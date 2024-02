Opinion – Arben Ahmetaj, akuza mazhorancës!

Autori: Blendi Fevziu 23:50 05/02/2024

Në studio: Fatjon Mejdini, Preç Zogaj, Artan Hoxha, Baton Haxhiu. Në lidhje skype: Belind Këlliçi

Artan Hoxha: Ahmetaj nuk bëri gjë tjetër veçse mblodhi çfarë është thënë dhe e tha me gojën e vet

Analisti Artan Hoxha i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan u shpreh se në gjithë intervistën e tij Arben Ahmetaj në tërësinë e gjërave nuk bëri gjë tjetër veçse mblodhi çfarë është thënë gjatë kësaj kohe dhe e tha me gojën e vet dhe e vetmja gjë e re ishte deklarata që tha për Mirel Mërtirin.

Ndër të tjera Hoxha tha se duke mos qenë një i penduar Ahmetaj e humbet forcën e akuzës së vet, por duke qenë i kërcënuar rifiton dhe besimin që ai është i kërcënuar ja ka dhënë shteti që po i trajton kërkesën për azil.

Artan Hoxha: Në intervistën e Arben Ahmetajt unë pashë dy Arben Ahmetaj, një që është nën akuzën e prokurorisë dhe tjetri nën terorin e kryeministrisë. Te kjo e dyta jo se e bësoj verbërisht Arben Ahmetajn, por nga ana tjetër edhe nuk mund të mos e besoj automatikisht atë në atë ndjesinë që përçoi si një njeri nën kërçënim si nga Kryeministri dhe enturazhi i tij qoftë me mjetet e kërcënimit të fortë qoftë me mjetet e intrigës dhe ky ishte për mua aspekti më dramatik dhe më i ri në kuptimin e prononcimit dhe sjelljes publike të Arben Ahmetajt lidhur me gjithë çështjet dhe them që nuk e rëzoj apriori pavarësisht se nuk e besoj apriori sepse kur thotë që më kanë telefonuar nga burgu është një gjë e verifikueshme.

Arben Ahmetaj nën akuzë këtu nuk patëm ndonjë gjë të re dhe unë sapo e pashë formulimin e prokurorisë pashë një gjë që këta nuk po hetojmë veprën penale që ka bërë Arben Ahmetaj këta janë në kërkim të thesarit, pra çfarë parash ka fituar. Për ta përmbledhur Arben Ahmetaj në tërësinë e gjërave nuk bëri gjë tjetër përveçse mblodhi çfarë është thënë dhe e tha me gojën e vet. E vetmja gjë e re që nuk ishte thënë është ajo që tha lidhur me Mërtirin. Kjo ishte gjë e re.

Blendi Fevziu: Kam bindjen tha, nuk tha që di dhe bindja nuk hetohet dot.

Artan Hoxha: Edhe gjërat që i di i thotë sikur i konkludon jo sikur i di në kohë sepse ai nuk është një i penduar që të rëfejë çka ditur sepse duhet të pohojë se i ka ditur dhe duhet të pohojë edhe krimin e vet. Ai nuk është një i penduar ai është në mbrojtje, biles edhe në arrati edhe për shkak të arrestit që i duket i padrejtë në raport me ngjarjet e tjera edhe për shkak të kërcënimit që ai pretendon që ka për të deri tek fëmija. Duke mos qenë një i penduar e humbet forcën e akuzës së vet, por duke qenë i kërcënuar rifiton dhe besimi që ai është i kërcënuar ja ka dhënë një subjekt, shteti që po i trajton kërkesën për azil.

Baton Haxhiu këshillon Belind Këlliçin: Ruaje veten, mos bashkëpuno shumë me Ahmetajn

Mes analistit Baton Haxhiu dhe Belind Këlliçit të PD-së ka patur replika në emisionin Opinion në Tv Klan për çështjen e inceneratorëve dhe pagesave prej tyre, duke marrë shkas nga deklaratat e Arben Ahmetajt javën e kaluar.

Analisti Baton Haxhiu insinuon se Këlliçi është furnizuar me dokumente nga Ahmetaj për të bërë denoncimet për inceneratorët, gjë që ky i fundit e mohoi kategorikisht.

Në përfundim, Haxhiu e këshilloi Këlliçin që të ruajë veten dhe të mos bashkëpunojë me Ahmetajn. Analisti theksoi se ky nuk është kërcënim, por u rezervua të shpjegonte më tej arsyen e kësaj këshille.

