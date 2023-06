Opinion – Behgjet Pacolli, pasuria, politika e jeta personale!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 02:00 09/06/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Behgjet Pacolli

“Më vunë çarçafin e bardhë, 17 minuta në morg”, Pacolli: Një aksident më paralizoi…

Biznesmeni i njohur Behgjet Pacolli ka folur këtë të Enjte në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion” edhe për jetën e tij personale.

Thuajse e pabesueshme, por ai thotë se ka një herë të dytë që i ka shpëtuar vdekjes. (Lexo më shumë) Një aksident në vitin 1980 me makinë në Ljubjanë të Sllovenisë i shkaktoi plagë të rënda, aq sa mjekët në spitalin ku e dërguan e konsideruan të vdekur.

Por, ishte një bllok ku Pacolli kishte shënuar numrat e tij të kontaktit ai që bëri “mrekullinë”.

-Në këtë kohë kur ju kishit filluar të punonit në biznes në Zvicës, pësoni një aksident shumë të rëndë.

Behgjet Pacolli: Në vitin 1980 në Ljubjanë, ishte koha kur Tito ndodhej në të njëjtin spital dhe po kalonte ditët e fundit të jetës. U përplasa para Ljubjanës dhe kam qenë pa vetëdije 28 ditë.

-28 ditë pa vetëdije?! Po pastaj keni qëndruar i veshur për një kohë të gjatë?

Behgjet Pacolli: Unë kam qenë i paralizuar për arsye se dhe fotografitë sot e tregojnë që kam një konstruksion, këto vrimat këtu janë… Kam mbajt një konstruksion metalik për me mbajt…

-Qafa të mbante peshën e kokës? Është e vërtetë që në momentin e parë të aksidentit menduan që kishit vdekur?

Behgjet Pacolli: Mua më kanë menduar për të vdekur, dhe njeriu që më ka tërhequr prej asaj kapeles ku i mbajmë të vdekurit, një mjek që ishte kryesori i spitalit të cilin drejtori i spitalit vjen vetëm 17 minuta pas momentit që jam dërguar në morg. Vjen e thotë ku është ky pacient? Kur më heqin xhaketën e gjakosur, më bie blloku i numrave të telefonit. Ajo vajza e hap bllokun dhe i bien sytë te Mahmut Bakalli.

-I cili ishte anëtar i Byrosë politike të Jugosllavisë…

Behgjet Pacolli: I njohur. Ajo e merr në telefon Bakallin dhe është shumë interesant që thirr pikërisht këtë numër, se aty kanë qenë disa numra. E thërret numrin e shtëpisë, aty lajmërohet drejtpërdrejtë Mahmuti dhe ai thotë si është e mundur. Ajo i thotë që Behgjeti është këtu dhe është në gjendje të vështirë. Bakalli thërret homologun e tij, ai drejtorin e spitalit dhe ky i fundit doktorin e zemrës. Ky vjen aty dhe në momentin e parë që ma heqin çarçafin e bardhë dhe kam filluar të derdh gjak nga goja. Ai e bën një bypass në mënyrën më primitive, me një pompë e pret venën dhe bën të mundur që gjaku të shkojë në tru. Për arsye se zemra dhe organet e tjera këtej kanë qenë të bllokuara. Aty fillon çdo gjë të funksionojë mirë, po ata nuk e dinin se unë isha i paralizuar. Pas 4 muajve ata e kuptuan se unë nuk mund të lëvizja dhe më vunë atë konstruksionin.

“Avioni u rrëzua në Varshavë”, Pacolli rrëfen si i shpëtoi vdekjes në 1979-ën

Biznesmeni i njohur Behgjet Pacolli ka folur këtë mbrëmje në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion” për jetën e tij personale dhe mënyrën si ndërtoi gjithë pasurinë.

Ai u ndal tek një moment kur i kishte shpëtuar vdekjes. Pacolli thotë se në vitin 1979, një vonesë e avionit në Uashington bëri që ai të mos fluturonte drejt Varshavës. E kjo gjë në fakt i shpëtoi jetën, pasi ai avion u përplas duke u marrë jetën të gjithë pasagjerëve në të.

Behgjet Pacolli: Në Mars të 79-ës unë kam udhëtuar prej Mexico-s në Uashington dhe kam pasur për të marrë një aeroplan për në Varshavë. Dhe aeroplani vonohet aq shumë sa nuk arrij ta marr dhe më kujtohet atëherë kisha disa këpucë të plastikës dhe m’u djersitën këmbët aq shumë e në moment e kam parë kur është mbyllur ai gate. Insistova te një polic për të hipur sepse kisha një takim të rëndësishëm. Këtë e kanë të mirë amerikanët, për këtë unë nuk insistoj më asnjëherë. Dhe të nesërmen unë zgjohem dhe shoh gazetën se i lë gazetat nën derë dhe shoh “Aircrash over Warshaw”. E lexoj dhe shoh që është aeroplani që ka shkuar prej Uashingtonit.

