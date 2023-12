Opinion – Berisha pa imunitet, si do të organizohet opozita?

Autori: Blendi Fevziu 00:54 22/12/2023

Në studio: Preç Zogaj, Tomor Alizoti, Belind Këlliçi, Baton Haxhiu. Në lidhje skype: Klesiana Omeri

Haxhiu: 2025 është thyerja e madhe politike në Shqipëri, SPAK do të vazhdojë të punojë

Për analistin Baton Haxhiu, thyerja më e madhe politike në Shqipëri do të jetë në vitin 2025 pasi shton se SPAK do të vazhdojë të punojë.

Gjatë debatit me deputetin Alizoti në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Hazhiu shprehet i bindur se sipas tij, nuk do të ketë kurrë zgjedhje si pushtet 4-vjeçar pas 2025-ës.

Baton Haxhiu: Tomori tha “janë 3 njerëz opozitarë që po goditen dhe atëherë përfundon opozita”.

Tomor Alizoti: Jo, nuk përfundon.

Baton Haxhiu: Berisha, Meta, Mediu. Aty fillon rënia e PS-së në momentin kur këta të 3 shkojnë, PS është e vetmja që…

Tomor Alizoti: Je marrë me zgjedhje, qëndro i sinqertë: Si do të ndërtohet një strukturë politike për 1 vit afër zgjedhjeve kur ti neutralizon të gjithë opozitën aktuale? Kjo është e pamundur! Ti i legalizon Ramës pushtetin, e bën president të Shqipërisë dhe e bën një verison Putini.

Baton Haxhiu: Nuk ndodh kurrë!

Baton Haxhiu: Unë mendoj se 2025-a është thyerja e madhe politike në Shqipëri për arsye se SPAK-u do të vazhdojë të punojë edhe pas datës 25. Nuk e di kush i fiton zgjedhjet në vitin 2025, por kurrë zgjedhje si pushtet 4-vjeçar mas 2025-ës nuk do të ketë. Këtë ta garantoj! Ja ku jemi dhe flasim.

“SPAK-u një polici politike e zbukuruar”, Alizoti: Do të nis ta besoj kur të marrë nën hetim Ramën dhe njerëz të bashkisë së Tiranës

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti e quan SPAK-un një një polici politike e zbukuruar. I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan Alizoti u shpreh se ka përpjekje për të neutralizuar opozitën dhe në momentin që kjo ndodh një vit e gjys para zgjedhjeve i prodhohet liderit një pushtet absolute.

Ndër të tjera deputeti demokrat u shpreh se media, populli, institucioni dhe drejtësia duhet të jenë në opozitë me pushtetin dhe jo me opozitën.

Tomor Alizoti: Që drejtësia është një koncept filozofik dhe bazohet tek e vërtetat e drejta, por gjithmonë popujt janë shtypur në emër të drejtësisë, genocidet më të mëdhaja janë bërë me ligje. Shteti i së drejtës ka një element, kontrollon epshin e liderit. Një sistem gjyqësor është në opozitë me qeverinë parësore që të ruajë shoqërinë nga autokracia dhe diktatori dhe jo në front me opozitën. Tanis Shqipëria ka burgosur dhe ka ekzekutuar kryeministra…

Në logjikën politike sot në një vënd që ka shkuar në autokraci kur i pari i vendit kontrollon gjithçka dhe sot në Shipëri të shikosh thjesht fare se kush është nën hetim. Sali Berisha që do të shkojë në izolim nesër flitet që mund të shkojë edhe Ilir Meta në izolim dhe po them që mund të jetë edhe Republikanja. Gjithë opozita është e neutralizuar. Në momentin që ti neutralizon opozitën një vit e gjys para zgjedhjeve ti i prodhon liderit autokrat një pushtet absolut.

