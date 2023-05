Opinion – Beteja e të dielës, kush i fiton bashkitë?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:53 10/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Romina Kuko, Ilir Alimehmeti, Preç Zogaj, Artan Hoxha, Julian Zyla, Bruna Çifligu

Kuko dhe Alimehmeti pranojnë përballjen në “Opinion”, në fund kishin një dhuratë dhe një falenderim

Të dy kandidatë për këshillin bashkiak të Tiranës, Romina Kuko e PS-së dhe Ilir Alimehmeti i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” kanë arritur një dakordësi për t’u ulur bashkë dhe për të diskutuar.

Iniciativën e mori Kuko, e cila mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan solli një dosje të këshillit bashkiak të kryeqytetit si dhuratë për Alimehmetin.

Ky i fundit e priti mjaft mirë këtë gjest nga kundërshtarja e tij politike, duke e falenderuar.

“Mrekulli, kjo është konstruktive për qytetin e Tiranës dhe për qytetarët, të ketë një diskutim qytetar“. theksoi Alimehmeti.

Romina Kuko: Ne jemi shumë krenar për të gjithë listën që kemi me zëvendësministra të cilët kanë mundësi të çojnë disa punë përpara. Unë mendoj që për ne është një përgjegjësi e madhe nëse kemi një votë realisht që konvergon dhe e marim shumë seriozisht sepse ka të bëjë me pragun e shtëpisë, me Tiranën dhe Tirana ka shumë punë për të zhvilluar. Ajo që ne duam është që të kemi vendime të mençura në këshill, kështuqë unë i kam sjellë zotit Alimehmeti një dosje të këshillit bashkiak, t’jua jap dhuratë edhe si shenjë me shpresën që kur të jemi të ulur aty tek salla e këshillit të marrim vendimet më të mira për qytetarët e Tiranës.

Ilir Alimehmeti: Patjetër që ne do të bashkëpunojmë, koncepti për Tiranën. Sepse patjetër që të dy do të jemi të pranishëm. Do të marrim parasysh dhe diçka ama, shumë faleminderit që pranohet debati ndërmjet kandidatëve për këshill bashkiak. Në këtë rast me zonjën Kuko, kam qenë dhe me këshilltarë të tjerë. Do kisha pasur shumë qejf të kishte një debat dhe mes kandidatëve për kryetar. Mrekulli, kjo është konstruktive për qytetin e Tiranës dhe për qytetarët, të ketë një diskutim qytetar.

Zgjedhjet e 14 Majit, gazetarja: Si ndryshoi sondazhi nga muaji në muaj

Në studion e emisionin “Opinion” në Tv Klan u fol këtë të martë për sondazhet për 14 Majin, të publikuara në disa media.

Brunilda Çifligu, gazetare e “Euronews Albania” tha se sondazhin që është bërë nga kjo media e bën të besueshëm fakti që ka pasur sondazhe pothuajse ço javë.

Ajo u shpreh se në Shkurt ka pasur një rënie të pëlqyeshmërisë për Belind Këlliçin,por në Mars është rritur. Sipas saj ka pasur luhatje edhe për Berishën, ndërsa për kreun e PL-së, Ilir Meta, pëlqyeshmëria ka qenë e pandryshuar.

Brunilda Çifligu: Besoj se është sondazhi duke marrë parasysh se si realizohet, ‘face to face’, këtë herë ishte kamponi edhe më i madh në krahasim me muajt e tjerë. Kanë qenë gati 1600 persona të pyetur në kryeqytet. E vetmja veçanti këtë herë është që është bërë vetëm për Tiranën, ndërsa në 2021 kishte një shtrirje më të gjerë. Ajo që ndoshta e bën të besueshëm është që ka pasur sondazhe pothuajse çdo javë dhe për çështje të ndryshme. Është krijuar kampioni për pëlqyeshmërinë, për kandidatin, duke parë se si ka ndryshuar.

Blendi Fevziu: Ka një gjë që vura re. Duket sikur opozita në fund të fushatës në vend që të rritej ka pësuar një rënie, ndërsa qeveria ka pësuar një rritje. Pse? Nga vjen kjo?

Brunilda Çifligu: Ka ndodhur në Shkurt, ka patur një rënie të pëlqyeshmërisë për Belind Këlliçin. Ka patur një rritje në muajin Mars. Ka patur disa luhatje dhe për zotin Berisha, por ka qenë e pandryshuar për zotin Meta. Pëlqyeshmëria për zotin Meta është në përqindjen më të lartë.

Preç Zogaj: Enigma e vetme e zgjedhjeve të 14 Majit është…

Analisti Preç Zogaj ka deklaruar këtë të Martë në “Opinion” se rezultatet e pasqyruara në sondazhe deri më tani janë mëse të pritshme.

Ai thotë se enigma e vetme e zgjedhjeve të 14 Majit qëndron te diferenca e numrit të votave mes forcave politike, pasi sipas Preçit renditja dihet.

Preç Zogaj: Nuk ka asnjë enigmë, gjërat dihen dhe pa sondazh. Këtu, ajo që mund ta pranojmë të gjithë është renditja, është Partia Socialiste e para, është aleanca “Bashkë Fitojmë” e dyta, është Partia Demokratike e treta. E vetmja enigmë që ngelet në kuti është sa do jenë diferencat mes këtyre 3 grupimeve.

