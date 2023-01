Opinion – Arrestim në Ministrinë e Financave për 1.2 milionë Euro!

Autori: Blendi Fevziu 23:45 11/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Artan Hoxha, Eni Ferhati, Enton Abilekaj, Iris Luarasi

“Hyn me 1 shtëpi e del me 7”, Iris Luarasi: Tani e kuptoj pse njerëzit duan të punojnë në shtet

Rasti i vjedhjes së mijëra Eurove nga një pastruese në shtëpinë e Alda Klosit është kryefjalë e mediave shqiptare gjatë ditëve të fundit.

Pedagogia Iris Luarasi, e ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se modeli i krijuar në administratën publike shpjegon edhe arsyen përse shumë qytetarë kërkojnë që të punojnë në shtet dhe jo në privat.

“E vetmja gjë që kam kuptuar unë me këtë historinë është që kjo është arsyeja pse njerëzit duan që të punojnë në shtet. Se ti shikon pafund njerëz që ka vend pafund nëpër privat dhe nuk i preferojnë vendet e privatit edhe pse janë me rroga shumë herë më të mira, por shikon njerëz që tentojnë pafund që të punojnë në shtet. Edhe këto dy ditë kam thënë në fakt që tani e kuptova pse njerëzit duan të punojnë në shtet sepse modeli është që ti hyn me 1 shtëpi dhe del me 7 shtëpi. Për hir të së vërtetës jo çdo person i administratës publike ka mundësi të bëhet milioner, të dali me shtëpi etj. Ka njerëz që punojnë me ndershmëri edhe me dedikim”, tha Iris Luarasi.

Arrestimi i Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, gazetari: Ilir Thana rishiti pronën, edhe pse nuk ishte pronar

Gazetari Eni Ferhati sjell në “Opinion”në Tv Klan detaje të reja nga arrestimi në Ministrinë e Financave të Arlind Gjokutaj dhe Fatmir Hoxhës. Nga dosja e hetimit rezulton që 3 përmbarues të tjerë janë interesuar për çështjen por më pas janë tërhequr.

Ilir Thana, të cilit i është shitur kapanoni në vitin 1992, e ka tërhequr këstin e parë prej 2 milionë e 900 mijë Lekësh. Më pas, në vitin 1995, komisioni i pronave vendos t’ia kthejë pronarit. Vendimi i gjykatës kompenson dëmin ndaj Thanës, por prej vitit 1995 vijon të rezultojë sërish Ilir Thana si pronar dhe madje më vonë ka rishitur pronën.

Blendi Fevziu: Për ta shpjeguar pak më thjesht edhe për publikun që s’e kupton. Ky person kishte privatizuar një kapanon.

Eni Ferhati: E kishte blerë nga qeveria shqiptarë në ’92-in.

Blendi Fevziu: Ishte bërë pronar në hipotekë?

Eni Ferhati: Ishte bërë, por çfarë ndodh? Në ’95-ën, Agjencia e Kthimit-Kompensimit të Pronave vendos që këtë pronë t’ia kthejë Servet Libohovës.

Blendi Fevziu: Ia kthen pronarit?

Eni Ferhati: Pikërisht.

Blendi Fevziu: Në momentin që e merr pronari kur është e zënë prona, si e merr pronari?

Eni Ferhati: Këtu pra është. Më pas ky vendim në gjykatë i kompensohet dëmi, por çudia më e madhe është që megjithëse ky nuk rezulton pronar i kësaj magazine 190 metra, rezulton në dosje.

Blendi Fevziu: Qëkur, nga ’95 e këtej, kush figuron pronar?

Eni Ferhati: Figuron Servet Libohova, të paktën në bazë të verifikimeve që ka kryer prokuroria, por çfarë ndodh?

Blendi Fevziu: Kemi një magazinë shtetërore që ishte pronë private. Kur komisioni i kompensimit të pronave ia kalon pronarit, komisioni ka rikompensuar paratë.

Eni Ferhati: Por shiko çfarë ndodh, megjithëse nuk është më pronar, rezulton që Ilir Thana në vitin 2005 e ka rishitur këtë pronë, kjo është çudia më e madhe.

Blendi Fevziu: Si e ka rishitur?