Logjika politike është që ky godet aksionin më të foertë opozitar që është Sali Berisha, godet dhe Partinë e Lirisë edhe krahun tjetër edhe s’ka më opozitë. SPAK po ta shikoni hyri kur u zgjodh Dumani me forcë ambasadorja amerikane. Pse? Sepse kishte influencë Rama. Unë kam bindjen që ka kapur një pjesë më të madhe të SPAK-ut. SPAK-u në Shqipëri është një ekip i fortë politik dhe unë do të vazhdoj ta besoj kur kryeministrin Rama ta thërras nën hetim për skandalet madhore, të hetojë këto të bashkisë së Tiranës atëherë SPAK-u merr dimension. Media, populli, institucioni, drejtësia është në opozitë me pushtetin jo me opozitën. SPAK-u është një polici politike e zbukuruar.

“Drejtësia bën kalkulime në procese politike”, Baton Haxhiu debat me Këlliçin për SPAK: Ku jeton ti mor burrë?

Analisti Baton Haxhiu thotë se në procese të caktuara politike, drejtësia bën edhe kalkulime.

Në emisionin Opinion në Tv Klan, analisti Haxhiu dhe anëtari i Kryesisë së PD Belind Këlliçi, debatuan rreth punës së SPAK.

Në fjalën e tij, Baton Haxhiu theksoi se në situatën aktuale politike, opozita e Sali Berishës është një pengesë.

Por Këlliçi e konsideroi këtë teori të paligjshme nëse ndodh.

Baton Haxhiu: Fryma e SPAK-ut është që ta pastrojë Shqipërinë nga pandëshkueshmëria dhe mungesa e botës së lirë. Dy shembuj, Erion Veliaj dhe Edi Ramën.

Unë besoj që SPAK-u gjatë këtij procesi që ka ndërtuar për inceneratorët dhe për pjesët e tjera, në planet e tyre sigurisht i ka që këta të jenë edhe pjesë e hetimit. Por drejtësia në procese poltike të rënda bën edhe kalkulime të tilla. Pengesa kryesore në këtë moment është opozitarizmi individual i Sali Berishës. Kjo nuk domethënë që nëse bën kalkulime nuk e arrin drejtësinë në fund. Një drejtësi nuk mund të heshtë.

Pika e dytë është Berisha është njeri që frymëzon dhe ka pas vetes histori militante. Për të fituar fuqinë SPAK-u duhet të krijojë një frymë që duhet të jetë e veshur me guxim dhe kush është njeriu i cili ka fuqinë më të madhe? E ka doktori.

Belind Këlliçi: Kjo që ti po flet është paligjshmëri. Po shkon në arrest dikush që nuk ka asnjë akuzë. Nuk është normale, nuk duhet të ndodhi, as për Edi Ramën.

Baton Haxhiu: Nëse ti ke menduar që drejtësia është në pikën idealiste të saj që funksionon vetëm me të drejtën pa e parë kontekstin, atëherë ke gabuar profesionin dhe ke gabuar pse je në politikë kaq gjatë.

Belind Këlliçi: Ti më thua që kam gabim që kërkoj shtet të së drejtës?

Baton Haxhiu: Je në karrigen e gabuar të jetës tënde.

Belind Këlliçi: Pse po kërkoj shtet të së drejtës?

Baton Haxhiu: Shteti i të drejtës kur në proces gjyqësor nuk gabohet; shpallet i lirë nëse s’ka fakte dhe shpallet i dënuar nëse ka fakte.

Belind Këlliçi: Është i hequr liria pa asnjë akuzë dikujt sot që flasim, që është ish-President, ish-Kryeministër.

Baton Haxhiu: Ku jeton ti mor burrë?

Belind Këlliçi: Këtu në Shqipëri jetoj, unë s’e di ku jeton ti. Unë po kërkoj që të ketë një drejtësi pa regji.

Baton Haxhiu: Nuk ka ashtu, nuk ka, harroje këtë punë.

Këlliçi: Nëse ky standard është votuar në 2016-ën, turp t’i vijë çdo deputeti që ka hedhur votën pro këtij SPAK-u

“Nëse kemi votuar për këtë SPAK, për këto organe të reja drejtësie, ky është një trup kombëtar.”

Kështu është shprehur anëtari i Kryesisë së PD-së, Belind Këlliçi, teksa ka thënë se SPAK ka frikë t’i përmendë dhe emrin kryeministrit Edi Rama.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi ka deklaruar se kjo që po ndodh me kryedemokratin Berisha është një rast i paprecedentë teksa ka shtuar se ai ka 3 masa dhe asnjë akuzë lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani.

