ndalesë, na është dashur të ecim 1 orë e 4 minuta, duke respektuar rregullat e qarkullimit. Do shihni se çfarë kaosi të frikshëm ka në tabelat e qarkullimit, do e shihni sa të vështirë e kanë vetë qytetarët të qarkullojnë se aty s’ka perëndi që të bën derman, jo policia apo ekspertët. Duke dashur të hysh në autostradë, të vjen një makinë përballë, rrugë me një kalim. Po kjo është vetëm surpriza e parë, në pjesën më të madhe të Tiranës për arsye të parkimeve të përkohshmë, të parkimeve permanente është thuajse e pamundur. 1 orë e 4 minuta, 23 kilometra me 22 km në orë, në rrugën që konsiderohet gjysëm autostradë”, tha Fevziu.

Ky test për të parë më konkretisht se çfarë ndodh në rrugët e kryeqytetit, u vu në zbatim pas aksidentit masiv sot pranë zonës së Tajvanit, ku një urban i Unazës mori para një sërë automjetesh.

“Nuk mbaj mend asgjë”, gazetari: Shoferi i autobusit ka thënë se vuan nga zemra dhe diabeti

Gazetari Besar Bajraktaraj ka treguar gjatë emisionit “Opinion” detaje të reja nga aksidenti i rëndë që ndodhi këtë të hënë në Tiranë ku u përfshinë një autobus dhe disa makina.

Bajraktaraj u shpreh se shoferi i autobusit ka deklaruar se vuan nga zemra dhe diabeti. Ai shprehet se nuk e mban mend momentin e aksidentit.

Blendi Fevziu: A ka dhënë një shpjegim shoferi, në çfarë rrethanash i ka ndodhur dhe me çfarë shpejtësie ka qenë autobusi? Se ai ishte edhe autobus fizarmonikë me çfarë pashë unë, është ndoshta më i gjati që ka qarkulluar deri më sot në rrugët shqiptare…

Besar Bajraktaraj: E vërtetë dhe nga videot që janë publikuar, duket që kishte një shpejtësi dhe gjatë momentit të aksidentit, edhe ekipet mjekësore dhe forcat e policisë që kanë komunikuar kanë deklaruar se sipas shoferit ai nuk mbante mend asgjë pasi nuk kishte patur probleme shëndetësore. Edhe gjatë dëshmisë së tij ka treguar.

Blendi Fevziu: Nuk mbaj mend asgjë thotë shoferi?

Besar Bajraktaraj: Po nuk mban mend momentin e aksidentit.

Blendi Fevziu: Ishte zgjuar apo e kishte zënë gjumi?

Besar Bajraktaraj: Pastaj kishte probleme paniku. Gjatë komunikimit që ka patur me qytetarët apo ekipet mjekësore dhe punonjësit e policisë. Gjatë dëshmisë ka treguar që vuan dhe nga zemra dhe nga diabeti.

Blendi Fevziu: Si mund të jetë shofer urbani njeriu kur vuan dhe nga zemra dhe nga diabeti?

Besar Bajraktaraj: Ashtu ka deklaruar 63-vjeçari. Më e rrezikshme ishte dhe pjesa tek stacioni ku po prisnin. Kishte 5 qytetarë që po prisnin dhe nuk ka ndaluar fare në stacion… 4 prej pasagjerëve janë larguar në drejtimin e majtë. Një vajzë fatmirësisht ka shpëtuar nga pema. Ajo ka pasur vetëm disa lëndime.

Gazetari u shpreh se qytetarët e plagosur nuk kanë pasur dëmtime serioze. Shkak për aksidentin dyshohet se është bërë moszbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor dhe përveç shkaqeve shëndetësore autoritetet nuk përjashtojnë as problemet teknike që mund të ketë pasur autobusi.

Aksidenti masiv në Tiranë, Gjoka në “Opinion”: Shoferi i autobusit është arrestuar

Shefi i trafikut urban në Tiranë, Taulant Gjoka, në studion e Opinion tha se shoferi i autobusit të Unazës që u përfshi paraditen e kësaj të hëne në aksidentin masiv, është arrestuar.

