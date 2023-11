Opinion – Arrestohet shqiptari më i kërkuar në botë!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:06 14/11/2023

Në studio: Fatjona Mejdini, Artan Hoxha, Julian Kasapi

“Qëllimi i tij kryesor është të vijë në Shqipëri”, gazetari tregon bisedën me Dritan Rexhepin!

Gazetari Jul Kasapi ka kontaktuar vetë me të shumëkërkuarin Gramoz (Dritan) Rexhepi. Ai u kap në Stamboll gjatë javës që lamë pas. Ai u shpreh se e ka takuar në burgun Cotopaxi para se të lirohej me kusht.

Kasapi tha se kishin rënë dakord që të zhvillonin një intervistë, por për arsye etike diçka e tillë nuk u realizua dot pasi Rexhepi priste lirimin me kusht.

Gazetari Kasapi solli detaje se si Rexhepi bashkë me miqtë e tij të ngushtë i shmangeshin dënimit me burg në Ekuador. Për këtë dërgonte raporte mjekësore sikur ishte me sëmundjen “Lupus”

Blendi Fevziu: E ke takuar?

Jul Kasapi: Po patjetër.

Blendi Fevziu: Personalisht?

Jul Kasapi: Po personalisht sepse në burg është shumë e thjeshtë të futesh në burgun e Ekuadorit. Kam biseduar fillimisht me Gramozin. Kishim arritur me drejtorin e burgut dhe me Ministrinë e Drejtësisë që të zhvillonim një intervistë, por për arsye etike diçka e tillë nuk u zhvillua më pas sepse Gramoz Rexhepi priste lirimin me kusht, lirim që e mori në Nëntor të vitit 2021. Ish-kandidati për President e përmend, jo për emrin e Gramoz Rexhepit, por e përmend për korrupsionin që ndodh në gjykata sepse çfarë ka bërë? Gramoz Rexhepi dhe jo vetëm Gramoz Rexhepi, por dhe nuk është Zambrano miku i tij i ngushtë, është Fito miku i tij i ngushtë. Pas lirimit të Gramoz Rexhepit në vitin 2021, 45 ditë më pas ka dalë dhe Fito. Fito është një prej krerëve kryesorë pas vdekjes së Rasquinha-s i cili u vra, kreu i grupit Los Choneros. Edhe ai doli me të njëjtën mënyrë si Gramoz Rexhepi. Cila ishte mënyra? Dërgoheshin raporte mjekësore në shërbimin e provës pasi atje është një tjetër qendër ri-integrimi social. Dërgonte raporte mjekësore të cilat në të vërtetë legalizoheshin nga gjyqtari i çështjes dhe ky gjyqtar i çështjes lejonte që Gramoz Rexhepi për një periudhë 25-45 deri në 60 ditë të pushonte. Diagnoza ishte sëmundja Lupus, e cila është bërë edhe nga mjekë…

Kasapi tregoi se ka biseduar gjatë me Rexhepin edhe në celular.

Blendi Fevziu: Çfarë bëre thjesht bisedë?

Jul Kasapi: Bisedë… Fillimisht diskutuam në celular pasi ishte gati e pamundur të kontaktoje. Celularët në Guayaquil janë… Tani situata është pak më ndryshe sepse nuk lejohen. Fillimisht biseda ishte në celular. Më shkruajti vetë sepse nuk po arrinim dot vetë ta kontaktonim. Arritëm që nëpërmjet një të burgosuri tjetër në Guayaquil të kishim kontakt me Gramozin. Kam një bisedë shumë të gjatë në celular që mund të përdorej si intervistë, por megjithatë e kemi lënë diçka më shumë për çështje etike që mos përmendet ajo bisedë, por që të bëhet një intervistë ashtu siç duhet të bëhet.

Sipas gazetarit Kasapi, Rexhepi ka për qëllim kryesor që të vijë në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Çfarë personazhi ishte?

Jul Kasapi: Unë mendoj se qëllimi i tij kryesor është që të vijë në Shqipëri. Ma tha dhe mua, qëllimi i tij kryesor është që të vijë në Shqipëri, të përballet ose të paktën ashtu siç më tha të përballet me akuzat në Shqipëri pasi jo më kot Gjykata Kushtetuese e ka kthyer çështjen në Gjykatën e Lartë pasi edhe dy prej bashkëpunëtorëve të tij e kanë fituar pafajësinë, kanë dalë të pafajshëm. Qëllimi i tij është që të vijë në Shqipëri.

