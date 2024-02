Opinion – Bashkohet PD, çfarë do të ndodhë?

Autori: Blendi Fevziu 00:32 15/02/2024

Në studio: Luçiano Boçi, Ervin Salianji, Marsela Karapanço, Lorenc Vangjeli

“Një nga momentet më të turpshme të PD”, Salianji kërkon falje publikisht

8 Janari i vitit 2022 shënon një ndër ditët kulmuese të përplasjeve mes demokratëve. Në çdo media u shfaqën imazhet në selinë blu ku nuk mungonin aktet e dhunës.

Protesta e thirrur nga Sali Berisha bëri që mbështetës të tij të futeshin brenda godinës së PD-së e cila ishte e blinduar. Në tarracën e kësaj godine u pa dhe deputeti Ervin Salianji me një shkop bejsbolli në dorë. Këtë të Mërkurë në “Opinion” ai e cilëson këtë moment si më delikatin të Partisë Demokratike, duke kërkuar falje publikisht.

Ervin Salianji: Flet edhe subkoshienca shpesh…

Marsela Karapanço: Ju keni pasur një shkop bejsbolli…

Ervin Salianji: Po mirë tani, ka 10 vite apo më shumë që unë e përdor kundër qeverisë. Ishte një moment në të cilin në Partinë Demokratike, në katin e tretë të kësaj selie është përdorur për të thyer xhamat e dritares për shkak të gazit lotsjellës. Thënë këtë, padiskutim për sa më takon mua po besoj për gjithë PD 8 Janari është një prej momenteve, jo delikate, po…Se s’doja ta thosha më të turpshme të Partisë Demokratike për të cilin unë personalisht kërkoj ndjesë pavarësisht se në qëndrimet publike kam qenë kundër blindimit të selisë dhe e kam thënë sepse mendoja dhe mendoj që legjitimimin në politikë nuk ta jep godina, por vota. E kam thënë para datës 8 Janar. As nuk e kam ditur që ka qenë blindim dhe kam qenë kundër akteve të dhunës.

“Je bizhdo e fryhesh si krokodil”, plas debati mes Vangjelit e Salianjit

Aksionin që është planifikuar më 20 Shkurt nga opozitarët, analisti Lorenc Vangjeli e cilësoi si një “bashkim mekanik”. Ishte ky emërtim që “ndezi” debat sonte në “Opinion”. Deputeti Ervin Salianji tha se numrat politikë janë të rëndësishëm dhe bashkimi mekanik në PD nuk përbën një gjë negative.

Ervin Salianji: Nuk ke asnjë kritikë, këtë po të them. Tha një gjë, bashkim mekanik. Ore ça e dini bashkimin mekanik, e dini gjë të keqe?! Do ta marrësh me cic mice apo do të dëgjosh me argument?

Lorenc Vangjeli: Po të jetë për teatër, jam i zoti si regjisor. Jam më i zoti si regjisor se si aktor.

Ervin Salianji: Nuk je dot aq i zoti jo, bën sikur. As si regjisor, as si aktor.

Lorenc Vangjeli: Ti edhe skenarin nuk e lexon dot Salianji. E di pse?

Ervin Salianji: E di ça lexoj unë? Mos bëj si krokodil kur je bizhdo, ta kam thënë. Po bërë si bizhdo dhe fryhesh si krokodil e ke gabim.

Lorenc Vangjeli: Unë kthehem këtej, të pres një ditë se do thuash të kundërtën e kësaj që thua. Unë nuk jam ashtu sepse ti je moçali. Ju kundërshtoni njëri-tjetrin.

Ervin Salianji: Sa del ti njerëzit mezi presin që të hapin televizorin. Ke thënë një gjë zotëri, bashkim mekanik. Po patjetër mo, e di gjë të keqe ti? Se mos ke mësuar atje ti, që s’dinte të numëronte. Numrat politikë janë shumë të rëndësishëm, padiskutim që 43 deputetë është më mirë sesa 20. Po ky është bashkimi mekanik. A ka nevojë për më shumë? Patjetër, ky është hapi i parë.

“Çfarë do bëni më datë 20 Shkurt?” Fevziu pyet Boçin, i përgjigjet Vangjeli: Do presin datën 21

Opozita do të mbajë një protestë me 20 shkurt. Moderatori i programit, Blendi Fevziu, pyet Luçiano Boçin se çfarë kanë planifikuar për të bërë në atë datë?

Për këtë pyetje përgjigjet edhe Lorenc Vangjeli, i cili ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku u shpreh: “Do presin të vijë 21-shi“.

Blendi Fevziu: Çfarë do bëni në datën 20 shkurt?

