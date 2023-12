Opinion – Berishës i heqin imunitetin, çfarë do të ndodhë me opozitën?

00:43 19/12/2023

Në studio: Mirela Milori, Baton Haxhiu, Mark Marku, Artan Hoxha. Në lidhje skype: Genc Gjokutaj, Klesiana Omeri

Hoxha: Mbreti është gjallë, Sali Berisha nuk dorëzohet përveçse po arrite ta vrasësh

Analisti Artan Hoxha thotë se sipas tij, kryedemokrati Sali Berisha nuk dorëzohet përveçse ta vrasësh. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti ka deklaruar se sidoqoftë, grupi që mbështet kryedemokratin Berisha do të mbetet më i madhi në numër dhe në energji.

Artan Hoxha: Unë thashë që e presin flakët e ferrit. Kush e ka ndarë mendjen që të ndjekë këtë linjë, të jetë i qartë se çfarë e pret. Batoni kërcet tek situata që Mbreti vdiq rreth Mbretit. Mbreti është gjallë, Sali Berisha nuk dorëzohet përveçse po arrite ta vrasësh. E vrasin dot? Po nuk e vranë do të vijojë. Sipas meje, skenari më i mundshëm është, grupi “Berishist” demokrat i cili sado që të rrudhet, do të vijojë të mbetet grupi më i madh brenda opozitës numerikisht dhe me energji, do të vijojë të përshtatet me rrethanat kur liderin e vet do ta ketë të burgsour në shtëpi, po ky regjim mund ta çojë edhe në burg. Ky regjim dhe ato interesa nuk do të ngurrojnë ta izolojnë në propocion me rezistencën që do të bëjë sepse qëllimi i tyre është asgjësimi politik me mjete jo politike. Tani, si do të jetë e ardhmja e kësaj opozite që do ta ketë liderin e vet në burg dhe sa do i rezisitojnë vështirësive. Dimë një gjë, nga përvojat e partive, partitë që liderin e tyre e kanë në burg, tenton të drejtohet në mënyrë kolegjiale, nuk gjen zëvendës.

Baton Haxhiu: Samir Mane, figura ideale si lider i PD-së

Analisti Baton Haxhiu thotë se Partia Demokratike duhet të kalojë në një cikël të ri.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Baton Haxhiu tregoi edhe se cili mund të ishte lideri ideal i PD-së në të ardhmen.

Sipas tij, lideri i duhur do të ishte biznesmeni i suksesshëm dhe i njohur, Samir Mane.

Blendi Fevziu: Kush është një figurë që ty të krijon më shumë përshtypje?

Baton Haxhiu: E vetmja figurë e cila në njëfarë mënyre e ka një farë kredibiliteti që është jashtë Partisë Demokratike, që njerëzit duhet ta mendojnë si të djathtë edhe që është figurë që jep njëfarë shprese, nuk e di a është mirë me përmend emra, por është Samir Mane. Kush do të ishte njeriu i të djathtës

Blendi Fevziu: Ne flasim për një njeri që do se Samir Mane nuk do, as e ka ndër mend, as e ka menduar. Unë po them nga këta që janë gjendje.

Baton Haxhiu: Nuk janë këta, nuk ekzistojnë…

Blendi Fevziu: Për Manen ta them unë se e kam pyetur, thotë as e kam menduar, as e mendoj, as e dua, as më shkon në mend.

Baton Haxhiu: Nuk e zgjodha Samir Manen, as nuk thashë që do të jetë. Cili është profili i një njeriu që duhet të jetë, kjo është diçka tjetër. Samir Mane është shumë mirë për të qenë lider i së djathtës.

Blendi Fevziu: Po nuk është, flasim këta që janë.

Baton Haxhiu: Ti po thua lider, nuk ka lider Partia Demokratike.

“Opozita në ditën më të vështirë”, Marku: E shikoj si fundin e një epoke

Analisti Mark Marku thotë se e shikon situatën që ka përfshirë PD-në dhe kryedemokratin Sali Berisha si fundin e një epoke të tranzicionit. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Marku shprehet sepolitika shqiptare nuk do të jetë siç ka qenë në 30 vjet.

Mark Marku: E shikoj si fundin e një epoke me të gjitha dilemat, problemet e epokës së tranzicionit dhe mënyra se si do të bëhet ndryshimi… Nuk do të jetë më as politika shqiptare, as jeta politike siç ka qenë në 30 vjet. Po bie miti i partive politike në Shqipëri. Këtu po goditet një prej shtyllave të këtij sistemi që kemi pasur në 30 vjet që është Sali Berisha dhe mendoj që ka njëfarë… kjo që ka ndodhur sot, duhet të kishte ndodhur në fillim të procesit me Berishën. SPAK ka pasur një ngut të paarsyeshëm, këtë që ka bërë sot, mund ta kishte bërë që herën e parë. Vetë SPAK ka krijuar mundësinë që ky proces të politizohet. Fati i partive lider, aty ku lideri bie, bien dhe partitë. Opozita do të jetë në ditën më të vështirë. Sikur Berisha të gjente disa figura dhe të ju thoshte “merreni partinë tani” dhe sikur të hapte një proces të ristrukturimit real jo me fjalë, PD-ja nuk do të goditej kaq shumë. Tani PD-ja është një një situatë shumë delikate.