“Ruaje veten sot e turje, kaq po të them. Ruaje veten, nuk ka kërcënim por ruaje veten. Nuk është mirë që të kontaktosh gjithmonë me Arben Ahmetajn. Ki kujdes thashë mos bashkëpuno shumë me Ahmetajn”, u shpreh Baton Haxhiu.

Baton Haxhiu i përgjigjet Këlliçit për pagesat: Inceneratorët i kanë borxh 4 muaj portalit tim

“Ti z.Baton e di shumë mirë që ke marrë para nga inceneratorët. Nuk e di se për çfarë ka marrë para një portal përveç se për të censuruar faktorë opozitarë. Kjo është logjika ime. Ka marrë 8 pagesa, i kanë kaluar lekët, në vlerë 4 milionë Lekë në muaj, nga inceneratorët”, ka qenë kjo akuza që demokrati Belind Këlliçi i ka bërë analistit Baton Haxhiu në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Ky i fundit i është përgjigjur duke i thënë se marketingu në portalin “Albanian Post” është lidhur nga një kompani tjetër dhe ka shtuar se ajo e inceneratorëve i ka borxh këtij portali 4 muaj.

Baton Haxhiu: E para e punës, të lutem kujdes kur përmend shifra. Albanian Post pas 2 vitesh ekzistimi të inceneratorëve e ka një kontratë 6-mujore, respektivisht 7 muaj që e ka lidhur marketingu që ne e japim marketingun një kompanie që bën kontrata dhe nuk ka të bëjë me mua. Kompani marketingut, ekzistojnë në Tiranë disa kompani që bëjnë marketing dhe ju japin disa mediumeve marketing në fillim të vitit. Unë as nuk kam kontaktuar dhe as nuk ka nënshkruar asgjë. Kompania e inceneratorëve “Albanian Postit” i ka borxh 4 muaj, i ka paguar 2 muaj dhe më nuk ka paguar asnjëherë.

Belind Këlliçi: Hajde t’i biem dhe t’i godasim se të ka lekë borxh. Të të qajmë dhe hallin Baton.

Baton Haxhiu: Meqë PD nuk ka ardhur në asnjë studio televizive se jeni financuar nga inceneratorët…

Belind Këlliçi: Kush Baton?

Baton Haxhiu: Ju, PD-ja.

Belind Këlliçi: Unë quhem Belind Këlliçi këtu që po flas me ju.

Baton Haxhiu: Ashtu quhet partia jote. Je PD-ja. Mos u bëni ëngjëj se kjo situatë dhe këtë marrëdhënie me inceneratorët dhe me njerëzit ëshët pikërisht për shkak të partive politike që nuk ngopeni kurrë duke marrë. PD është e jotja dhe ka qenë e jotja.

Baton Haxhiu: Jam krenar që jam pjesë e PD-së.

Baton Haxhiu: Shyqyr që je krenar, por jepni dhe përgjigje pse keni marrë para nga inceneratorët. Nëse duhet të ju ndjek SPAK-u, duhet të ju ndjekë edhe juve.

“Nuk kam lidhje me Ahmetajn”, Belind Këlliçi – Baton Haxhiut: Ti e di që ke marrë para nga inceneratorët

Belind Këlliçi i Partisë Demokratike mohon që të ketë patur lidhje me ish-zv/Kryeministrin Arben Ahmetaj dhe të ketë marrë prej tij dokumente për të denoncuar inceneratorët.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, Këlliçi u shpreh se Ahmetaj nuk i ka dhënë asnjë dokument në lidhje me këtë çështje.

“Nuk kam asnjë lidhje me Arben Ahmetajn, por as me persona të tretë nuk kam patur mundësi të më sjellë dokumente. Po të ishte për Arben Ahmetajn kjo çështje nuk do ishte hapur kurrë mbase se Arben Ahmetaj ka mëkatet e veta. Erdhi momenti që Arben Ahmetaj u kërcënua me jetë, është hera e parë që një zv/Kryeministër kërcënohet nga Kryeministri. Në momentin që u kërcënua ai doli dhe pohoi ato çka në fakt PD ka të paktën 4 muaj që i nxjerr çdo ditë me fakte dhe me prova”.

Në replikën me analistin Baton Haxhiu, Belind Këlliçi e akuzoi këtë të fundit se portali i drejtuar prej tij ka marrë para nga inceneratorët.