Dwamena kishte fituar zemrat e të gjithë shokëve! Hoxha: Kanë qarë me dënesë te spitali

Raphael Dwamena, 28 vjeç, ndërroi jetë teksa luante në ndeshjen Egnatia-Partizani të Shtunën në mesditë. Sonte në “Opinion”, foli për të edhe gazetari Artan Hoxha.

Sipas Hoxhës, Dwamena ishte unik, si futbollist ashtu dhe si njeri. I riu nga Gana kishte fituar zemrën e të gjithë shokëve të skuadrës, për të cilët shtoi Hoxha, kanë qarë me dënesë te spitali i Kavajës për të.

Artan Hoxha: Ky kishte një veçanti tjetër, se në futboll ka disa karaktere lojtaresh. Ishte lojtar që nuk e njihte hilen, nuk e niste një aksion e ta linte në mes, vraponte, i fuqishëm fizikisht. Pra një nga elementet që kishte, përveç aftësive teknike, është lojtar i Ganës ai…Nuk luajti dot më shumë për shkak të problemeve që pati me zemrën. Kam qenë duke e parë ndeshjen, dhe e kam ndjek gjithë aksionin, kam parë përsëritjen. Në të gjitha aksionet, deri në momentin që bie në fushë, ai është duke dhënë shpirtin, vrapon, triblon…

-Është mirë fizikisht po.

Artan Hoxha: Më social se ky, më i lidhur me ekipin, nuk e di a i ke dëgjuar ato dënesat e të qarat e shokëve të vet në spitalin e Kavajës. Ishte një lojtar që i bëri për vete të gjithë. Në vendet e zhvilluara, lojtarët janë të vetdijshëm që s’duhet të luajnë futboll, ai nuk e ka marrë parasysh këtë gjë. Ai ka thënë “unë do të luaj futboll”…

-E ka pasur dhe një mënyrë për të dalë nga varfëria, mjerimi…

Artan Hoxha: Jo nuk është se ai s’ka pasur lekë, ai i krijoi. Ai erdhi në Shqipëri, ishte shënuesi më i mirë. Erdhi nga Kupat e Europës dhe shkëlqeu. Shqipëria i dha mundësinë që të rikthehej prapë në treg dhe ai e donte këtë. Por, kjo është një ngjarje që ne duhet të na bëjë të mendojmë fort dhe të vendosim kriteret. Pra jeta e një njeriu vlen më shumë se karriera e tij sportive.

Çfarë personazhi është Dritan Rexhepi? Hoxha: Njeh 5 gjuhë të huaja & nuk i ka mësuar në shkollë…

Tema e kësaj të hëne në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka të bëjë me arrestimin e shqiptarit më të kërkuar në botë, Dritan Rexhepi.

Dritan (Gramos) Rexhepi, kreu i organizatës kriminale të drogës e njohur si “Kompania Bello” u arrestua në Stamboll javën e shkuar. Ai ishte në kërkim ndërkombëtar nga Shqipëria dhe Italia. Ai dyshohet të ketë pasur të paktën 5 identitete.

Gjatë emisionit, gazetari Artan Hoxha ka treguar se e ka takuar personalisht Dritan Rexhepin dhe u shpreh se ai njeh më shumë se 5 gjuhë të huaja, të cilat nuk i ka mësuar në shkollë.

Blendi Fevziu: Ti e ke njohur personalisht Dritan Rexhepin?

Artan Hoxha: Unë e kam takuar personalisht. E kam ndjekur nga ajo kohë dhe e kam takuar më vonë.

Blendi Fevziu: Ku e ke takuar në Shqipëri, apo?

Artan Hoxha: Kjo është një histori që do zgjasë. Do kemi çudira.

Blendi Fevziu: Se thotë aty që është regjistruar në Fakultetin Juridik.

Artan Hoxha: Gramos Rexhepi njeh shumë mirë 5 gjuhë të huaja.

Blendi Fevziu: 5 gjuhë të huaja?