Belind Këlliçi: Berisha është deklaruar vetë se do e respektojë vendimin e parlamentit dhe ka rënë dakord që do e respektojë masën. SPAK-u që është një strukturë e mbështetur nga ndërkombëtarët, është një strukturë që duhej mbështetur dhe e votuar me votat tona dhe nëse është ky standardi për të cilën është votuar në vitin 2016 me 140 vota, atëherë trup t’i vijë çdo deputeti që ka hedhur votën pro këtij SPAK-u sot.

Blendi Fevziu: Pse?

Belind Këlliçi: Berisha në momentet që ne flasim është një person që nuk ka asnjë akuzë mbi shpinë, është person nën hetim dhe në dijeninë time është rast unikal dhe nuk ka ndodhur asnjëherë që një person nën hetim të burgoset dhe të mos i jepet mundësia që në 3 vite që janë zhvilluar hetimet, të mos thirret një herë të vetme. Ai nuk është thiirrur asnjëherë të vetme as ai dhe as dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi. Berisha si ish-kryeministër i takon të jetë dhe ai i barabartë para ligjit. Kjo është po ndodh me Berishën, ky është një rast i paprecedentë në gjykimin tim. Berisha nuk ka asnjë akuzë, ka 3 masa deri tani. Berisha pritet të arrestohet për një shkelje ligji që e ka bërë Edi Rama. Kanë frikë SPAK-u t’i përmendë emrin kryeministrit. Në të gjithë dosjen nuk ka një firmë të Berishës dhe ndërkohë, personi që ka firmosur është EdI Rama dhe nuk e marrin një herë në pyetje. Nëse SPAK ka këtë standard, ka dështuar që në krye të herës. SPAK ka frikë t’i përmendë emrin Ramës. Nëse kemi votuar për këtë SPAK, për këto organet të reja drejtësie, ky është një trup kombëtar.

Preç Zogaj: Berisha është një lider i konsumuar në pushtet

Në analizën e tij për PD, Preç Zogaj thotë se fotografia aktuale e partisë është një fragmentarizim në 3 pjesë: ata që nuk mbështesin askënd, rithemelimi dhe PD zyrtare. Analisti thotë në emisionin “Opinion” në Tv Klan se Berisha është një lider i konsumuar në pushtet.

Preç Zogaj: Pikëpamja ime është kjo që një lider politik afatgjatë ka gjithmonë mbështetje në parti. Ai largohet nga politika dhe nga partia për t’i dhënë mundësi formacionit politik për të bërë shumicë në popull. Merrni Merkelin, Merkeli po të kandidonte në partinë e vet, Merkeli del e para. Ka dhënë dorëheqjen për t’i dhënë mundësi partisë pas kaq vitesh në pushtet të gjejë lider, të ecë përpara, të fitojë prapë zgjedhjet. Ky është një argument shumë i gabuar që e kanë kthyer në refren këta pala tjetër që e kanë bërë Berishën… Berisha është një lider i konsumuar në pushtet, nuk është një lider që e pret populli, populli e ka konsumuar, e ka pritur dy herë, duhet të jemi realistë.

Sipas Zogajt, Berisha duhet të tërhiqet dhe t’i japë partisë mundësinë për të zgjedhur një lider të ri.

Preç Zogaj: Berisha duhet të tërhiqet dhe t’i krijojë mundësi gjithë PD, në të gjithë fragmentimin e saj për një proces gjithëpërfshirës që të nxjerrë një lidership të ri dhe pyetja, thatë edhe ju me të drejtë, pyetja cili duhet të na drejtojë në demokraci, është pyetje e gabuar, konsiderohet teorikisht pyetje e gabuar sepse presupozohet se e nxjerr gara prandaj quhet pyetje e gabuar në teori. Ne nëse duam të rrimë në demokraci nuk mund të thyejmë ligjësinë dhe teorinë e demokracisë se këtë ka bërë lidershipi shumëvjeçar i PD qëkur se është themeluar pothuajse. Ka ardhur duke thyer ligjësitë e demokracisë dhe ky është fati i PD.