Eni Ferhati: Po nuk e di pra, kjo është një pyetje që besoj do ta zbardhë hetimi. E ka rishitur, kështu thuhet në dosjen hetimore.

Blendi Fevziu: E ka rishitur dhe merrte edhe lekë kompensimi?

Eni Ferhati: Po, kjo është dilema e madhe se unë akoma s’kam arritur ta zbuloj.

Avokatët e Arlind Gjokutaj: Prokuroria nuk e ballafaqoi me provat Sekretarin e Përgjithshëm të MF

Avokatët Genci Gjokutaj dhe Sokol Hazizaj, të cilët përfaqësojnë Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj i cili u arrestua pasditen e së mërkurës për shpërdorim detyre, akuzojnë prokurorin e çështjes se ka bërë shkelje.

Përmes një deklarate në Facebook, avokatët thonë se Prokuroria nuk bëri asnjë ballafaqim të Arlind Gjokutajt me provat për këtë hetim, por kërkoi menjëherë masën e sigurisë arrest në burg.

“Në lidhje me njoftimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë sa i përket kërkesës së saj për caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg” për shtetasin Arlind Gjokutaj me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave, në cilësinë e mbrojtësve të tij ligjorë bëjmë me dije si më poshtë:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë në shkelje flagrante të dispozitave ligjore Kushtetuese dhe të Kodit të Procedurës Penale që kanë të bëjnë me sigurinë juridike, garantimin e një procesi të rregullt ligjor dhe të drejtat e shtetasve për moscënimin e lirisë personale pa një garanci të tillë ka kërkuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg”. Kjo kërkesë e Prokurorit të çështjes është bërë pa e pyetur dhe pa e ballafaquar qoftë edhe një herë të vetme me shtetasin në fjalë me provat që Prokuroria mendon se përbëjnë akuzë.

Njoftimi i Prokurorisë pas caktimit të masës së sigurimit “arrest në burg” brenda ditës është një praktikë e paprecedentë, tejet shqetësuese për standartet elementare të një shteti të së drejtës dhe bëhet për protagonizëm jo për drejtësi nga nje prokurori e lodhur dhe me një reputacion skandaloz për zvarritje çështjesh!

Këtë e provon fakti se njoftimi i Prokurorisë përmban elementë penalë të pavërtetë që nuk i përkasin procedurës administrative si objekt i këtij hetimi me qëllim krijimin e një opinioni të rremë dhe trysnimin e gjykatës!

Çështja në fjalë është një proces administrativ civil që nuk ka të bëjë fare me dispozitat e Kodit Penal dhe nuk bëhet fjalë për asnjë lloj korrupsioni apo abuzimi me detyrën nga një individ i respektuar si një zyrtar i pakompromentueshëm i shtetit. Ajo në vetvete përbën ekzekutimin e një titulli ekzekutiv pa asnjë lloj përfitimi material apo çdo lloj favori tjetër.

Duke qenë të vetëdijshëm mbi procedurën e rastit konkret e cila është në përputhje të plotë me ligjin i bëjmë thirrje medias që në funksion të informimit objektiv të publikut të investigojë rastin konkret dhe të mos bjerë pre e njoftimeve të pavërteta dhe keqpërdorimit të detyrës nga prokurori i çështjes! Ky rast është këmbanë alarmi jo për të korruptuarit po për këdo që ushtron detyrën me korrektesë dhe prokurori në fjalë nuk meriton as diplomën, jo më funksionin që i është besuar.

Duke qenë të gatshëm për të bërë gjithçka për sqarimin në mënyrë objektive të çështjes në fjalë Ju falenderojmë”, thuhet në reagimin e dy avokatëve mbrojtës.

Arlind Gjokutaj së bashku me zyrtarin tjetër të Ministrisë së Financave Fatmir Hoxha dhe përmbaruesin Alban Ruli u arrestuan pasi do t’i jepnin qytetarit Ilir Thana 1.2 milionë Euro duke e trajtuar si pronar objekti pa qenë në këtë status.