“Ti z.Baton e di shumë mirë që ke marrë para nga inceneratorët. Nuk e di se për çfarë ka marrë para një portal përveç se për të censuruar faktorë opozitarë. Kjo është logjika ime. Ka marrë 8 pagesa, i kanë kaluar lekët, në vlerë 4 milionë Lekë në muaj, nga inceneratorët”, u shpreh Këlliçi.

Ky i fundit shtoi gjithashtu se media të caktuara nuk kanë pasqyruar të gjitha denoncimet e PD për inceneratorët.

Intervista e Ahmetaj, Zogaj: Akuza më e rëndë është ajo ndaj SPAK

Intervista e ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj, e realizuar nga arratia nuk konsiderohet e re sipas Preç Zogajt. Analisti thotë në “Opinion” në Tv Klan se deklaratat janë dëgjuar edhe më parë, por e reja është se thuhen nga një zyrtar i lartë i partisë në pushtet.

Sipas tij, akuza më e rëndë është ndaj SPAK. Zogaj shprehet se e gjithë intervista është e orientuar kundër SPAK dhe për këtë, Ahmetaj ka mbështetje në Shqipëri.

Preç Zogaj: Akuza më e rëndë se këto nuk të tjerat nuk i ka dhe aq, është akuza kundër SPAK-ut. Vetë intervista është e orientuar kundër SPAK-ut. “Robespieri” thoshte, është një krahasim që s’ka asnjë sens se Robespierët ne i kemi pasur.

Blendi Fevziu: Po në ç’kontekst e kishte se Robespieri fundin e pati… shkoi vetë në gijotinë.

Preç Zogaj: Ashpërsia e hetimit, quan Dumanin Robespieri.

Blendi Fevziu: E ka për fillimin e Robespierit apo për fundin e Robespierit?

Preç Zogaj: Lëre se nuk ka as fillim, as fund. Ajo është një gjë për ta thënë thjesht ka dashur të shprehë… në këtë përballje, në këtë dalje, në këtë akuzë, në këtë dalje kundër SPAK-ut ai sigurisht që ka mbështetje në Shqipëri sepse bashkohet me luftën e shenjtë që establishmenti në Shqipëri dhe kasta politike plurale që bën teatrin e demokracisë prej 25 vjetësh i kanë shpallur SPAK-ut dhe një nga arsyet mendoj unë që ka një heshtje këtu që thatë ju, është edhe kjo se mundet që…

Blendi Fevziu: S’është vetëm heshtje, është si injorim, sikur s’ekziston se dolën persona dhe…

Preç Zogaj: Robespierët ne i kemi parë se Robespierët janë njerëz me pushtet, nuk janë njerëz të drejtësisë. Robespierët dhe vetë ky është në grupin e Robespierëve që kanë prerë, majtas-djathtas të tjerë, por vetë nuk kanë dhënë llogari ndonjëherë. Arben Ahmetaj do ta kishte ndihmuar vërtet drejtësinë nëse këto gjëra do gjente mundësinë se ai nuk ia thotë as SPAK-ut. Megjithatë…

Blendi Fevziu: Ai thotë jam gati përpara një gjykate tjetër, jo te SPAK-u.

Preç Zogaj: Megjithatë, ai e ka thirrur në kaos SPAK-un ose e ka vënë përpara një përgjegjësie për 2-3 gjëra. Pikë së pari, në ato 2-3 gjëra SPAK-u duhet patjetër nëse nuk e di, se ndonjëheë SPAK-u është edhe përpara akuzatorëve publikë, ka shtruar aty mbi 20% e inceneratorëve të Tiranës është në ‘offshore’. Si mund të jetë në offshore një pronë publike? Kjo është e pashembullt. Nëse kjo është e vërtetë, është skandaloze.

Blendi Fevziu: Po është në ‘offshore’, atë e dimë ne.

Baton Haxhiu:Është e konfiskuar nga shteti.

Preç Zogaj: Nuk mund të jetë një pronë e shtetit ‘offshore’.

Blendi Fevziu: Është sekuestro, nuk është sekustrim.

Preç Zogaj: SPAk-u duhet të hetojë.

Blendi Fevziu: Vetëm se ka një gjë, SPAK-u nuk ecën dot me ritmin që kërkojmë ne, çdo fjalë që thotë…

Preç Zogaj: Unë mendoj që SPAK-u është përpara, por mendoj që edhe kjo intervistë paavarësisht se i ka shpallur luftë, luftën e shenjtën e quajta unë dhe kjo po ndodh, SPAK-u është i ftohtë, është indiferent. SPAK-u nuk do ndalet, unë kam bindjen.