Figurën që mund të merrte lideshipin e PD-së, Mark Marku thotë se sheh Ilir Alimehmetin.

“Përfundon beteja e Berishës me Ramën”, Baton Haxhiu: Pushteti i kryeministrit në 2025 do të jetë më i zbehtë

Analisti Baton Haxhiu ishte i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan ku u shpreh se me vendimin për arrestin në shtëpi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha përfundon beteja e Sali Berishës me Edi Ramën.

Nisur nga kjo Haxhiu u shpreh se edhe pse kryeministri Edi Rama mund ta ketë më të lehtë për të siguruar fitoren në vitin 2025, pushteti i tij do të jetë më i zbehtë dhe i pafuqishëm.

Blendi Fevziu: Cila do të jetë e ardhmja e opozitës sipas teje?

Baton Haxhiu: Ky pastrim i ndan rrugët e liderëve të vjetër dhe mosqarkullimin e elitës. Përfundon beteja e Sali Berishës me Edi Ramën. Mund të kemi që Edi Rama të fitojë zgjedhjet e 2025, por elita e re politike që krijohet nuk besoj se do e ketë ashtu aq të vështirë betejën me Edi Ramën, për arsye se bashkësia ndërkombëtare me elitën e re që vjen do të bëjë marrëveshje. Unë jam i bindur se Berisha e ka vonuar shumë procesin për zgjedhjet e 2025, aq shumë saqë ja ka siguruar pushtetin Ramës për 2025, por pushteti i Ramës në 2025 do të jetë i zbehtë, i pafuqishëm.

Blendi Fevziu: Edhe tani s’është duke bërë ndonjë gjë. I ka ngelur pushteti në dorë dhe po e mban.

Baton Haxhiu: Jo këtu nuk pajtohem fare. Nuk ka lider që ka bërë më shumë në këto vite. Jetëgjatësia dhe gabimet janë gjë tjetër. SPAK po pastron elitën e vjetër.

Ndër të tjera gjatë fjalës së tij Haxhiu u shpreh se Berisha po parashikon martirizimin e tij me veprimet që po ndërmer gjatë këtyre viteve.

Mirela Milori: Pas 2025 rënia e PS do jetë më e keqe se e opozitës, do mbeten hi e pluhur

Në analizën se çfarë do të ndodhë me opozitën, Mirela Milori thotë në emisionin “Opinion” në Tv Klan se “Rama është piktor dhe edhe po të bënte një kompozim me titullin ‘opozita e ëndrrave të mia’ nuk do ta hidhte dot në telajo”. Milori renditi ngjarjet e fundit që kanë treguar përçarjen e opozitës dhe tha se në 2025, do t’i dhurojë Ramës 80 deputetë në parlament.

Mirela Milori: Basha nga ana tjetër do marrë vulën më 27, me 99%, e ruajmë rezervën e surprizës. Kjo opozitë është në ditën e saj më të keqe, nuk është se iku Berisha dhe kjo opozitë frymëozn njerëzit dhe nuk ka rëndësi, atë mosbindjen civile e kthen në realitet, bllokon këshillat bashkiakë, bllokon rrugët, e fut sistemin në kolaps dhe e kthen vëmendjen që hajde të ulemi dhe të flasim seriozisht. Për mua kjo opozitë Ramës i ka dhuruar 2025 edhe me 80 deputetë në parlament. Pra kjo opozitë po i siguron që të ketë edhe një shumicë të mjaftueshme që të bëjë çfarë të dojë në 4 vitet e ardhshme, kjo është opozita.

Milori bie dakord me Baton Haxhiun i cili tha se “pas 2025 Ramës do t’i vështirësohet puna”, por në parashikimin e saj, rënia e PS do të jetë edhe më e keqe se sa ajo e PD.

Mirela Milori: I vështirësohet puna sepse nuk është më Rama i 2013 dhe njerëzit e tij, është Rama i 2025 me një konsum shumë të madh, me njerëz shumë të lodhur, me njerëz që janë shkëputur fare nga baza, të dyja palët janë shkëputur nga baza, nga realiteti, nuk shkojnë më, nuk takohen me njerëz. Edhe kur takohen me njerëz flasin në mënyrë të kithët, janë realitet tjetër. Këta janë njerëzit e bazës, kanë të tjera kërkesa, këta operojnë në një botë tjetër kështu që pas 2025 ne do shohim rënien e PS që unë parashikoj se do jetë edhe më e keqe se sa kjo që i ndodhi opozitës. Hi dhe pluhur, këtu do ngelen ca trarë, ata do ngelen hi dhe pluhur kur të bien, por presim dhe shohim deri atëherë.