Luçiano Boçi: Data 20 është…

Lorenc Vangjeli: Do presin të vijë 21-shi.

Luçiano Boçi: Sigurisht që ka organizime. Dalja e zotit Bardhi si kryetar i grupit parlamentar bashkë me sekretarin, takimet e tyre.

Marsela Karapanço: Ju kënaqin numrat e sotëm të qytetarëve? Patë frymë, patë frymë që ndjekin zotin Bardhi dhe zotin Noka në Shkodër?

Luçiano Boçi: Sigurisht që pamë frymë, sigurisht. Në Shkodër nuk ishte aktiv i Partisë Demokratike, ishte takim rastësor sepse lëvizja ka qenë në Malësinë e Madhe dhe takimi i aktivit është bërë në Malësinë e Madhe. Ishte ndalesa Shkodra.

Bashkimi i PD, Vangjeli: Proces aritmetik, mekanik, pa logjikë dhe pa projekt

“Ajo çka ka ndodhur për fat të keq vazhdon të jetë një proces aritmetik dhe një proces mekanik. Këtu nuk ka asnjë logjikë, asnjë projekt”.

Kështu u shpreh analisti Lorenc Vangjeli këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” në lidhje me bashkimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike.

Pavarësisht këtij bashkimi dhe uljes në një sallë të deputetëve, sipas Vangjelit, “ndarja mbeti brenda”. Dhe kjo sipas tij është për faktin se ndarja e PD u bë për shkak të qëndrimit ndaj Sali Berishës, ndërkohë që ai vijon të jetë brenda partisë.

Një tjetër arsye sipas Vangjelit është edhe qëndrimi i ndryshëm që dy palët kanë ndaj drejtësisë së re.

“Për çfarë u ndanë fillimisht? Për shkakun e qëndrimit ndaj deputetit Sali Berisha, personazhit më të rëndësishëm të pluralizmit shqiptar, njeriut që i ka dhënë portretin e tij të ashpër gjithë këtyre 30 vjetëve. Qëndrimi ndaj zotit Berisha, ish-President dhe ish-kryeministër, për fatin tonë të keq, i shpallur non grata nga SHBA pësoi skizmën e madhe. Pra skizma duket sikur u qep me filispango, ndërkohë që zoti Berisha është brenda. Është bërë mekanike, por shkaku vazhdon të jetë brenda. Dhe këtij shkaku i është shtuar edhe një i dytë qëndrimi ndaj institucioneve të reja të drejtësisë. Njëri e konsideron SPAK-un dhe të gjithë atë çka ka sjellë Reforma në Drejtësi një organizatë të strukturuar kriminale, tjetri thotë unë kam besim tek ajo. Është bashkuar uji me zjarrin. Ti themi gjërat shqip. Ka një logjikë që nuk e thotë asnjëri nga këta. Ideja është po, Sali Berisha është personazhi më i rëndësishëm në opozitën shqiptare, e thonë gjysmë milioni shqiptarë. Vetëm naivët dhe të verbrit nuk e kuptojnë këtë, edhe cinikët dhe arrivistët. Tjetër gjë kjo. Të mohohet si realitet nuk ndodh sot. Një vit e kusur më pas do të kemi zgjedhje. Secili nga këta është i bindur, por nuk e thotë që në këtë mënyrë, në këtë formacion për 1001 arsye ekuacioni i zgjedhjeve të 2025 ka vetëm një zgjidhje, pala që do i humbasë do thotë na i vodhën prapë. Pra këta. E banalizuar gjithë kjo histori që është mekanike dhe aritmetike ka të bëjë vetëm me diçka. Kush i bën listat e nesërme? Sali Berisha që ëstë mazhorancë në këtë histori. Shumica e pakicës… është njeriu që firmos. Unë po ju paralajmëroj sot kini kujdes me humorin e doktorit, edhe besnikët, edhe fjalëpakët, edhe qëndrestarët, e të gjithë, në fund fare do të rrinë atje ku thotë doktori”, u shpreh Vangjeli

“20 Shkurti, stacioni i parë”| Boçi: Sali Berisha njihet nga deputetët. Salianji: Momenti të jemi bashkë

Më 20 Shkurt, shumica dërrmuese e deputetëve të PD-së bashkë me disa aleatë opozitarë do të dalin në shesh për të protestuar. Ky aksion politik vjen me një frymë ndryshe pas thuajse 3 vitesh përplasje brenda Partisë Demokratike. Këtë bashkim të demokratëve, Luçiano Boçi e sheh si një njohje të votës dhe statutit të kësaj partie. Ai theksoi sonte në “Opinion” se Sali Berisha është kryetari i PD për pjesën më të madhe të deputetëve.

