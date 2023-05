Opinion – Artizanë dhe veprat e tyre unike!

Autori: Blendi Fevziu 00:50 25/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Alba Ruco, Renold Sula, Olsjana Ajdini, Edlira Sulaj, Rilda Veleshnja, Jola Hasimi, Ambra Shkëmbi, Artan Basha, Arben Vrioni

Blendi Fevziu zbulon detajin e veçantë, çfarë mbajnë ambasadorët e huaj në Shqipëri në shtëpitë e tyre

Shqipëria është një vend i vogël, por ka shumë për t’u krenuar. Mes tyre kemi edhe artizanët që na pasurojnë më shumë vlerat kulturore në vendin tonë. Alba Ruço tregoi këtë të mërkurë se Argjendari Pirro është munduar që elementet e kostumografisë shqiptare t’i sjellë në një formë më moderne dhe unike.

Ajo pohoi se kjo gjë pëlqehet shumë nga turistët e huaj. Këtë gjë e konfirmon edhe Blendi Fevziu. Madje ai rrëfeu se kur shkon në darka ose dreka në shtëpitë e ambasadorëve të huaj shikon gjithmonë që kanë diçka tradicionale që përfaqëson Shqipërinë.

“E vë re që kur shkoj zakonisht për ndonjë darkë, ndonjë drekë në shtëpitë e ambasadorëve të gjithë kanë o një xhubletë, o një sumbull jeleku, o ndonjë gjë nga këto të vendosura nga shtëpitë e tyre”, tregoi Fevziu.

Ndërkohë Ruço u shpreh se: Në fillim e kanë nisur shqiptarët duke jua dhuruar të huajve. Është vlerësuar aq shumë nga të huajt saqë shqiptarët e kuptuan që janë shumë të bukura dhe filluan pak nga pak edhe shqiptarët ta vlerësojnë artin tonë, artin vendas.

“Larg syri i keq!”, Fevziu u shpërndan hudhrat të ftuarve

“Për të mbajtur larg syrin e keq, një thelpi hudhër duhet gjithmonë me vete“, thotë populli.

E për ta konkretizuar në art, Olsjana Ajdini ka sjellë sonte në “Opinion” në Tv Klan disa aksesorë të punuar me dorë, që si bazë kanë hudhrën.

Ishte Blendi Fevziu ai që ua shpërndau hudhrat të ftuarve dhe me një të fundit u uroi mbarësi të gjithë teleshikuesve.

Olsjana Ajdini: Është hudhër prej vërteti. Unë zakonisht ua bëj dhuratë të ftuarve të cilët impresionohen nga historia që ne kemi.

Blendi Fevziu: Që kemi hudhër me nazar, me syrin e nazarit. Po ti t’u kishe sjellë të gjithëve nga një hudhër tani.

Olsjana Ajdini: I kam sjellë.

Blendi Fevziu: Atëherë do ua jap unë hudhrat. Ik syri i keq thonë!

Olsjana Ajdini: Nëse mban një helpi hudhër akumulon energjitë negative, në këtë rast nëse hudhra ndryshon ngjyrën ose kriset i ka akumuluar të gjitha energjitë negative.

Blendi Fevziu: I plotësova të gjithë me hudhrat. Atëherë unë po ua var për të gjithë ju që jeni duke na parë, këtë hudhrën e kam varur për të gjithë ju! Ju ectë mbarë!

Fevziu merr dhuratën e veçantë nga artizani: Do ta vë te zyra

Këtë të Mërkurë në “Opinion” në Tv Klan kanë qenë të ftuar 9 artizanë të cilët ekspozuan veprat dhe punën e tyre unike.

Një ndër ta, Arben Vrioni i cili merret me prodhimin e qeramikës i bëri dhuratë Blendi Fevziut një pllakë me stil siçilian të personalizuar.

Blendi Fevziu: Ma jep pak se kjo ngjan shumë e bukur!

Arben Vrioni: Kjo është bërë me derdhje. Argjila përgatitet në një masë të lëngët si punë mjalti ose vaj i trashë, hidhet nëpër forma allçie edhe…

Blendi Fevziu: Shumë të bukura!

Arben Vrioni: Pasi del nga furra, kjo do të zhytet në baltë dhe do të pikturohen elementët një më një.

Blendi Fevziu: Kush është ndryshimi midis qeramikës italiane dhe asaj osmane?

Arben Vrioni: Ata kanë stilin oriental shumë të zhvilluar, osmanët. Ndërsa stili italian ka lidhje me klasiken. Meqënëse është emisioni i tillë unë kam përgatitur dhe një dhuratë për ju, kjo ka lidhje me ato targetat që vendosen përballë vilave.

Blendi Fevziu (Qesh): Shumë faleminderit! Ta vë te zyra unë. Me limona e paske bërë

Arben Vrioni: Me limona sepse është stil i Siçilias.

Nuk do ta besoni sa copa lulesh u deshën për të realizuar këtë pikturë

Olsjana Ajdini njihet tashmë për artin që bën me lulet e thara. Ajo ishte e ftuar në emisionin “Opinion” këtë të mërkurë ku kishte marrë me vete një vepër të vërtetë arti që e kishte krijuar me lulet e thara.

Ajo kishte pikturuar Dhërmiun duke përdorur mbi 163 mijë copa lulesh të prera. Ajdini tregoi se iu deshën rreth 787 orë pune, ose më saktë rreth 100 ditë, për ta realizuar këtë vepër.

Olsjana Ajdini: Kjo është e gjitha me lule.

Blendi Fevziu: Dhërmiu ky?

Olsjana Ajdini: Po. Është e gjitha me lule.

Blendi Fevziu: Janë rreth 163 500 copa lulesh të prera

Olsjana Ajdini: Dhe 787 orë pune. Rreth 100 ditë./tvklan.al