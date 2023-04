Opinion – Beteja për Tiranën, Belind Këlliçi!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 01:07 21/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Belind Këlliçi, Gent Kaprata, Dorian Teliti, Ilda Zhulali, Klodian Muço, Ilir Alimehmeti, Silva Caka, Artan Hoxha, Marsela Karapanço, Mentor Kikia, Matilda Mcini

Këlliçi i kërkon Blendi Fevziut ta ftojë në debat me Erion Veliajn

Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, ka kërkuar në emisionin Opinion në Tv Klan që të ftohet për debat me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj.

Gjatë debatit, Këlliçi ka kërkuar që të dy të ballafaqojnë idetë në studio.

Belind Këlliçi: Blendi të lutem meqë je kaq i detajuar me këto të dhëna, a mund të më ftosh mua dhe kryebashkiakun aktual këtu për të debatuar. Unë kam nja tre muaj që e pres, a mund të vijë këtu të mi shpjegojë këto arritje. Të flasë dhe për një milion pemët dhe për të gjitha….

Blendi Fevziu: Po me kënaqësi, përveç tre ditëve që i kam të konfirmuara kur të doni ditët e tjera

Belind Këlliçi: Po e pres, kur të dojë të vijë.

“A i rrezikohet fitorja nga Roland Bejko?” Ja si përgjigjet Belind Këlliçi

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi është shprehur se qytetarët do ta votojnë atë sepse ai qëndron larg debatit politik dhe përqëndrohet tek problematikat që kanë qytetarët.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi u pyet se a ndihet se i rrezikohet fitorja nga Roland Bejko, kandidat i PD-së së Alibeajt për Tiranën, të cilës iu përgjigj kështu:

“Unë nuk jam i shqetësuar fare për sondazhet e porositura. Nuk kam asnjë problem fare. Këto janë arsyet pse Tirana është sot në kolaps. Unë po ju them që PD e ka bërë vendimmarjen e saj në datë 4 Dhjetor dhe me një shembull të radhë demokracie, jemi sot ekip. Demokratët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, e kanë vendosur se kë kanë kandidatin e tyre në këto zgjedhje. Unë nuk komentoj kolegë apo ish-kolegë.”

Këlliçi tha se demokratët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, teksa tha se kryetar i PD-së është Sali Berisha dhe se nuk presin asnjë gjykatë dhe as KAS për të ju treguar se kë kanë kryetar.

Blendi Fevziu: Ky votuesi gri, që deri në momentin e fundit nuk e ka ndarë menjen kur sheh që PD-ja nuk zgjidh një problem. Bejko më shumë ka folur kundër Berishës se Veliajt, ju jeni të detyruar që t’i ktheni përgjigje?

Belind Këlliçi: Qytetari do të më votojë mua sepse unë po qëndroj larg debatit politik. PD-ja ka një kryetar që është Sali Berisha, koalicioni “Bashkë Fitojmë” ka kryetar Berishën dhe nuk presim as gjykatë dhe as KAS që të na tregojë se kush është kryetari i PD. Qytetarët janë të lumtur që kanë një kandidat që i flet për çështjet që i shqetësojnë.

Këlliçi denoncon në Opinion: Drejtori në Bashkinë Tiranë ka hapur kompani dhe ka marrë 32 tendera

Belind Këlliçi denoncon se drejtori i IMT në Bashkinë e Tiranës, Mariglen Qato, ka marrë 32 tendera pasi ka hapur një kompani të quajtur 5D.

Këtë denoncim ai e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan. Këlliçi tha se kompania është hapur gjatë kohës që Qato ka qenë në detyrë dhe vijon të jetë në Bashkinë Tiranë.

“Kemi sot një bashki tërësisht të falimentuar, ku punonjësit e saj të administratës i ka kthyer në biznesmen. Unë e kam një ekskluzive për ju për një nga drejtorët kryesorë të Bashkisë së Tiranës.

Quhet Mariglen Qato, ka hapur një kompani 5D, 5 drejtorët e bashkisë, 5 hajdutët, kanë marrë 32 tendera, familjarët e tij. Ky ka lidhje me një grup të Rilindjes, të Mjaftit, që i ka dhënë të gjitha ofiqet. Urdhro lejet e ndërtimit nga punonjësit e Bashkisë Tiranë që janë kthyer në ndërtues. Mariglen Qato, shoferi i të cilit kapet me kokainë në makinë. Është drejtori i IMT.