-Që duhet të ishe dhe ti brenda?

Behgjet Pacolli: Që duhet të isha unë.

-Asnjë pasagjer nuk shpëtoi ë?

Behgjet Pacolli: Unë kam telefonuar, asnjë s’ka shpëtuar. Telefonoj në Varimex më kujtohet mirë dhe ajo sekretaresha më thotë më falni kush jeni, jeni vëllai i tij? Ju keni vdek dje thotë, ne ju kemi pritur në aeroport dhe avioni është rrëzuar. Na vjen keq i them, unë kam shpëtuar. Si more?! A ma jepni zonjën në telefon, kur e kam thirrur atë dhe nuk besonte.

Iku me 3 marka dhe u kthye me 3 miliardë, historia e pabesueshme e Pacollit

Behgjet Pacolli tregoi në emisionin “Opinion” këtë të enjte historinë e pabesueshme të tij, që nga fëmijëria e deri te ngritja e pasurisë. Ai tregoi një rast ku udhëtoi me tren për 69 orë për të shkuar në Hamburg. E këtu duhej ta priste daja, por nuk e kishte marrë telegramin e tij.

E kështu e gjeti veten vetëm në mes të stacionit pa para as për ushqim. E nga ky moment, Pacolli tregon se ka nisur fillimi i tij. Ai u njoh me një sirian që i dha për të ngrënë edhe që thotë se i hapi rrugën për t’u bërë ai që është sot. Dhe me atë person, i cili quhet Ramazan, Pacolli tregon se e ruan ende komunikimin.

Behgjet Pacolli: Unë dal, ishte ende errët dhe shoh në fund të rrugës një dritë të kuqe dhe shkoj drejt atje. Aty ishte një piceri dhe aty ishte fillimi im për arsye se krejt pas atyre peripecive kërkoj të më japë për të ngrënë. Unë kthehem. Pas disa metrave ai del jashtë dhe unë kthehem mbrapa. Unë kisha ty vetëm një pjesë të letrës, 50 denarë të Jugosllavisë. Asgjë tjetër. Ato bënin ndoshta 2-3 marka.

Blendi Fevziu: Mbërrite në Gjermani me 3 marka në xhep dhe u ktheve nga Gjermania me 3 miliardë.

Behgjet Pacolli: Aty kthehem tek ai. Ai më jep pica të ha dhe aty është fillimi im. Ai burrë, tani burrë se atëherë ka qenë djalosh është i Sirisë. Besoj se është ende gjallë se e kontaktoj shpesh. Ai punonte në atë piceri aty dhe ishte vetë student i vitit të katërt në diplomaci. Kishte bursë nga shteti i tyre. Ai m’i hapi rrugët, më tregoi si të shkoj në universitet. Më jep mundësinë të punoj disa muaj. E ruaj raportin me të. Shkoj shpesh, Ramazan e ka emrin.

Pacolli: Kremlini është kryevepra e “Mabetex”, krenaria ime më e madhe

“Mabetex Group” e Behgjet Pacollit operon në shumë vende të botës. Në intervistë për Blendi Fevziun këtë të Enjte në “Opinion”, biznesmeni veçon Kremlinin si kryeveprën e kompanisë së tij ndërtuese.

Ai thotë se pas restaurimeve që i janë bërë prej Mabetex, ajo fortesë historike u mor nën mbrojtjen e Unesco-s.

-Në sa vende të botës keni ndërtuar?

Behgjet Pacolli: Pothuajse në shumë vende të botës, në çdo vend të Lindjes, tani kohët e fundit edhe në Evropën Qendrore dhe Afrikë.

-Po, ndërkohë a është Kremlini krenaria juaj më e madhe?

Behgjet Pacolli: Po, është si “masterpiece” e Mabetex-it për arsye se Kremlini me dy tre objekte të tjera kanë hyrë si trashëgmëi e kulturës dhe mbrohet nga Unesco. Kjo ka ndodhur ekzakt pas restaurimit që i bëmë.

Më 11 qershor 1997, Behgjet Pacolli dhe “Mabetex Group” u nderuan me “Çmimin Kombëtar Rus për arritje të jashtëzakonshme në fushën e letërsisë dhe artit”.

Kisha pantallona dhe këmishë të grisur, Pacolli: Më kanë dalë lot kur…

Behgjet Pacolli njihet si një ndër personat më të pasur shqiptarë. Por fillimet e tij kanë qenë shumë të vështira. Një episod e tregoi gjatë emisionit “Opinion” në Tv Klan ku rrëfeu se si ishte ndjerë nga komentet e bashkëmoshatarëve të tij pasi kishte qenë i veshur me pantallona dhe këmishë të grisur.