Artan Hoxha: Opozitën e presin flakët e ferrit, kërkohet asgjësimi politik i Sali Berishës

Analisti Artan Hoxha gjykon se opozita shqiptare do të përballet me vështirësi nëse kryedemokrati Sali Berisha vendoset në arrest shtëpie nga Gjykata e Posaçme.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan për të komentuar lidhur me vendimin e Këshillit që i dha votën pro SPAK për heqjen e imunitetit të Sali Berishës, Artan Hoxha vlerësoi se opozitën e presin “flakët e ferrit”.

Sipas tij, po kërkohet asgjësimi politik i Sali Berishës.

“Sot pamë një skemë që kërkon asgjësim total politik të Sali Berishës. Sipas meje, këta duan të arrijnë asgjësimin politik të Sali Berishës të dështuar me mjete politike dhe që do përfundojë me keqpërdorimin e mjeteve policesko-gjyqësore.

Ky plan asgjësimi politik i tij që ka brenda interesin e mazhorancës në aleancë me një segment të shkëputur nga PD dhe me shtytjen e linjës qeveritare amerikane.

Drejtësia po përdoret nga PS, nga segmenti i Bashës në PD që është shkëputur dhe nga linja amerikane. Me këtë skenar sfida e përballjes së opizitës është tjetër gjë nga skenari që pretendojnë disa, se këtu kemi të bëjmë me një drejtësi progresiste që po del nga bataku dhe në këtë skenar tjetër fati i opozitës janë komplet të ndryshme. Besoj se kemi të bëjmë me skenarin e parë dhe opozitën e presin flakët e ferrit”, u shpreh analisti Artan Hoxha.

“Gjykata nuk mund të aplikojë arrestin në burg ndaj Berishës”, Gjokutaj: Kjo procedurë s’do të shkojë deri në fund

Avokati i kryedemokratit Sali Berisha, Genc Gjokutaj thotë se gjykata nuk mund të aplikojë masën e sigurisë “arrest me burg” për ish-kryeministrin për shkak të moshës. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Gjokutaj ka thënë se në procesin ndaj Berishës lidhur me çështjen e privatizimit të kompleksit “Partizani” kemi të bëjmë, sipas tij, me një paligjshmëri të madhe.

Genc Gjokutaj: Sot u shqyrtua kërkesa e SPAK dhe kjo kërkesë pas pyetjes që i bëra prokurorit, ai tha që kërkojmë autorizim për të dyja masat, “arrest në burg” dhe “arrest në shtëpi” dhe më pas do të vlerësojmë nëse do të na japin autorizimin se cilën do të zgjedhim.

Pyetje: Nëse kërkon “arrestin e shtëpisë” dhe Berisha nuk e respekton, a kanë të drejtë të kalojnë në masën tjetër?

Genc Gjokutaj: Jo. Këtu është gabim parimor dhe ligjor i SPAK sepse duhet të vijë me një kërkesë të individualizuar se çfarë mase kërkon. Nuk mund të kërkojë SPAK 2-3 masa dhe pastaj të marrë autorizim për to. SPAK të zgjedhë cilën të përdorë. Ne kërkuam shtyrjen e kësaj seance sepse më 14 të këtij muaji 1/5 e deputetëve të PD-së kanë dërguar në Kushtetuese një kërkesë lidhur me thelbin e kësaj çështje. Kërkesa është në Kushteutese dhe ata që në datën 14 e kanë në tavolinë dhe nuk po njoftojnë se çfarë është bërë dhe do të bëhet sepse kërkohet dhe pezullimi i procedurës paralementare derisa ta shqyrtojnë Kushtetuesja.

Pyetje: Po nëse në 21 Dhjetor, parlamenti e aprovon autorizimin për kufizimin e lirisë së Berishës?

Genc Gjokutaj: SPAK nëse merr autorizimin, duhet t’i dërgohet gjykatës. Gjykata nuk mund të aplikojë “arrestin në burg” ndaj Berishës. Ligji nuk e lejon gjykatën që të aplikojë “arrestin me burg”.

Pyetje: A mund t’i ndalojë përdorimin e platformave sociale “arresti në shtëpi”?

Genc Gjokutaj: Ato nuk mund të ndalohen, qëndrimet politike nuk cënojnë procesin. I takon gjykatës që të vlerësojë rrethin e personave të cilët do t’i takojë. I ka të gjitha të drejtat. Problemi është që kjo procedurë nuk do të shkojë deri në fund sepse kemi të bëjmë me një paligjshmëri të madhe./tvklan.al