E kanë të afërm të familjes së tij. Është hapur në Janar 2016, ka qenë në bashki. Kompania ka marrë 15.5 milionë Dollarë, ka marrë 32 tendera; 9 nga UKT, 3 nga Tirana Parking, 3 nga Ujësjellës Durrës, 11 nga Bashkia e Tiranës, 1 nga ARRSH, 3 nga OSHEE. Ndërkohë që është akoma”, tha Belind Këlliçi.

Këlliçi: Sa të jem kryetar bashkie, nuk do ketë më kulla në qendër të Tiranës

Belind Këlliçi, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, ka premtuar se nuk do të japë asnjë leje tjetër për ndërtimin e kullave në qendër të qytetit.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Këlliçi akuzoi kryebashkiakun Erion Veliaj se “e ka kthyer Tiranën në masiv betoni”.

Një tjetër premtim i Këlliçit është edhe mosprekja e parkut të liqenit.

“Tiranën, kryetari i bashkisë aktuale, e ka shpërfytyruar kryeqytetin duke e kthyer në një masiv të madh betoni. Ka dhënë 7.5 milionë metër katrorë ndërtimi beton.

Premtimet e mia, në raport me këtë që i ka ndodhur qytetit. Sa të jem unë kryetar bashkie nuk do të ketë më kulla në qendër të Tiranës, Bulevardi i Ri duhet të zhvillohet. Dua të jap premtimin e dytë, parkut të liqenit nuk i preket më asnjë centimetër katrorë. Çfarë ka bërë kryetari aktual i bashkisë i ka hequr 520 mijë metër katrorë hapësirë të gjelbër Tiranës në këto 8 vjet për ta kthyer në beton atë hapësirë, ndërkohë ka ndërtuar 7.5 milionë metër katrorë beton.

Jep 100 leje në muaj mesatarisht, rekord në Europë. Nga ana tjetër, korrupsioni është galopant në Bashkinë e Tiranës. Banka Botërore, në raportin e fundit që ka bërë për mbledhjen e taksave në qytet, ka thënë që 38% e taksave nuk paguhen, nuk mblidhen nga Bashkia e Tiranës që shkakton një dëm kolosal në buxhetin e bashkisë”, tha Belind Këlliçi.

Projekti për oazet e gjelbra/ Këlliçi: Kosto maksimale 5 milionë Euro për 4 vjet

Në listën e premtimeve të kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçit është edhe shtimi i hapësirave të gjelbra për Tiranën.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi është shprehur se projekti që ato kanë për oazet e gjelbra do të ketë një kosto maksimale 5 milionë Euro për 4 vjet.

Po ashtu, Këlliçi ka paraqitur edhe premtimin për uljen e taksave.

Belind Këlliçi: Oazet e gjelbra me 200 metra katrorë hapësira, një zonë të caktuar dhe ta kthejmë në oaz për komunitetin. Kemi 500 spote të tilla në të gjithë Tiranën. Ka një kosto maksimale 5 milionë Euro për 4 vjet. Ka 1 milionë e 250 mijë Euro në vit për të rregulluar jetën komunitare në Tiranë.

Premtim për rikualifikimin e Lanës, mjaftojnë 2 kolektorë që të pastrohet uji dhe të kthehet në një ambient të pastër dhe ndërtimi i disa banjove publike. Lana do të pastrohet, nuk do të kundërbojë më.

Nuk do të lëmë asnjë njësi në Tiranë pa çerdhe, pa kopshte dhe pa shkolla. Të gjithë 3 për qindshi që merr Bashkia e Tiranës do ta destinojmë për kopshte dhe për çerdhe.

Kemi zerim të taksës antikushtetuese të arsimit që nuk e ka zgjidhur problemin. Zerojmë taksën bujqësore. Presim të rrisim të ardhurat me 60 deri në 65 milionë Euro në vit duke luftuar korrupsionin.

“4.5 milionë Euro nënkalimi tek “Sheshi Skënderbej”, Këlliçi: Sheshi lart nuk do të preket

Kandidati për Bashkinë e Tiranës i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi ka prezantuar ditën e sotme projektin e nënkalimit tek “Sheshi Skënderbej”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Belind Këlliçi është shprehur se me projektin e ri, pjesa e sipërme e sheshit me gurë nuk do të preket dhe nuk do të dëmtohet pasi punimet do të bëhen vetëm nëntokë.

Belind Këlliçi: Ne nuk do ta prekim sheshin sepse kam parë lajme që “Belo çan sheshin”. Belindi nuk do ta dëmtojë asnjë centimetër sheshin. Edhe në logjikën e trafikut ajo është zemra e Tiranës ku vjen e bllokon me radhë të gjithë Tiranën. Sheshi lart nuk do të preket. Parkingu nëntokësor në shesh nuk do të preket. Nuk dëmtohet.