Më thonë ti ku po shkon kështu, ti tani je student duhet të vishesh më bukur. Unë kisha ndoshta pantallona të grisura dhe një këmishë po ashtu të grisur. Ai moment është i paharruar për mua. I kam shikuar ata. I kam parë që kanë qenë të veshur bukur. Mua më kanë dalë lot në moment dhe kam filluar të eci. Më dolën lot, pak a shumë edhe krenari edhe inat. Ishte ai momenti emocional i cili funksionoi në të gjitha mënyrat dhe unë u drejtova me shku në shtëpi. Kisha një mundësi me shku me autobus në shtëpi. Kam harruar fare që ka autobus. Kam shkuar në këmbë”, tregoi ai.

Më tej Pacolli rrëfeu: “Kam ardhur ora 3 e mbasdites. Më kujtohet nëna ime. Ajo më fshiu vrazhgët e lotëve që kishin rrjedhë. Dhe më tha pse ke qarë. I thashë këto kanë qenë djersë. Ajo e kuptoi. Aty i kam thënë që do shkoj te daja. E vetmja mënyrë aty me e qetësu ishte kur i thashë që do të shkoj tek daja. Daja ishte vëllai i saj jetonte në Hamburg. Ajo tha nëse ke vendosur, shko, por mos harro që ne jemi këtu dhe duhesh me u kthy. Babait nuk i kam treguar fare”.

Në shtëpinë gjigande të Behgjet Pacollit: Shoh 75% të kufirit të Kosovës

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan këtë të enjte u fol për jetën e Behgjet Pacollit një prej sipërmarrësve shqiptarë nga Kosova më të njohur.

Ai na prezantoi me shtëpinë e tij gjigande në Prishtinë ku tregoi se ka pritur shumë njerëz të rëndësishëm. Por një detaj i veçantë ishte fakti se nga aty Pacolli tha se shikon 75% të kufirit të Kosovës.

“Prej lart unë shoh prej Karadakut që është ajo pjesa atje dhe shoh kufirin që shkon në kodrat e dyta atje… këtu është me Shqipërinë, atje me Malin e zi dhe atje me Serbinë. 75% të kufirit të Kosovës. Në mëngjes kur nuk ka mjegull unë shoh çdo detaj pothuajse”, u shpreh ai.

Pacolli: Po! Jam i zhgënjyer nga politika

Teksa ka kujtuar periudhën kur ka shërbyer si Presidenti i tretë i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli thotë se është zhgënjyer nga politika.

Në intervistë për Blendi Fevziun këtë të Enjte në “Opinion”, Pacolli theksoi se politikën e ka parë gjithnjë të lidhur ngushtë me sinqeritetin, mbajtjen e besës dhe të drejtën.

-I zhgënjyer nga politika?

Behgjet Pacolli: Po, të drejtën me thënë po! Për arsye se unë gjithmonë kam menduar se të qenurit në politikë është kuptimplotë, që të jesh i sinqertë edhe i drejtë.

-Dhe sinqeriteti me politikën rrallë kanë lidhje.

Behgjet Pacolli: Nuk kishte harmoni mes sinqeritetit, besëmbajtjes dhe politikës.

-Shumë interesante!

Ka shpëtuar disa persona, por si? Pacolli: Gjyshi më ka lënë këtë profeci

Këtë të Enjte në “Opinion” vjen një intervistë ndryshe e Behgjet Pacollit, brenda shtëpisë së tij gjigande.

Në intervistë për Blendi Fevziun, ai tregoi disa nga dekoratat e çmimet e shumta që ka marrë, jo vetëm nga Shqipëria, por shumë vende të botës.

Më të veçantat janë pikërisht ato që Pacolli ka marrë pas misioneve të suksesshme humanitare ku ka shpëtuar shumë pengje. I pyetur se cili është sekreti i negocimit në raste të tilla, ai theksoi një profeci të gjyshit të tij që e ndjek gjithmonë.

Behgjet Pacolli: Kam marrë çmimin për shkak të lirimit të Shqipe Habibit e cila ishte marrë peng në Afganistan edhe të një diplomati tjetër, dhe ata nuk e harruan këtë e më ftuan e më dhanë këtë çmim.

Blendi Fevziu: Vetëm një gjë më ka çuditur, ke shpëtuar disa veta, jo vetëm Shqipe Habibin. Dhe një pilot në Afrikë. Si arrin të negociosh me ta? Paguan apo e zgjidh…?

Behgjet Pacolli: Nuk është pagesa çdo gjë! Çdo gjë është te një profeci që gjyshi im ma ka lënë. Ai thoshte gjithmonë “kalo dhe kujdesu që dera mos të mbyllet mbrapa”.

Blendi Fevziu: Të jetë gjithmonë e hapur.

Behgjet Pacolli: Dhe unë gjithmonë ku kam kaluar, jam kujdes për këtë dhe dyert kanë mbetur hapur./tvklan.al