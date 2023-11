Opinion – Autori Zitelman është në mbrojtje të kapitalizmit!

23:49 15/11/2023

Emision politik live nga Blendi Fevziu në Tv Klan

-Zoti Zitelmann, çfarë ju frymëzoi të shkruani këtë libër “Në Mbrojtje të Kapitalizmit” në një kohë kur kapitalizmi nuk është shumë popullor nëpër botë?

Po, kjo është pikërisht arsyeja. Kapitalizmi është duke u sulmuar në të gjithë botën. Vitin e kaluar si edhe këtë vit ka qenë në më shumë se shtete në Azi, Amerikën Latine, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara dhe pash që kapitalizmi në këto vende ishte duke u sulmuar, prandaj mendova se duhej dikush që ta mbronte.

-Pjesa e parë e librit i dedikohet miteve rreth kapitalizmit. Cilat janë mitet më të njohura dhe si ti vërtetoni si të pavërteta.

Për shembull, një mit është se kapitalizmi është për tu fajësuar për urinë dhe varfërinë. Fakti është 200 vjet përpara, përpara krijimit të kapitalizmit, 90% e njerëzve nëpër botë jetonin në varfëri ekstreme. 90% e njerëzve. Sot shifra është më pak se 9%. Ajo që është më e jashtëzakonshme është se më shumë se gjysma e asaj përqindjeje ndodhi në këto dekadat e fundit. Gjatë viteve 80, 43% e popullsisë jetonin në varfëri ekstreme, përfshirë këto Shqipëri në kohën socialiste. Mendoj se në atë kohë ishte shteti më i varfër në të gjithë Evropën. Sigurisht që edhe sot ka shumë probleme këtu në Shqipëri por mendoj se mesatarisht, shumica e njerëzve janë më mirë nga çfarë kanë qenë gjatë periudhës socialiste.

– Mund të më përshkruani lidhjen që keni pasur në rininë tuaj me komunizmin në Shqipëri?

Po. Kur isha adoleshent, pra kur isha shumë i vogël, diku tek 13-14 vjeç isha një maoist dhe gjeta një grup maoistësh tek shkolla ime. Neve na pëlqenin vetëm dy shtete nëpër botë: Kina dhe Shqipëri. Nuk na pëlqente kapitalizmi, sigurisht, por po ashtu nuk na pëlqente Bashkimi Sovjetik dhe vende të tjera të Bllokut Lindor dhe mendonim se socializmi i vetëm vërtet nëpër botë ndodhet në Kinë dhe në Shqipëri. Për këtë arsye, mbaj mend se kur isha 14 vjeç, çdo mbrëmje në orën 11 dëgjoja Radio Tiranën në gjermanisht. Dëgjoj Radio Tiranën për 30 minuta e cila thoshte sa i mirë është socializmi.

-Kur riktheheni në Shqipëri, në Tiranë, pas përmbysjes se atij sistemit, si iu duket ky vend dhe kjo shoqëri? Si e shikoni 30 vite më vonë?

Mendoj se është më mirë nga ç’ka qenë gjatë periudhës se Enver Hoxhës, sigurisht. Megjithatë mendoj që mund të ishte edhe shumë më mirë. Mendoj se ky kalim nga socializmi në kapitalizëm ishte 40% i suksesshëm dhe 60% i dështuar. Nëse heq vija paralele me Poloninë për shembull, shikojmë një situatë shumë më ndryshe. Ata ishin më të suksesshëm në kalimin e tyre nga socializmi në kapitalizëm në krahasim me Shqipërinë. Ka shumë gjëra që Shqipëria duhet të bëj.

-Nëse lexojmë librat tuaj, çfarë mësimesh nxjerrim? Bazuar në këtë libër, çfarë mund të zbatojmë në Shqipëri duke konsideruar situatën tonë aktuale?

Mësimi kryesor është të mos fajësojmë kapitalizmin për të gjitha problemet që përmend në këtë libër. Megjithatë, ajo që nevojitet në Shqipëri është më shumë kapitalizëm nga çfarë keni sot. Po ashtu duhet bërë dallimi midis kapitalizmit të vërtetë, siç duhet të jetë dhe asaj çka shumë njerëz i thonë kapitalizëm por që ka shumë pak të bëj me kapitalizmin.

-Tani dua t’iu pyes për karrierën tuaj. Si ishte rrugëtimi juaj për të arrirë këtu ku jeni deri më tani? Sa e vështirë ka qenë për ju? Më flisni për karrierën tuaj?

Në fillim fillova si historian, si shkencëtar. Studiova në Free University të Berlinit dhe më pas lëviza për tu bërë gazetar për një prej gazetave më prestigjioze në Gjermani dhe më pas themelova kompaninë time në vitet 2000. Ishte një kompani shumë e suksesshme. Ishte një kompani që merrej me marrëdhëniet me publikun e fokusuar në industrinë e pronave të paluajtshme. Fitova para të mira në kohë dhe bëra investime në prona të paluajtshme por më pas e shita kompaninë para 7 vitesh dhe iu riktheva asaj me të cilën merresha më parë. Tani bëj kërkimet e mija, shkruaj libra, udhëtoj gjithë botën për të promovuar librat e mi. Ky tanimë është libri im i 27-të. Tanimë mund të bëj gjëra të tilla pasi kam lirinë financiare. Kam mjaftueshëm para për të bërë kërkimet e mija dhe të udhëtoj kudo.

-Pyetja e fundit, çfarë i keni mësuar gjatë këtyre viteve studentëve tuaj? Atyre që janë të rinj dhe do të donin të gjenin rrugën e tyre në jetë?

Si fillim, duhet ti vendosni vetes tuaj objektiva shumë të mëdha, jo të vogla. Më pas duhet ti shkruani këto objektiva në një letër dhe do të keni mundësinë të arrini thuajse gjithçka që dëshironi. Po ashtu, lexoni jo vetëm librin tim por edhe biografi të njerëzve të suksesshëm, njerëzve si për shembull Arnold Schwarzenegger-it i cili i vendosi vetes kaq shumë objektiva të mëdha dhe tanimë ka një dokumentar në Netflix lidhur me jetën e tij. Mendoj që kjo është kaq frymëzuese për të rinjtë për ti treguar se mund të vendosim objektiva shumë të mëdha dhe ti arrijmë ato.

-Faleminderit!

Faleminderit!