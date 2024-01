Opinion – Babai vret përdhunuesin e vajzës, pro dhe kundër!

00:40 18/01/2024

Të ftuar: Eda Gemi, Ylli Gurra, Suela Kocibellinj, Blerina Bombaj

“Mësoi që shpirti i saj derdhte gjak”, Bombaj flet për babain që vrau përdhunuesin e vajzës: E justifikoj…

Një ngjarje e rëndë ndodhi një javë më parë në Greqi, ku Fatmir Talellari, 50 vjeç vrau kunatin, Erjon Pelivani, 33 vjeç pasi ky i fundit abuzonte me vajzën e tij prej 9 vitesh. Ka qenë vajza, e cila tashmë është 18 vjeçe, që ka rrëfyer gjithçka dhe se si e shantazhonte Pelivani.

Talellari e kishte vajzën me gruan e parë e cila kishte ndërruar jetë disa vite më parë. Me të kishte edhe dy vajza të tjera. Ndërsa disa vite më vonë ishte martuar me një grua tjetër, motrën e Erjon Pelivanit me të cilën kishte edhe një djalë.

Kjo ngjarje kaq e rëndë dhe tragjike ka marrë vëmendjen e opinionit publik në Greqi dhe jo vetëm. Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” në Tv Klan u fol pikërisht rreth kësaj çështje. E ftuar në studio ishte edhe Blerina Bombaj e cila tha se e justifikon reagimin e babait të vajzës dhe mendon se nuk është vrasje, por vetëmbrojtje.

Sipas saj, babai është shokuar kur ka mësuar se për 9 vite shpirti i vajzës së tij “derdhte gjak”.

Blendi Fevziu: Blerina kishe idenë që babai duhej të reagonte ashtu?

Blerina Bombaj: Unë nuk mund të gjykoj si duhet të reagonte, por unë e justifikoj reagimin e tij. Nuk mendoj që kjo është vrasje kjo është një vetëmbrojtje sepse mendo sikur ti të hysh në një dhomë dhe të shikosh një dhunues që është duke dhunuar fëmijën tënd. Nuk do ta vrasësh dhe drejtësia nuk do të japë të drejtë? Do të japë të drejtë, sepse është vetëmbrojtje. Në këtë rast ai realizon që për 9 vite, fëmija i tij që është gjëja më e shtrenjtë dhe për të cilin jeton e punon përditë, të cilën e rrit pa nënë dhe ka pasur një fatkeqësi më përpara dhe ia besoi një gruaje tjetër dhe krijoi familje me një grua tjetër, mëson që për 9 vjet shpirti i saj derdhte gjak. Pra një fëmijë që abuzohet 9 vjeç dhe 12 vjeç përdhunohet është i vdekur shpirtërisht. Është një invalid i përjetshëm. Psiqikisht ai fëmijë nuk e merr dot më veten kurrë nga një aspekt që është aspekti më i rëndësishëm i vetes që është dashuria dhe besimi.

Vrasja e përdhunuesit nga babai, Gurra: Ngjarje therëse! Opinioni grek detyroi drejtësinë të marrë një hap të tillë…

Sonte në “Opinion” po flitet për vrasjen e bujshme në Volos të Greqisë pak ditë më parë, ku një 50-vjeçar shqiptar vrau kunatin e tiij për shkak se i kishte përdhunuar vajzën për vite me radhë.

Këtë ngjarje, ish-Myftiu i Tiranës Ylli Gurra e konsideron jo vetëm tragjike, por edhe therëse. Ai shprehet se akti i babait të vajzës s’duhet gjykuar, por nga ana tjetër drejtësia nuk duhet të marrë vendime të tilla. Sipas Gurrës, ishte opinion grek ai që e detyroi drejtësinë ta lërë në arrest shtëpiak Fatmir Talellarin.

-Sipas besimit, jetën ta jep Zoti dhe ta merr Zoti. Në këtë rast kemi një person që midis rrugës së ligjit dhe zemërimit që i vjen nga një akt, ka zgjedhur të reagojë.

