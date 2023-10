Opinion – Baba Mondi, kush janë bektashinjtë?

Autori: Blendi Fevziu 11/10/2023

Në studio: Baba Mondi

“Nuk kanë regjistruar një familje bektashiane”, Baba Mondi: Ne duam të vërtetën për Censin, nuk kërkojmë asgjë

Kryegjyshi Bektashi Botëror, Baba Mondi, thotë se i ka porositur të gjithë besimtarët bektashinj që të regjistrohen në Censin e Popullsisë 2023.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Baba Mondi, shpreh shqetësim, teksa thotë se një familje bektashiane edhe pse ka insistuar për t’u regjistruar në Cens, nuk e kanë regjistruar dhe për këtë thotë se do të ketë një takim me drejtoreshën e INSTAT që të zgjidhen disa problematika në mënyrë vëllazërore.

Baba Mondi: Për Censin, ne duam të vërtetën, nuk kërkojmë asgjë. Të regjistrohen ashtu siç janë njerëzit, të mos gënjehen. Unë i kam porositur të gjithë besimtarët që të regjistrohen. Kanë shkuar në një familje dje dhe nuk e kanë regjistruar, nuk ka rëndësi. Kjo është situata.

Blendi Fevziu: Një familje bektashiane që ka insistuar për t’u regjistruar dhe nuk e kanë regjistruar?

Baba Mondi: Jo, nuk e kanë regjistruar. Unë kam kërkuar dhe një takim me këtë drejtoreshën. Do të takohemi besoj që në mënyrë vëllazërore t’i zgjidhim disa gjëra që të mos krijojmë përplasje më mbrapa sepse nuk është e mirë.

Blendi Fevziu: Ndërkohë, ju a e dini numrin e bektashinjve të regjistruar?

Baba Mondi: Po, pjesën më të madhe e kemi të regjistruar. Ne e dimë dhe me fshatra. Nuk ka detyrim në besim. Thirrja ime është që të gjithë besimet të deklarohen. Të dimë sa jemi dhe të vijmë në ndihmë të njerëzve.

Në fund të fjalës së tij, Baba Mondi ka dhe një mesazh për të gjithë shqiptarët: Mesazhi është që të gjithë shqiptarët të merren me veten dhe jo me të tjerët, të merren me punë. Puna e largon nga të gjithë të këqijat e tjera.

“Kur bëhesh bektashi, quhesh i lindur për herë të dytë”, Baba Mondi: Të falen gabimet që ke bërë pa dashje

Kryegjyshi Bektashi Botëror, Baba Mondi, thotë se kur bëhesh bektashi, do të thotë të lindësh për herë të dytë teksa shton se falen të gjitha gabimet që ke bërë pa dashje.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Baba Mondi, ka treguar dhe një histori mjaft personale që ka të bëjë me ardhjen në jetë të tij.

Blendi Fevziu: E kam vënë re se bektashinjtë kryejnë disa ritme që janë mistike të mbyllura dhe nuk i sheh askush nga ato dhomat. Si janë këto ritet?

Baba Mondi: Ne i falemi njeriut, nuk kemi kujt t’i falemi tjetër.

Blendi Fevziu: Pse nuk lejohet të filmohet?

Baba Mondi: Nuk e kanë të gjithë kapacitetin. Ne fusim ata njerëz që janë të devotshëm për rrugën tonë. Është rrugë e vështirë sepse duhet shkëputur nga bota materiale. Kur bëhesh bektashi, quhesh i lindur për herë të dytë sepse të falen të gjitha gabimet që ke bërë pa dashje. Nuk të falen gabimet që bën me dashje.

Blendi Fevziu: Po jeta jote, historia jote personale si është?

Baba Mondi: Unë jam si të gjithë njerëzit e tjerë. Kam lindur në një familje bektashiane në Brataj të Vlorës. Ne jemi me mbiemër Ahmataj. Kryegjyshi botëror i asaj kohe, pasi prindërit e mi nuk bënin fëmijë, iu ka kënduar nënës dhe babait tim për të dhënë një djalë. Pas meje, kanë ardhur dhe 3 fëmijë të tjerë. Doktori nuk i dha shpresë, linda unë. Kjo ishte urata e tij që linda unë./tvklan.al