“Intervista e Ahmetajt një përpjekje për të ndërtuar një kauzë”, Mejdini: Bazohej në disa elemente

Intervistën e Arben Ahmetajt nga arratia gazetarja Fatjona Mejdini e quan si një përpjekje për të ndërtuar një kauz për të përfituar azil politik në shtetin e Zvicrës.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, gazetarja Mejdini shprehet se po ta shikosh strukturën e intervistës kishte disa elemente ku përmend tre prej tyre. Gazetarja ndër të tjera shton se deklaratat e Ahmetajt edhe pse vijnë shumë vonë tregojnë se ai pati burrërinë t’i dilte kundër partisë në të cilën ka qenë pjesë.

Fatjona Mejdini: Intervista e Ahmetajt i shërbente vetes. Ajo intervistë ishte për të ndërtuar një kauz për të përfituar azil politik në Zvizër. Po ta shikosh strukturën e intervistës kishte disa elemente. Elementi i parë është që kjo qeveri është e korruptuar. Ai ka marrë banesë sociale, por nuk ka një vendim. Çështja e parë që ai ngriti është se Rama dhe Veliaj janë të korruptuar dhe janë më të korruptuar se mua dhe pse nuk merreni me ata.

Blendi Fevziu: Ai tha që edhe Beqaj, edhe Xhaçka edhe të tjerë hetohen në gjendje të lirë. Pse unë duhet të shkoja në burg? Dhe ai e lidh këtë me ndikimin e partisë së tij vetë.

Fatjona Mejdini: Përveçse Veliajn e quajti pronar të inceneratorit të Tiranës, nga ana tjetër hodhi akuza të forta për Edi Ramën dhe për lidhjet e tija familjare në lidhje me një projekt në Porto Romano sa i përket fushës së mbetjeve dhe transformimin e tij në ekopark. Në ato momente ai implikoi njerëz të familjes së Edi Ramës. Elementi i dytë që ai përdori për të ngritur kauzën e tij të azilit të ishte elementi i kërcënimit. Elementi që unë jam kërcënuar ndonëse deri në këto momente nuk ka asnjë lloj gjëje. Elementi i fundit është akuza ndaj SPAK dhe për mua këtu Arben Ahmetaj ka bërë ndonjë gabim. Ai hodhi shumë akuza ndaj SPAK. E konsideroi një instrument politik në dorën e Ramës. Nga ana tjetër foli për drejtësi preferenciale dhe ai hodhi edhe akuza sa i përket integritetit të kreut të SPAK duke folur për pasuri që mund të kishin një origjinë të dyshimtë.

Blendi Fevziu: Kush ishte pjesa më e fortë e intervistës?

Fatjona Mejdini: Unë nuk bije dakord me Batonin në një element që thotë pse tani. Unë them më mirë vonë se sa kurrë. Arben Ahmetaj pati burrërinë që për herë të parë të fliste kundra. Këtë lloj kurajoje nuk e kemi parë deri në këto moment.

Sjellim në vëmendje se Arben Ahmetaj është i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për çështjen e inceneratorëve.

Deklaratat e Ahmetajt/ Baton Haxhiu: Ishin shumë të rënda politikisht, por u tregua i padinjitetshëm

Deklaratat nga arratia të ish-zv/Kryeministrit Arben Ahmetaj, analisti Baton Haxhiu i konsideron si shumë të rënda politikisht, por pa asnjë provë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Baton Haxhiu u shpreh se Arben Ahmetaj u tregua pa dinjitet në këtë intervistë ku bëri deklaratat e forta.

Por sipas analistit Haxhiu, SPAK do të duhet që të veprojë pas deklaratave të tij.

“Me 3 fjalë; Ben Ahmetaj si njeri, si zv/Kryeministër dhe si njeriu i shtetit është treguar i padinjitetshëm për mënyrën se si ka folur. Duke qenë 10 vjet njeriu më i afërt i tij, nuk ka pasur guximin që në emër të Shqipërisë del dhe ju thotë votuesve për problemet. E para, nëse njeriu që ka qenë në funksionin më të lartë shtetëror për 10 vite, dhe për kaq vite ka heshtur nuk është njeri i cili mbin dhe krijon besueshmëri. Deklaratat e Ben Ahmetajt janë politikisht të rënda, shumë të rënda. Zakonisht te deklaratat e rënda njëherë heshtet deri sa të krijohet një përshtypje. Ajo që do duhej të prekej menjëherë, njerëzit e SPAK është dashur të reagojnë në disa pika. Por ai akuza të rënda i drejton kolegëve.