-Ti mendon që diferenca në Tiranë është kaq e madhe Zogaj?

Preç Zogaj: Unë kam pas një dëshirë për Tiranën, të cilën e gjej të pamundur për Tiranën. Kam pas dëshirë që të fitojë opozita dhe e kam demonstruar në studion tuaj. Unë them që nuk ka asnjë çudi aty. Ka një enigmë gjithmonë në kuti është ajo që mban gjallë emocionin e zgjedhjeve. Nuk mund të them një gjë që se kam thënë kurrë, këto kompani vetëm nëse do na zhgënjejnë sivjet, ka pas kompani që kanë pësuar fiasko me rezultate jo të vërteta. E vetmja enigmë është që çfarë diference do ketë vendi i parë me të dytin, i dyti me të tretin. Dhe do të ishte naivitet që të pritej diçka tjetër në këto zgjedhje.

Kuko e thotë me bindje: Sipas sondazheve të brendshme, PS kryeson në Tiranë

Kryesuese e listës së PS për këshillin bashkiak të Tiranës Romina Kuko ka folur sonte në “Opinion” në Tv Klan për sondazhet para datës 14 Maj.

Ajo u shpreh se sondazhet që nxirren nga platforma të mëdha mediatike, janë shumë të përafërta me të vërtetën. Kuko theksoi se bazuar në përllogaritjet e tyre të brendshme, mazhoranca kryeson në Tiranë.

Romina Kuko: Kjo mesa duket është java e alibive, kaluam te sondazhet. Në Shqipëri ka një treg të konsoliduar për pjesën e sondazheve, ne dimë që janë kompani serioze që zhvillojnë sondazhe. Janë kompani që nuk do rëndonin prestigjin e tyre për të bërë sondazhe që nuk janë afër së vërtetës. Siç ju e thatë sondazhet kanë vite, thuajse një dekadë që kanë një saktësi përsa i përket parashikimit të rezultatit zgjedhor.

-Por nuk janë pranuar kurrë!

Romina Kuko: Dakord, por rezultati ka folur qartë. Duhet të kemi parasysh që ideja e atyre që kontestojnë sondazhin është gjithmonë psikologjia e humbësit. Sepse ai është një sondazh i lirë me një metodologji të përcaktuar, por duhet parë që nëse ne kemi 3 sondazhe të cilat kanë një marzh shumë të përafërt të parashikimit të rezultatit, atëherë duhet të ketë një vërtetësi, ka një kryqëzim të të dhënave që tregojnë se këto sondazhe janë afër së vërtetës.

-Ju mendoni që jeni në avantazh në Tiranë?

Romina Kuko: Patjetër, sigurisht që jemi në avantazh! Ne kemi sondazhet tona të brendshme të cilat konvergojnë dhe me sondazhet që bëhen në këto platforma të mëdha. Sondazhet ju e dini që bëhen me kampione zonash, moshash, bindjesh politike. Ne në përllogaritjet tona të brendshme dhe nga puna që bëjmë në terren në mënyrë kapilare e kemi më të lartë rezultatin e Tiranës. Kemi një rezultat që është më i lartë, por brenda standardit të marzhit tradicional.

Alimehmeti: Sondazhet, të porositura dhe paguara. Populli i lirë po flet qartë në favor të Këlliçit

Këtë të martë në emisionin “Opinion” në Tv Klan u diskutua rreth sondazheve që kanë publikuar për 14 Majin disa prej televizioneve në vend. Kreu i listës për Këshillin Bashkiak në Tiranë, Ilir Alimehmeti u shpreh se “populli i lirë po flet qartë në favor” të Këlliçit dhe kandidatëve të tjerë të koalicionit “Bashkë Fitojmë”. Alimehmeti tha se opozita ka analizën e rrjetit që sipas tij tregojnë realisht se çfarë duan njerëzit. Për sondazhet e publikuara, Alimehmeti u shpreh se janë të porositura dhe të paguara.

Ilir Alimehmeti: Ne jemi në terren dhe rrjeti është momenti kur njerëzit janë më të lirë për t’u shprehur. Ua garantoj unë që shumë njerëz, po t’i marrësh në telefon, po t’i shkosh tek shtëpia, apo po t’i ndalosh në rrugë për t’i pyetur për kë do votonin, në Shqipëri ka një ngurrim shumë të madh për t’ju përgjigjur. Ajo që nuk ju thonë ato (sondazhet) është që vetëm një person ndër shtatë përgjigjet. Gjashtë persona ndër shtatë nuk përgjigjen. Ngurrojnë sepse janë të intimiduar.

Në një televizion tjetër, jo këtu tek ju u nxorrën sondazhe të ngjashme për Bashkinë e Elbasanit, ku të dhënat ishin nga qendrat e Erzenit që i takojnë Tiranës dhe u nxorrën si të Elbasanit. Për t’ju thënë se sa të sakta janë këto sondazhe. Këto janë sondazhe të porositura, sondazhe të paguara për shkak se ka një frikë dhe kjo tenton që të lëvizë mendimin e votuesit, ta kondicionojë atë, ndërkohë që ne e kemi shumë të qartë që populli i lirisë po flet shumë qartë. Populli i lirë po flet qartë në favor të zotit Belind Këlliçi në Tiranë dhe në favor të kandidatëve të tjerë në rrethet e tjera./tvklan.al