“Thana po merrte 1 mld e 450 mln Lekë, por nuk donte ta paguante kredinë 20 mijë Euro”, Hoxha: Hetimi që çoi në pranga zyrtarët e Ministrisë së Financave

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Arlind Gjokutaj, Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse dhe Çështjeve Ligjore në këtë ministri, Fatmir Hoxha, si dhe përmbaruesi gjyqësor, Alban Ruli kanë rënë në prangat e policisë me vendim të prokurorisë. Këta shtetas kanë shkelur ligjin duke pranuar shpërblimin e shtetasit Ilir Thana, në vlerën e rreth 82.000.000 Lekëve, nga të cilat 50.000.000 Lekë të kaluara në llogarinë e këtij shtetasi, duke e trajtuar si pronar pa qenë në këtë status.

Ata akuzohen nga prokuroria se zbatuan një vendim gjyqësor të ekzekutuar më parë nga Ministria e Financave në vitin 2015, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej rreth 1,2 milionë Euro.

Hetimi për këtë rast ka nisur pas denoncimit të një banke ku Ilir Thana ishte kreditor në vlerën prej 20 mijë Eurove.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Artan Hoxha thotë se Ilir Thana edhe pse kishte përfituar shuma mjaft të majme, nuk donte që të shlyente kredinë që kishte në bankë.

Nga këtu ka nisur historia që çoi në zbardhjen e këtij rastin korruptim që i shkaktoi buxhetit të shtetit dëmin prej 1,2 milionë Eurove.

Artan Hoxha: I është dhënë shuma e parë prej 480 milionë Lekësh tek X bankë. Thana nuk mund të shkonte tek banka ku ishte llogaria e përmbaruesit sepse ishte kreditor në bankë dhe kishte 20 mijë Euro për t’i paguar bankës dhe nuk ia kishte paguar, prandaj thoshte ai “dua vetëm 300 mijë Euro” që të mbyllte hallet e veta dhe të dilte në rregull. Edhe pse po merrte 1 miliardë e 450 milionë Lekë, ky nuk donte ta paguante atë 20 mijë Eurosh që e kishte kredi tek banka.

Shkon tek banka dhe çon të motrën dhe e motra hyn në sportel dhe tërheq 260 milionë. Ky ka qenë jashtë bankës sepse janë kamerat e sekuestruara që i ka prokurori. Meritën e kësaj historie nuk mund të ia heqim prokurorit.

Prokurori e ka vënë në lëvizje gjithë këtë histori. Si e vuri në lëvizje ai? Shkon e motra e personit në fjalë, ky e priste jashtë, tërheq 260 milionë të parat që kanë dalë nga banka dhe banka shikon ndërkohë që në llogarinë e përmbaruesit ishi 220 milionë Lekë të tjera, ndërkohë që personi Ilir Thana nuk i kishte paguar bankës 20 mijë Euro dhe i kërkon përmbaruesit dhe i thotë “ti nuk mund t’i çosh paratë nga llogaria jote tek llogaria e të afërmve pa më paguar mua”. Përmbaruesit, aty i ka çuar e-maile bankës dhe i thoshte “mos më blloko llogarinë”. Atëherë banka e shqetësuar për 20 mijë Euroshin e saj, i është drejtuar prokurorit.

Blendi Fevziu: Pra për 20 mijë Euro iu kanë ikur 1 milionë e 200 mijë?

Artan Hoxha: Për 20 mijë Euro, ata do t’i kishin marrë Lekët dhe prokurori nis hetimin mbi kallëzimin e bankës. Duke nisur hetimin mbi kallëzimin e bankës shikon shumën e parave që është sekuestruar dhe thotë “ore nga vijnë këto para” dhe nga hetimi që bënë se nga vijnë paratë, i del gjithë kjo praktikë korruptive që është bërë.

Blendi Fevziu: Dhe Sekretari i Përgjithshëm çfarë fajin ka në këtë mes?

Artan Hoxha: Sepse pa firmën e Sekretarit të Përgjithshëm nuk mund të bëhej.

Blendi Fevziu: Po, a ka qenë në dijeni ai?

Artan Hoxha: Tani prokurori e ka hetuar këtë gjë. Ajo zyrtarja ka dëshmuar në prokurori dhe ka thënë se e ka vënë në dijeni sepse përndryshe do të ishte arrestuar ajo./tvklan.al