Amniston në njëfarë mënyre dhe hesht për 2 persona; për Belinda Ballukun të cilën e përkëdhel dhe na jep lajmin që Rama është autokrat. Ajo që është më e rënda, një njeri që ka pasur postin e zv/Kryeministrit thotë unë në momentin kur kam qenë i rrezikuar kam bërë me dije 3 shërbime. Një njeri i cili e ka të nënshkruar kodin e besueshmërisë ndaj shtetit dhe bashkëpunon me 3 shërbime, ka problem serioz me funksionin e tij publik që ka pasur dhe së paku nuk e lejon që të flasë publiksiht.

Ky e amniston veten që ka pasur qasje me inceneratorët. Historia e inceneratorëve e di ku është kush janë njerëzit. Për faktin se s’ka asnjë gjë të fshehur, Ben Ahmetaj na iluminon me dokumente ose aludon përmes dokumenteve se çfarë ka në të vërtetë në dosjen e inceneratorëve. Nën vetëdije ai tregon se ka bashkëpunuar me Këlliçin. SPAK-u duhet menjëherë të gjejë 60 milionët. Mënyra si po flet z.Ahmetaj me këto përqindje është sikur…”, u shpreh Baton Haxhiu.

Kujtojmë se Arben Ahmetaj është i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për çështjen e inceneratorëve.

“Jam Blerim Hoxha, personi që Ahmetaj shpifi për mua”, mesazhi i ardhur në “Opinion” për deklaratat e ish-zv.kryeministrit

“Po i pyes gazetarët që rrinë tek SPAK, pse një biznesmen shqiptaro-zvicerian ka 40% të inceneratorit të Tiranës. Blerim Hoxha i ka me letra. Çfarë ka bërë kjo kompani? Si i ka marrë dhe si i ka i ka paguar? Çfarë lidhjesh ka me me qeveritarët dhe biznesin në Shqipëri”, ka qenë kjo deklarata e ish-zëëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj në një intervistë të dhënë për gazetarin Çim Peka në “Syri Tv”.

Në lidhje me këtë deklaratë, para se të niste emisioni “Opinion” në Tv Klan, drejtuesit të emisionit Blendi Fevziut i ka ardhur në mesazh nga një person i cili pretendon se është Blerim Hoxha, i cili ka përgënjeshtuar atë që ka thënë Ahmetaj duke e quajtur “shpifje”.

Blendj Fevziu: Emri i këtij personi del për herë të parë. Unë vetëm për pak sekonda para se të nisja emisionin, mora një mesazh nga një numër zvicerian, pretendohet se është personi se unë nuk e verifikoj dot, i cili më thotë që nuk është e vërtetë dhe më ka dërguar një deklaratë që nuk e shpjegoj dot në emër të kujt është. Zotëria më thotë që ky është dokumenti zyrtar i kompanisë.

Mesazhi nga personi që pretendon se është Blerim Hoxha:

“Jam Blerim Hoxha, personi që më përmendi Arben Ahmetaj dhe që shpifi për mua. Jepe dokuementin zyrtar të kompanisë të lutem.”

Gjithashtu, një deklaratë nga kompania ka ardhur në adresë të emisionit “Opinion”, ku hedh poshtë deklaratat duke thënë se Blerim Hoxha nuk ka asnjë lidhje me to.

“Të nderuar zotërinj. Zbuloj me habi të madhe informacione të rreme për “Icare Group dhe zotin Blerim Hoxha në disa lajme shqiptare. Në Maj 2022 Icare Holding SA u mandatua me qëllim që të ndërtonte një impiant në Tiranë me kushtin që Icare Holding SA të sillte financimin. Financimi i impantit nuk pati sukses dhe për këtë arsye Icare Holding doli nga projekti në Nëntor 2023. Blerim Hoxha nuk është punonjës dhe as aksioner në Icare Holding. Blerim Hoxha nuk ka luajtur asnjë rol në këtë projekt të ndërprerë. Icare Holding ka një kompani në Shqipëri të quajtur Icare Energy Sha.a. Kjo kompani nuk ka asnjë lidhje me projektin Waste to Energy. Ne rezervojmë të gjitha të drejtat tona në gjykata kundër informacionti të rremë që cënon reputacionin e grupit”, thuhet në deklaratë.