Artan Hoxha: Pra është një njeri që pjesën më të madhe të jetës e ka kalur nëpër burgje dhe gjuhët e huaja nuk i ka mësuar në shkollë, i ka mësuar se i është dashur për komunikim. Historia më interesante është se nga momenti i arrestimit i Gramos Rexhepit, tani në datën 8, deri në momentin që ne po flasim, atij nuk i është lejuar avokati. Nuk e ka kontaktuar dot avokati i vet. Ai ka dalë për masë siguria ditën e shtunë, me datën 11. Është dhënë masa e sigurisë; është dhënë një afat 90-ditsh, se kaq e ka Turqia për ekstradim, që nëse do ta marrë Itali apo Shqipëria. Në fakt, edhe në Ekuador, Gramos Rexhepi vendosi që të kthehej në Shqipëri. Edhe në rastin konkret, ai ka preferuar të vijë në Shqipëri edhe pse dënimi është më i rëndë. Ai në Itali ka dy dënime. Ka një 16 vjet e 6 muaj, që është arratisur herën e parë dhe 20 vjet që është dënimi i fundit, por që gjykohet në apel.

Me kë ishte në shtëpi Dritan Rexhepi kur u arrestua? Artan Hoxha: Me gruan ekuadoriane dhe…

3 ditë më parë u arrestua në Stamboll, në një kompleks vilash, i shumëkërkuari Dritan Rexhepi. Në emisionin e kësaj të Hëne në “Opinion”, gazetari Artan Hoxha jep detaje pikërisht për momentin e prangosjes së Rexhepit. Ai thotë se operacioni u zhvillua të mërkurën e shkuar, ndërsa lajmi për operacionin e madh u publikua dy ditë më pas.

Sipas Hoxhës, në momentin që Forcat Speciale i kanë shkuar në shtëpi, Rexhepi ka qenë bashkë me gruan ekuadoriane dhe dy fëmijët e mitur. Është kjo rrethanë, ajo që e ka detyruar atë të mos bëjë asnjë tentativë për t’u arratisur.

-Në çfarë rrethanash është arrestuar?

Artan Hoxha: Në fakt ai lajm ka dalë të Premten në mëngjes nga ministri i Brendshëm turk, por ai është arrestuar të Mërkurën në darkë. Në datën 8.

-Derisa kanë bërë verifikimet ata nëse bëhej fjalë për të njëjtin person apo jo?

Artan Hoxha: Operacioni është bërë në mbrëmje, atë natë në Stamboll në kuadër të këtij operacioni të gjerë të Interpolit, janë arrestuar 22 persona. Mes tyre, si duket më i rëndësishmi ka qenë Dritan Rexhepi. Forcat që dërgohen atje janë Forca Speciale, në banesë, ata që bëjnë arrestimin brenda duket se kanë veshje tjetër. Në banesë ka qenë bashkëshortja e tij ekuadoriane, dy fëmijët e mitur që i ka, se i ka dy fëmijë të vegjël.

-Aa se ishte martuar në Ekuador?

Artan Hoxha: Po është i martuar. Ka dy fëmijë të vegjël dhe bashkëshortja ka qenë aty, madje dhe në pamje janë kujdesur, po të shikosh kur dalin bizhutë, ato janë bizhu femrash, të bashkëshortes. Ai sigurisht nuk ka bërë tentativë për t’u larguar sepse ka pasur gruan dhe fëmijët aty. Operacioni është bërë me informacion, pra është dhënë adresa e saktë e tij. Ai ka 9 muaj në Turqi, që ka ardhur nga Amerika Latine. Nga Ekuadori ka ikur në Dhjetor të vitit 2021, në Janar të vitit 2022 është konstatuar mungesa e tij sepse deri aty ai ka pasur dy herë në muaj të paraqitej, të firmoste.

Gazetarja flet për “Opinion”: Dritan Rexhepi duhej të largohej nga Ekuadori në 2027-ën, nuk ka mundësi që…

Arrestimi i Dritan Rexhepit ka bërë bujë. Ai kërkohej nga Shqipëria dhe Italia teksa ishte arratisur nga Ekuadori. Strehim kishte gjetur në Stamboll në një vilë luksoze.

Dritan (Gramoz) Rexhepi është përmendur edhe në një ngjarje të bujshme, në vrasjen e kandidatit për president të Ekuador të Fernando Villavicencio. Ky i fundit e përmendi emrin e tij si kreun e krimit të organizuar në Ekuador. Pas kësaj kandidati për president u vra.