Në studio është i pranishëm dhe urbanisti, Gent Kaprata i cili së bashku me një grup pune prej 7-10 vetësh e kanë ideuar projektin e nënkalimit tek Sheshi Skëndërbej.

Belind Këlliçi: Gent Kaprata është një nga urbanistët më të mëdhenj në vend dhe e ka bërë në bashkëpunim me inxhinierët.

Gent Kaprata: Kemi punuar së bashku me një grup pune prej disa vetash, është një koncept-ide. Këtë e ka bërë një grup pune prej 7-10 vetash. Çdo pikë që shikoni është një pikë në territor. Nuk prek infrastrukturën e sheshit, nuk janë tubacionet aty. Ka mundësi që tek kjo linjë të mos dalë më ai uji me presion. Do të gërmohet në kohën që do të punohet. Ky është grafiku i punës, kushton 4 milionë e 500 e mijë e 554 Euro. Është 200 metër nënkalim. Kjo kosto këtu ka plus 5 për qind fond rezervë. Do të marrë 18 javë. Ky është grafiku i punimeve për ndërtimin. Ai nënkupton 12 procese pune që janë të përcaktuara sipas njësisë, varet si janë. Secila nga këto ka sasinë, edhe këtu tregohet procesi sipas javëve.

Belind Këlliçi: Iki nëse nuk realizoj transportin falas në Tiranë, nuk u dal më para qytetarëve

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në kryeqytet, Belind Këlliçi ka deklaruar se do të largohet nëse nuk realizon premtimin e tij për transport publik falas në kryeqytet.

Këtë deklaratë ai e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan, kur u pyet nga gazetari Mentor Kikia nëse do largohet nëse ai nuk realizon këtë premtim të tij në rast se fiton zgjedhjet për kryebashkiak.

Mentor Kikia: Nëse bëhesh kryetar bashkie dhe nuk e bën transportin falas, do ikësh?

Belind Këlliçi: Do iki. Më shif në sy, do iki. Nuk të dal më këtu para nëse nuk e bëj. Je i qetë për këtë? Nuk të dal para dhe nuk i dal para qytetarëve për t’i kërkuar votën. Bazuar në turin e dëgjimit që kemi bërë prej 4 muajsh, bazuar në sondazhet që janë bërë 6 muajt e fundit për problematikat kryesore që ka qyteti, duke qenë se kosto e jetës është problemi kryesor për pothuajse 70% të qytetarëve të Tiranës, trafiku i rënduar, ndotja e ajrit janë probleme të prekshme për pjesën dërrmuese të qytetarëve. Jemi ulur jo vetëm me këtë ekip ekspertësh që ju shihni sot, por me një staf edhe më të gjerë për të gjetur zgjidhje që adreson të gjitha këto probleme së bashku dhe transporti publik falas përveçse ul koston me 52 mijë lekë në muaj për familjet që janë në nevojë dhe ato që kanë të ardhura të ulta në Tiranë, sigurisht që i jep përgjigje dhe këtyre problemeve që ju përmëndët.

Këlliçi: Modeli im do jetë më i miri i 3 dekadave në pushtetin lokal në Tiranë

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për Tiranën Belind Këlliçi ka deklaruar se ai është modeli më i mirë në 3 dekada në Tiranë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi është shprehur se nuk është i kënaqur me asnjë prej kryebashkiakëve që kanë drejtuar ndër vite Tiranën.

Blendi Fevziu: Në 32 vjet kush është model nga PD-ja që ti i thua sot qytetarëve se modeli lokal i qeverisjes është ky?

Belind Këlliçi: Unë nuk kam model, prandaj jam në këtë garë për të sjellë modelin tim. Modeli i Belind Këlliçit do të jetë modeli më i mirë i këtyre 3 dekadave në pushtetin lokal Tiranë.

Blendi Fevziu: PD-së vetë nuk i njeh një model…?

Belind Këlliçi: Nuk jam i kënaqur me asnjë kryebashkiak që ka qenë më parë për menaxhimin e punëve. PD ka pasur disa kryebashkiakë, sigurosht mund të ishte bërë më shumë punë. Në mënyrë katastrofale është menaxhuar nga Veliaj dhe Rama, është betonizuar Tirana.

Gjatë fjalës së tij, Këlliçi është ndalur dhe tek premtimi i tij për transport falas në Tiranë.

Belind Këlliçi: Impakti financiar është i jashtëzakonshëm tek qytetarët. Do të marrin fund radhët e studentëve që përdorin abone. 52 mijë Lekë më shumë do të përfitojnë qytetarët e Tiranës. Ne do të dekurajojmë përdorimin e automjeteve private. Kjo do të sjellë barazi sociale në Tiranë. Unë këtë model e kam marrë në 250 qytete në botë që e aplikojnë këtë model.