“Shoferi është në masë arresti dhe ka dyshime të arsyeshme për shkelje të arskullimit rrugor, sepse janë të dukshme…”, tha mes të tjerash Gjoka.

10 automjete u përfshinë në një aksident të pazakontë paraditen e kësaj në Tiranë. Për shkaqe ende të paqarta, shoferi i linjës së autobusit doli nga korsia e tij, duke marrë para disa automjete. Vetë shoferi është shprehur se nuk ka qenë i vetëdijshëm dhe se nuk e mban mend sesi ka ndodhur ngjarja.

Detaji nga aksidenti zinxhir, Gjoka: Një moment rritet shpejtësia e autobusit sepse…

Shefi i Sigurisë në Trafikun Urban të Tiranës Taulant Gjoka shpjegoi me detaje mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan momentin e aksidentit masiv pranë zonës së Tajvanit.

Gjoka u ndal tek një detaj i rëndësishëm, që ka të bëjë me shpejtësinë e autobusit në momentin që makinat janë përplasur zinxhir. Sipas tij, kjo shpjegon dhe pretendimin e shoferit të autobusit se nuk është ndjerë mirë në atë moment, pasi ai në mënyrë të pavetëdijshme mund të ketë shtypur pedalen e gazit.

Taulant Gjoka: Autobusi duket që del gradualisht nga korsia e tij dhe fillimisht godet autoveturën…

Blendi Fevziu: Ja këtu ka filluar të dali.

Taulant Gjoka: Ka një trajektore që nuk tregon asnjë reagim të drejtuesit të autobusit, godet fillimisht “Audin” e cila më pas si shkak i përplasjes godet mjetin “Benz”, e “Benzi” më pas auto-veturën tjetër. Pra “Benzi”godet “Porche-in”, jo “Audi”, pra përplasje treshe dhe pastaj “Porche” për inerci përfundon në korsi të shërbimit publik. Këtu duket sikur rritet shpejtësia e autobusit një moment, çka tregon se edhe mund të vërtetohet pretendimi i tij për një patologji fizike në momentet e para. Që mund të ketë humbur vetëdijen…

Blendi Fevziu: Mund të ketë patur moment përgjumjeje.

Taulant Gjoka: Mund të ketë shtypur pedalen e gazit më shumë sepse shpejtësia e goditjes te “Porche” është më e lartë se sa shpejtësia e goditjes tek “Audi”.

Blendi Fevziu: Pra, mund të ketë pasur gjendje të fikti po themi...

Taulant Gjoka: Qëndron hipoteza për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor për një patologji fizike. Hetimet vijojnë.

Aksidenti në Tiranë, versioni ndryshe i pasagjeres brenda autobusit

Shoferi i autobusit që shkaktoi aksidentin masiv sot në Tiranë ka pretenduar se në momentin e përplasjes nuk ka qenë i vetdijshëm, pasi ka pasur komplikacion shëndetësor.

Shefi i Sigurisë së Trafikut Urban në kryeqytet, Taulant Gjoka tha sot në “Opinion” në Tv Klan se ekziston një dëshmi kontradiktore e një pasagjereje që ndodhej brenda autobusit.

“Ka deklarime nga dëshmitarët, një nga këto është një pasagjere e dëmtuar brenda autobusit e cila ka një version tjetër. Nga këndi i shikimit të saj, shoferi i autobusit ka qenë normal. Tani, do duhet parë momenti, vendi ku ka qenë pasagjerja, sa ka pasur fokus te drejtuesi i mjetit, fatorino që ka qenë brenda në autobus sepse janë deklarime kontradiktore që do të sqarohen në vijim të hetimeve”, tha Gjoka.

Megjithatë, Gjoka vuri në dukje më herët dhe një detaj nga aksidenti kur autobusi rrit shpejtësinë, gjë që thotë ai mund të ketë ardhur prej mosvetëdijes së shoferit, i cili ka shtypur pedalen e gazit./tvklan.al