Alizoti: Basha, defekti më i madh politik i Berishës

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti thotë se duhet që PD-ja të hyjë në një etapë të re me një koncept të ri dhe me modernizim të partisë. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alizoti shprehet se ky është një proces i një shoqërie autokratike që nuk ka pasur parti demokratike, as PD-ja dhe as PS-ja, por shton se kanë pasur parti liderësh.

“Liderët e mëdhenj nuk zëvendësohen në studio televizive. Unë nuk jam “Berishit”, por Berisha është në bregun e demokratëve njeriu që votohet më shumë. Sali Berisha është një lider ballkanik. Liderët e mëdhenj lënë në pas një parti të dobët. Kjo parti sot do të vazhdojë me trashëgiminë e Sali Berishës. Kjo do kohën e saj shoqërore dhe politike. Zgjidhja e PD-së është kjo: Historia e Berishës me plotësimin në etapën e re që do të vijë PD-ja nesër, me koncept të ri, me një modernizim të partisë, por me identitetin e saj. Ky është një proces politik i një shoqërie autokratike e cila nuk ka pasur parti demokratike, as PD-ja dhe as PS-ja, ka pasur parti liderësh“, shprehet Alizoti.

Për Alizotin, Lulzim Basha ishte defekti më i madh politik i Sali Berishës.

“Unë nuk e kam votuar Bashën, ai ishte projeksion i Berishës dhe defekti më i madh politik i tij ishte Basha. Basha nuk ekziston, aty priza e projektorit ishte Berisha dhe në momentin që e hoqi prizën Basha u zhbë. Basha po përdoret në një mënyrë artificiale“, tha Alizoti.

Heqja e imunitetit të Berishës, Këlliçi: Ky është momenti që Partia Demokratike duhet të shkundet shumë fortë

“Unë mendoj që ky është një moment që Partia Demokratike duhet të shkundet shumë fortë”, kështu është shprehur deputetit i PD, Belind Këlliçi. I ftuar në studion e “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi u shpreh se ky është një moment që Partia Demokratike duhet t’i thirrë mendjes për të kuptuar se po vendi po shkon drejt instalimit të autokracisë totale.

Gjithashtu gjatë fjalës së tij deputeti Këlliçi u shpreh se të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike e ndjejnë se do të duhet të dyfishojnë punën e tyre dhe angazhimin e tyre publik që opozita të dalë nga kjo situatë.

Belind Këlliçi: Nga java tjetër do të ketë një angazhim shumë herë më të madh të kryesisë të Këshillit Kombëtar. Sali Berisha nuk do të jetë aty, por do të vazhdojë ta drejtojë.

Blendi Fevziu: A ka hapa konkret?

Belind Këlliçi: Sapo ka ndodhur dhe është një ditë jo e zakonshme për Partinë Demokratike dhe zinxhirin drejtues. Kjo është hapi i parë sa i përket zinxhirit drejtues. Patjetër PD do të duhet të hapet, por kjo është një fazë e dytë e cila do të nisë me fillimin e vitit që i përgjigjet zgjedhjeve të 2025. Pikë së pari ne duhet të mbajmë PD aktive në terren gjithë kohën. Deputetët janë të bashkuar, e cila do të japë një mesazh që në aktivitetin politik të grupit parlamentar nuk do të ndryshojë asnjë gjë. Do të vazhdojë e njëjta kauzë dhe jeta do të vazhdojë.

Blendi Fevziu: Ju e shifni që PD do të rivitalizohet duke pasur Berishën dhe në ‘arrest shtëpie’ apo mendoni se kjo mund të vijë përmes një delegimi dhe krijimi të një lidershipi të ri?

Belind Këlliçi: Etapa e parë është kjo që ndodh. Unë e pashë edhe vetë sot dhe të gjithë anëtarët e ndjejnë se duhet të marrin më shumë përgjegjësi do të duhet të dyfishojnë punën e tyre, angazhimin e tyre publik. Unë mendoj që ky është një moment që Partia Demokratike duhet të shkundet shumë fortë. Është një moment për t’i thërritur mendjes dhe për të kuptuar se po shkojmë drejt instalimit të autokracisë totale në vend.