Ylli Gurra: Pikësëpari në mendimin tim kjo është një tragjedi, po përtej tragjedisë, therëse!

-Në ç’kuptim?

Ylli Gurra: Therëse për kohëzgjatjen, ndaj kujt dhe sigurisht edhe prej kujt. Në fakt nuk kemi të drejtë ta gjykojmë babain, sigurisht jo. Por më lejoni, nuk është se mund të përshtatet, por shumica jonë kur përcjellim të afërmit tanë në varreza, një pjesë e madhe, kemi me vete lule. Thellë, thellë një pjesë e këtyre luleve që dërgojnë janë në fakt ato faljet e pakërkuara për një kohë shumë të gjatë ndaj personit të cilit po e përcjellim. Nuk është aspak për t’u gjykuar në raport me babain, por çdo pësim është një mësim, nuk duhet të paguhej me këtë makabritet ndaj vajzës, por një neglizhencë çon në reagime kaq ekstreme. Me thënë të drejtën, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Greqi ne kemi probleme me ligjin, ndaj dhe reagimi i opinionit grek ka detyruar për momentin drejtësinë të hedhë një hap të tillë dhe jo arrestim, arrest në shtëpi. Ajo që vlen për një shoqëri të pjekur deri diku, normal marrja e vendimeve të tilla nuk është e tolerueshme. Jo! Ai apo ato instrumente që mund ta japin një dënim të tillë…

Vrau kunatin pasi i përdhunoi vajzën, Kocibellinj: Askush s’mund ta provojë shokun që ka përjetuar babai

Tema e kësaj të mërkure në emisionin “Opinion”, në Tv Klan, ka të bëjë me ngjarjen e rëndë që ndodhi një javë më parë në Volos të Greqisë, ku 50-vjeçari Fatmir Talellari, vrau kunatin e tij 33 vjeç, Erjon Pelivani, pasi ky i fundit abuzonte me vajzën e tij që në moshën 9-vjeçare.

E ftuar në studio, ishte aktivistja Suela Kocibellinj, e cila u shpreh se askush nuk e vendos dot veten në pozicionin e Fatmir Talellarit ose të provojë atë shok që ai ka ndjerë, kur ka marrë vesh lajmin tragjik nga e bija e tij, se kunati e kishte përdhunuar.

Suela Kocibellinj: Për babain është komplet e shpjegueshme se pse ka bërë këtë lloj reagimi. Asnjë njeri nuk është i aftë, nuk ka atë nivel empatie që të provojë atë emocion, atë shok, që ka provuar babai. Ne të gjithë mund të arrijmë të përfytyrojmë, mund të arrijmë të vendosim me bazë të studimeve, me bazë të eksperiencave që kemi, se kush është goditja që ai ka pësuar, por asnjëri nga ne nuk mund ta vendos dot veten në pozicionin e atij. Është e pamundur! Nuk mundemi ne. Por fakti që, i gjithë opinioni përfshihet me këtë, tregon që ka një mangësi edhe tek zbatimi i ligjit, pra ne nuk besojmë. Kjo është për ata që janë më gjakftohtë. Përveç faktit, që gjithçka deri në atë moment ka pasur defektet e veta.

Blendi Fevziu: Unë mendoj që nuk ka asnjë ligj në këtë botë që mund të barazohet me një ngjarje të tillë. Domethënë, çfarëdo veprimi, edhe sikur të ketë besim tek ligji ai, e di që ligji maksimumi të çon në një dënim me burg. Çdo prind mendon që është i pamjaftueshëm, në raport me atë që ka ndodhur.

Suela Kocibellinj: Sepse nuk ka ligj me marrje jete. Do të ketë shumë reagime të tilla.