Këlliçi: Modeli im do jetë më i miri i 3 dekadave në pushtetin lokal në Tiranë

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për Tiranën Belind Këlliçi ka deklaruar se ai është modeli më i mirë në 3 dekada në Tiranë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi është shprehur se nuk është i kënaqur me asnjë prej kryebashkiakëve që kanë drejtuar ndër vite Tiranën.

Blendi Fevziu: Në 32 vjet kush është model nga PD-ja që ti i thua sot qytetarëve se modeli lokal i qeverisjes është ky?

Belind Këlliçi: Unë nuk kam model, prandaj jam në këtë garë për të sjellë modelin tim. Modeli i Belind Këlliçit do të jetë modeli më i mirë i këtyre 3 dekadave në pushtetin lokal Tiranë.

Blendi Fevziu: PD-së vetë nuk i njeh një model…?

Belind Këlliçi: Nuk jam i kënaqur me asnjë kryebashkiak që ka qenë më parë për menaxhimin e punëve. PD ka pasur disa kryebashkiakë, sigurosht mund të ishte bërë më shumë punë. Në mënyrë katastrofale është menaxhuar nga Veliaj dhe Rama, është betonizuar Tirana.

Gjatë fjalës së tij, Këlliçi është ndalur dhe tek premtimi i tij për transport falas në Tiranë.

Belind Këlliçi: Impakti financiar është i jashtëzakonshëm tek qytetarët. Do të marrin fund radhët e studentëve që përdorin abone. 52 mijë Lekë më shumë do të përfitojnë qytetarët e Tiranës. Ne do të dekurajojmë përdorimin e automjeteve private. Kjo do të sjellë barazi sociale në Tiranë. Unë këtë model e kam marrë në 250 qytete në botë që e aplikojnë këtë model.

Këlliçi flet me shifra: Sa do të jetë kosto e transportit falas në Tiranë

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi thotë se premtimi i tij për transportin falas në Tiranë do të ketë një kosto prej rreth 16.8 milionë Euro në vit.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Këlliçi tha se për biletat dhe abonetë në vit, të dyja bashkë kanë këtë kosto.

“Viti para pandemisë është numri më i lartë i pasagjerëve në transportin publik në Tiranë. Numri total është 28, 666, 000 bileta. Numri i aboneve është 490,546. Të kombinuar në një kosto të dyja shkojnë 16.79 milionë Euro në vit. Do destinojmë një fond prej 5 milionë Eurosh në vit për të modernizuar flotën e autobusëve për të patur në të ardhmen edhe autobusë hibridë për të ulur kostot e mirëmbajtjes, për të ulur karburantin, dhe për të modernizuar edhe stacionet e autobusit ku sot nuk ke asnjë shenjë dalluese.

Kjo është një çështje që nuk prek vetëm transportin urban, kjo i kushton familjeve që e përdorin transportin publik mesatarisht 52 mijë lekë në muaj. Dhe kjo është një zgjidhje prej 52 mijë lekësh më pak në muaj për çdo familje për 4 vjet. Dhe është një zgjidhje jo për të pasurit, është një zgjidhje për të varfërit, për studentët, pensionistët, shtresat në nevojë”, tha Belind Këlliçi

Gara për kryeqytetin, Këlliçi ka 5 premtime për qytetarët nëse zgjidhet në krye të Tiranës

Kandidati për Tiranën i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi ka dhënë 5 premtime nëse ai do të zgjidhet në krye të kryeqytetit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi ka treguar në mënyrë të përmbledhur synimet e tij nëse ai do të zgjidhet më 14 Maj, kryetar i Bashkisë së Tiranës.

Belind Këlliçi: 5 premtimet e mia:

1.Transporti publik falas;

2.Prezantimi i sotëm që ka shkaktuar një reagim, projekti për ndërtimin e një nënkalimi në sheshin Skëndërbej;

3. Arsimi, ndërtimi i shkollave dhe çerdheve;

4. Oazet e gjelbra;

5. Programi i biznesit për uljen e taksave dhe tarifave për biznesin e ulët dhe të mesëm.

Kur kemi hartuar prioritetet dhe kur kemi punuar me ekipin, jemi mundur të prekim problematikat e një qytetari në Tiranë. Mbetemi i vetmi vend në Evropë që paguajmë 3 deri në 4 herë për ujin e pijshëm. Ky është një problem që prek çdo qytetar në Tiranë./tvklan.al