Ndër të tjera Këlliçi u shpreh: Ajo betejë që po bëhet sot nga opozita është që ky vend të ketë një opozitë reale, jo të kapur të kontrolluar dhe satelit të qeverisë. Unë nuk kam bërë ndonjëherë opozitë të tillë.

“Nuk keni fuqi të nxirrni lider”, Baton Haxhiu për PD-në: Cili do të jetë rrugëtimi i të djathtës

Kryetari i PD Sali Berisha mund të përballet me një masë sigurie, siç aludohet arresti shtëpiak, tashmë që Parlamenti i hoqi imunitetin me kërkesë të SPAK.

Analisti Baton Haxhiu, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, duke analizuar situatën në të cilën ndodhet aktualisht Partia Demokratike, renditi 3 argumente se cili do të jetë, sipas tij, rrugëtimi i të djathtës shqiptare.

“Edhe Alizoti dhe Këlliçi mendoj që duhet të dalin përtej dhimbjes që kanë për arsy se frazat janë të ndërtuara në një diskurs e cila PD-në e as nuk e bën me lider të ri, as me projektim të ri, as me fitore të re.

1-Rrugëtimi i të djathtës është vonuar për 2 vite për aryse se pozicioni non grata është ditur si e ka fundin dhe keni notuar në një moçar.

2-Konflikti i brendshëm nuk pati fuqi, konflikti i brendshëm zakonisht e nxjerr një lider. Dhe Këlliçi gabimisht e ka që mediumet janë marrë vetëm me vulën. Vula nuk është prodhimi i yni, është prodhimi i juaj. Vula nuk është arsye. Realisht mungesa e idesë ka qenë ideja. Tani do ballafaqohemi edhe me një betejë tjetër, beteja e rithemelimit dhe beteja e një PD ekzistuese e cila e kërkon legjitimitetin përmes konjukturës dhe nëse e fiton cila do jetë beteja juaj e ardhshme? Ju keni 1 milion arsye për të fituar betejën me pushtetin që ju të mos jeni të përçarë. Sfida kryesore opozitare është arsyeja karshi pushtetit. Ju nuk keni fuqi të brendshme të nxirrni liderë, duhet të zbuloni nga jashtë. Keni 2 mundësi: O ta bëni liderin familjar që është Argita ose ta merrni një lider që është përmbi ju që ju ndihmon për të krijuar fuqinë e kohezionit.

3-Ju po dekontekstualizoni situatën politike në botë. Faktori kryesor që e mban peshën politike ndërkombëtare sot është siguria rajonale europiane dhe botërore. Fakti që ky element është më i rëndësishëm ndonjëherë se sa demokracia në momente kruçale, i vetmi vend që nuk e kupton se siguria që e përcaktojnë fuqitë e mëdha, vetëm Shqipëria nuk e kupton sa e rëndësishme është kjo dhe nuk të pyesin fare për një lider që është non grata qoftë edhe nëse ata e kanë gabim”, u shpreh Baton Haxhiu.

“Mund të intepretohet sikur lejohet edhe arresti me burg”, Daci ju jep përgjigje pikëpyetjeve për ish-kryeministrin Berisha

Avokati Jordan Daci i ka dhënë përgjigje disa pyetjeve referuar ligjit në lidhje me heqjen e lirisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Pyetje: Çfarë mund të vendosë gjykata në raste të tilla (versioni “arrest në shtëpi”) në këtë rast do të jetë arrest me izolim, me roje në derë apo pa roje në derë?

Jordan Daci: Ka 2 alternativa, ka arrest në shtëpi dhe arrest në burg. Gjykata nuk është e detyruar të miratojë kërkesën e prokurorisë, mund të vendosë ose njërën, ose tjetrën ose mund të lërë në fuqi atë që ka sot.

Pyetje: Cilat janë format që gjykata mund të japë për arrestin e shtëpisë?

Jordan Daci: Arresti në shtëpi ka disa modele: Ka një model, i cili nuk ka kufizime që do të thotë se ai thjesht duhet të qëndrojë në banesë, por mund të ketë takime dhe mund të hyjnë njerëz të tjerë që nuk i përkasin familjes dhe pa mbikqyrje policore, por ka edhe raste me mbikqyrje policore, që do të thotë: Prani 24 orë të forcave policore në hyrje të banesës dhe mund të shoqërohet me kufizimin e takimeve për persona që janë jashtë trungut familjar. Telefonatat nuk kufizohen, por mundet që gjykata të ketë kufizime që lidhen me garantimin e mosnxjerrjes së sekretit hetimor.