Kocibellinj: Ka edhe gra në Shqipëri që i thonë vajzës biologjike “mos hap gojën” kur përdhunohen

Referuar vrasjes në Volos të Greqisë që mori vëmendje aq të madhe, ish-Myftiu i Tiranës Ylli Gurra shprehet në “Opinion” se ndonjëherë duhet menduar mirë para vendimit për një martesë të dytë, në rastet kur ka fëmijë në mes. Fatmir Talellari ekzekutoi me armë zjarri pak ditë më parë kunatin e tij pasi ky i fundit i kishte përdhunuar vajzën që e kishte me gruan e parë. “Nënë s’të bëhet askush përveç asaj që të ka falur Zoti”, tha Gurra duke nënkuptuar se njerka nuk ka pasur përkujdesjen apo vigjilencën ndaj vajzës.

Aktivistja Suela Kocibellinj u shpreh nga ana tjetër se kjo s’është një e vërtetë absolute, pasi ka raste të shumta kur edhe prindërit biologjikë nuk i mbrojnë fëmijët e tyre nga abuzime të tilla.

Ylli Gurra: Rastet këtë tregojnë, në çdo vend, përveç asaj që të ka fal Zoti askush tjetër nuk mund të të bëhet nënë.

-Nuk mund ta thuash këtë.

Ylli Gurra: Jo përgjithësim, por në të shumtën e herës…

Suela Kocibellinj: Ka njerëz të mirë dhe të këqinj në të gjitha anët. Se mund të jesh babai biologjik dhe je i keq, mund të jesh nëna biologjike dhe je e keqe.

Blerina Bombaj: Unë do thosha se babai nuk mund të bëhet nënë, se një grua tjetër edhe mund të bëhet se e ka instiktin.

Ylli Gurra: Por ajo grua në këtë rast (njerka e vajzës) në kaq pak ditë, ngrihet të mbrojë vëllanë e vet.

Suela Kocibellinj: Ke dhe nëna në Shqipëri që kur e dinë se babai ka përdhunuar vajzën, i thonë vajzës “mos hap gojën”. Imagjino…që e kanë sjellë vajzën në jetë. Ka raste që u thonë mos na nxirrni turpin nga shtëpia. Mund të jesh dhe nëna biologjike, por kjo s’do të thotë se je nëna më ideale në botë, mund të jetë ajo nënë që të ka birësuar dhe të ka rritur me dashurinë më të madhe në jetë. Të jesh prind do të thotë të prindërosh, të të japë qarkun tënd të sigurisë dhe po humbi shpresa brenda këtij qarku të ngushtë kemi të bëjmë me individë të dështuar.

Babai vrau përdhunuesin e vajzës, kush është avokati që mbron shqiptarin: Merr çështje të rënda dhe që kanë ‘show’ brenda

Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” u diskutua në lidhje me ngjarjen në Greqi, ku 50-vjeçari Fatmir Talellari vrau kunatin Erjon Pelivani pasi abuzonte me vajzën e tij prej 9 vitesh.

Pedagogia Eda Gemi u shpreh se mbrojtjen e Talellarit e ka marrë një nga avokatët më të njohur në Greqi, Alexis Kougias. Sipas saj, ky avokat merret me çështje të tilla që në vetvete kanë edhe një lloj ‘show’.

Faktin që e mori Alexis Kougias, zakonisht ky merr çështje të tilla, tema të tilla, që janë dhe të rënda, por edhe që kanë një ‘show’ në vetvete. Kështu e ka ndërtuar karrierën Alexis Kougias”, u shpreh Gemi.

Kujtojmë se Talellari është lënë në arrest shtëpie në lidhje me këtë ngjarje. Kjo është hera e parë në Greqi që një person që ka kryer vrasje të lihet në arrest shtëpie pasi nuk ka precedentë të mëparshëm.

“Ajo që prapë ta insistoja ta thoja është që për herë të parë një vrasës në kuptimin që ka kryer aktin, ka marrë jetën e një njeriu lihet në arrest shtëpie. Nuk ka precedentë të paktën deri tani”, u shpreh Gemi./tvklan.al