Një gazetare e njohur e Ekuadorit, Maria Belen Arroyo, ka folur për emisionin “Opinion” në lidhje me Dritan Rexhepin, por edhe vrasjen e Arjanit Rizajt. Ky i fundit u vra pasi u arrestua Rexhepi. Belen Arroyo tha se dyshohet se atentati ndaj kongresmenit Villavicencio dhe shqiptarit Rizaj ka lidhje, por deri më tani nuk ka detaje.

“Dritani përdorte 5 identitete të ndryshme këtu në Ekuador dhe për secilën kishte një pasaportë. Kjo mund t’i kishte konfuzuar autoritetet këtu. Në vitin 2021, ai përfitoi nga disa benefite të drejtësisë ekuadoriane për të lënë burgun. Nga ana tjetër ai nuk duhej të linte Ekuadorin para vitit 2027. Ai duhet të jetë larguar në Nëntor 2022 dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër të ketë lënë Ekuadorin pa bashkëpunim nga autoritetet lokale. Ekstradimi i tij ishte kërkuar nga Italia dhe Shqipëria, por në Ekuador kishte një heshtje ndaj kësaj kërkese. Dua t’ju kërkoj se kongresmeni Fernando Villavicencio ishte i vetmi që e konsideroi këtë rast si korrupsion. Për rastin e shqiptarit tjetër, ai u qëllua nga dy persona me motor jashtë një spitali publik dhe iu mohua ndihma mjekësore sepse mjekët e spitalit dhe stafi kishin frikë se mund të sulmoheshin nga ata persona që vranë Arjanit Rizajn. Ne mendojmë se të dyja rastet mund të kenë lidhje, por duke ditur se në polici kanë ndodhur ndryshime të mëdha që lidhen me vrasjen e Fernando Villavicencio dhe tani policia ka drejtues të rinj. Rasti i Arjanit Rizaj po hetohet si një krim, por nuk kemi lajme nëse autoritetet kanë gjetur ndonjë lidhje mes tij dhe Dritan Rexhepit”, u shpreh gazetarja.

“Jetën e kishte lënë në dorë të Zotit”, Fevziu: Ditën që Dwamena vdiq, qëllova të isha në Ganë…

Ndarja nga jeta në fushën e gjelbërt e futbollistit ganez Raphael Dwamena ka marrë vëmendjen e gjithë mediave botërore. Sonte pjesa e tretë e emisionit të “Opinion” do t’i dedikohet pikërisht jetës dhe karrierës së 28-vjeçarit i cili asnjëherë nuk e humbi besimin në Zot, pavarësisht sfidës së madhe me zemrën.

Në ditën që ai vdiq, gjatë ndeshjes Egnatia-Partizani, Fevziu tregon rastësinë e çuditshme. Gazetari kishte udhëtuar në Ganë, në vendlindjen e Dwamena-s, atje ku lajmi i ndarjes së tij nga jeta ishte po ashtu i bujshëm.

“Vdekjet e futbollistëve në fushë janë të rralla kudo në botë. Rafael Dwamena ishte një futbollist profesionist 28 vjeçar që fati nuk e kishte lënë të ndiqte karrierën e tij, pra të talentit si futbollist për arsye të një problemi të lindur në zemër. Ai e humbi karrierën e tij të parë me klubet më të mëdha evropiane edhe pse ishte përfaqësues i ekipit kombëtar të Ganës në moshat e vogla. Më pas gjeti mundësinë të luante në Shqipëri. Arriti të luajë, i bindur që një ditë mund ta humbte jetën, si pasojë e problemit në zemër. Natyrisht nuk e kishte menduar që kjo do t’i ndodhte në fushë.

I ndodhi në ndeshjen mes Egnatias dhe Partizanit. Ai humbi jetën në moshën 28-vjeçare, ndërhyrja e mjekëve ishte e pamundur në ato rrethana. Ishte i ri, ishte shumë i talentuar, ishte një njeri tejet miqësor për të gjithë ata që e njihnin. Ishte një njeri që besonte në Zot dhe ashtu siç deklaroi, jetën e tij e kishte lënë në dorë të Zotit. Zoti e mori në fushë, në vendin që ai donte më shumë. Në vendin ku në njëfarë mënyrë kishte besuar që e ardhmja e tij do të sillte një jetë ndryshe nga ajo që kishte pasur në Gana. Qëlloi që unë të isha këtë fundjavë në Gana dhe vdekja e tij u kthye në një lajm pothuajse nga më kryesorët edhe të mediave të atyshme, por edhe të mediave botërore“, u shpreh Fevziu./tvklan.al