Pyetje: A mund të vendosë Sali Berisha adresën e selisë së PD duke qëndruar në seli gjatë kësaj periudhe?

Jordan Daci: Masa e arrestit duhet të korrespondojë adresa me atë të gjendjes civile, por kjo nuk përjashton mundësinë që individët të zgjedhin një adresë të dytë, por adresa e dytë duhet të konfirmohet nëpërmjet një kontrate qiraje ose dokumenti ligjor. Selia e sheh të pamundur për t’u deklaruar sepse ajo seli formalisht i përket një personi tjetër ligjërisht, pra jo Berishës.

Pyetje: A mund të humbë Sali Berisha mandatit e deputetit nëse ai izolohet për 6 muaj, pra që ndalohet të shkojë në parlament?

Jordan Daci: Kushtetuta e përcakton që nëse 6 muaj nuk paraqitesh, humbet mandatit. Në rastin e arrestit është një arsye që në vetevete përbën ndalim. Nëse do të ketë më shumë se 6 muaj, rrezikon humbjen e mandatit. Humbja e mandatit nuk rikthehet më sepse zëvendendësohet në listë.

Pyetje: Nëse Berisha nuk do ta respektojë arrestin e shtëpisë, cila mund të jetë masa rënduese?

Jordan Daci: Nuk ka nevojë për kërkesë në kuvend më, prokuroria mund të shkojë drejtpërdrejtë në gjykatë për zëvendësimin e masës sepse e ka marrë leje tashmë edhe për arrest në burg. Dispozita për të cilën dyshohet përmban mundësinë edhe të arrestit me burg. Si rregull mosha deri në 70 vjeç e lart nuk lejohet arresti në burg, por ligji ka paracaktuar si moment vetëm kur paracaktohet një dënim minimumi 10 vjet ose më shumë se 10 vjet. Në rastin konkret, dënimi është 12 vjet dhe mund të intepretohet sikurse lejohet edhe arresti me burg.

Berisha pa imunitet, Tomor Alizoti: PD merr energji nga vështirësitë, sfidë të gjejë zemrat e shqiptarëve

Deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti thotë se PD-ja do të arrijë të dalë nga kjo situatë e vështirë në të cilën gjendet.

Deputetit Sali Berisha iu hoq imuniteti nga Parlamenti dhe kjo i hap rrugë SPAK-ut që të kërkojë masë shtrënguese sigurie.

Por çfarë do të ndodhë me PD-në në një situatë kur kryetari i saj mund të jetë i izoluar? Sipas Alizotit, i cili është i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Partia Demokratike merr më shumë forcë dhe energji në raste krizash dhe vështirësish.

“PD është një parti që është themeluar në vështirësinë e saj, është një parti që e vendos në vështirësi ka një aftësi të rigjejë veten. Opozita dhe PD do fillojë dhe do jetë po aq e fuqishme sa ka qenë por duhet të gjejë mënyrën. Opozita shqiptare është vënë në një sulm të paqenë, ka pasur një sulm të madh që ka qenë politik, mediatik, propagandistik plus dhe konflikti i brendshëm. Unë mendoj që shumë shpejt opozita nga ana teknike do gjejë zgjidhje. PD ka kaluar një krizë por është një parti që krizat i japin energji. Unë mendoj që kryetari do jetë prezent sepse Berisha është trashëgimia e PD”.

Alizoti thotë se Partia Demokratike ka një sfidë që të rifitojë besimin e qytetarëve.

“Duhet që PD të gjejë, ka një sfidë, si të gjejë zemrat e shqiptarëve si ta kthejë zemërimin e shqiptarëve. Kjo është sfida e madhe e opozitës. Ky është një proces që unë mendoj PD-në do ta bëjë më të fortë. Sot ndodhi teknikisht dhe bujrum të diskutojmë për të koordinuar dhe për të sjellë një PD moderne bashkë me frymën e Berishës”.