-Mbi ç’bazë është bërë ky bashkim? Mbi ç’principe, mbi ç’marrëveshje? A do funksionojë ky fuzion i brendshëm, sepse 3 vjet përplasje mund të duan 30 vjet që të rikuperohen. Nganjëherë dëmi është aq i madh sa rikuperimi është shumë më i vështirë, cili do jetë aksioni konkret?

Luçiano Boçi: Mbi bazën e një projekti politik që duhet të ketë një forcë politike dhe duhet të dijmë shumë mirë se ndarja nuk ka qenë ideologjike. Ndarje të tilla janë përfundimtare. Kanë qenë çështje qëndrimesh, perceptimesh të ndryshme. Në ligjërim ka qenë e tillë sepse në aksionin politik bërja e opozitës ka qenë një produkt nga të dyja grupet, madje e theksuar është bërë gjatë muajve të fundit. Është një proces në vazhdimësi pavarësisht qëndrimeve, sepse kemi dashur t’i përafrojmë qëndrimet dhe t’i pajtojmë. U shpreh qartë se ka deputetë që kanë mendime të ndryshme që diskutohen, por njohin faktin e votës dhe statutit të PD.

-Kjo do të thotë se Berisha tashmë është pranuar nga pjesa tjetër?

Luçiano Boçi: Njihet edhe zoti Sali Berisha, por edhe Kuvendi i 11 Dhjetorit që ka qenë disi i kontestuar sepse dalja e zotit Berisha si kryetar është produkt i këtij Kuvendi. Procesi zgjedhor lindi nga ndryshimet statutore. Produkt i këtij bashkimi nuk është thjesht 20 Shkurti, është një stacion.

-Po për Shën Valentinin e gjetët të pajtoheshit?

Luçiano Boçi: Ishte përpara Shën Valentinit, në vigjilje.

Nga ana tjetër, deputeti Ervin Salianji thotë se nuk ndryshon qëndrimi i tij për mosnjohjen e Berishës në krye të partisë më të madhe opozitare. Por shton se ka ardhur momenti që demokratët të bashkohen dhe se kjo protestë është vetëm hapi i parë i këtij procesi.

Ervin Salianji: Ky nuk është hapi fundor i bashkimit të opozitës, është hapi i parë jo vetëm paqes, por edhe për të shkuar më tej. Për ta çuar tek njerëzit që prej vitesh e kanë mbajtur barrën e opozitës. Nëse do të ishte për mua Sali Berisha nuk do të ishte kryetar i opozitës, por është pa dëshirën time. Duhet të rinovohet klasa politike në Shqipëri. Unë nuk ndryshoj nga bindjet e mia, por momenti është të jemi bashkë, që edhe nëse do kishim ndarje ideologjike të forta, në momentin që ka një dakordësi dhe po gjen mbështetje të madhe dhe në opinionin publik, nuk besoj që ka njeri në Shqipëri që nuk mendon se të gjitha institucionet në këtë vend i janë nënshtruar vullnetit të një individi.

“Jorida ka një qëndrim ‘as-as’”, kush mungoi në mbledhjen e grupit të PD dhe përse

Grupi parlamentar i PD-së zhvilloi për herë të parë një mbledhje të bashkuar të deputetëve të grupimeve Bardhi-Berisha brenda selisë blu. Rreth 30 deputetë u paraqitën, ndërkohë 9 të tjerë munguan, mes tyre edhe Sali Berisha që nuk mundte për arsye se ndodhet në arrest shtëpie.

Deputetët e tjerë që nuk ishin të pranishëm janë Jorida Tabaku, Saimir Korreshi, Ferdinand Xhaferaj, Ilda Dhori, Flamur Hoxha, Dashnor Sula, Emilja Koliqi dhe Kastriot Piroli.

Nga të gjithë këta, sipas Luçiano Boçit, i cili ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, vetëm Jorida Tabaku është ajo që ka qëndrim me asnjë nga dy grupimet.

“Jo, refuzim, jo, por Jorida ka një qëndrim “as-as”, as me grupimin e zotit Bardhi. Çështje qëndrimi nga ana e saj. Më shumë Jorida që e ka shprehur qëndrimin e saj, ndërsa të tjerët besoj, edhe Xhaferaj mund të ketë ndonjë ngërç të vogël, por qëndrimet e tij kanë ndryshuar gjatë kësaj kohe. Pra të tjerët janë pjesë tashmë pjesë e grupit parlamentar dhe thjesht kanë munguar në aktin e ardhjes tek selia”, u shpreh Boçi./tvklan.al